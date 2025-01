Elon Musk při projevu v Capital One aréně předvedl gesto připomínající nacistický pozdrav

21. 1. 2025

čas čtení 5 minut





Generální ředitel společnosti Tesla se bil do hrudi a zvedal pravou ruku do vzduchu, když děkoval příznivcům Donalda Trumpa za to, že vrátili prezidenta do Bílého domu.

Generální ředitel společnosti SpaceX Elon Musk gestikuluje během shromáždění v den inaugurace druhého prezidentského období amerického prezidenta Donalda Trumpa uvnitř Capital One.



Wait, did Musk just do a Nazi salute? pic.twitter.com/VZChlQXSYv — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) January 20, 2025

Muskovi prarodiče podporovali Hitlera:

“They used to support Hitler.”



Errol Musk talks about Elon’s maternal grandparents, who were members of the Nazi party in Canada and later moved to South Africa because they supported the Apartheid regime pic.twitter.com/dqy3wd0Efy — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) January 20, 2025









Trump útočí na Bidena kvůli milostem, vyhrožuje „hodně akcmi“ ohledně stíhání pachatelů z 6. ledna



Donald Trump, který zřejmě hovořil bez připravených poznámek, útočí na dnes oznámené rozhodnutí Joea Bidena udělit milost politickým nepřátelům nového prezidenta.



„Chtěl jsem mluvit o věcech, které dnes Joe udělal s omilostněním lidí, kteří se provinili velmi, velmi špatnými zločiny, jako například nevybraný výbor politických lidí,“ řekl Trump s odkazem na dvoustranný výbor Sněmovny reprezentantů, který vyšetřoval povstání z 6. ledna.



„Proč to děláme? Proč se snažíme pomoci člověku, jako je Milley?“ pokračoval s odkazem na bývalého předsedu sboru náčelníků štábů Marka Milleyho. „Proč děláme Milleyho? Byl omilostněn. To, co řekl, je hrozné, co řekl. Proč pomáháme některým lidem? Proč pomáháme Liz Cheneyové? Liz Cheneyová je katastrofa. Je to ubrečená bláznivka a pláče, pláče. Adam Kinzinger, to je super zločin.“



Cheneyová i Kinzinger jsou bývalí republikánští poslanci Sněmovny reprezentantů, kteří kritizovali Trumpa.



Prezident rovněž naznačil, že omilostní osoby odsouzené nebo čelící obvinění v souvislosti s povstáním z 6. ledna, ačkoli podrobnosti neuvedl: „Chtěl jsem mluvit o rukojmích J6, ale budete mít radost, protože, víte, počítají se činy, ne slova, a v případě rukojmích J6 uvidíte hodně činů.“





Trumpova administrativa ukončila používání aplikace CBP One, která umožňovala migrantům usilujícím o vstup do USA naplánovat si schůzku na vstupním přechodu



Na internetových stránkách Celní a pohraniční ochrany se nyní uvádí následující: „S účinností od 20. ledna 2025 již nejsou k dispozici funkce aplikace CBP One™, která dříve umožňovala cizincům bez dokladů předkládat předběžné informace a plánovat schůzky v osmi vstupních přechodech na jihozápadní hranici, a stávající schůzky byly zrušeny.“



Bidenova administrativa uvedla, že aplikace pomohla snížit počet nezákonných překročení hranic tím, že lidem poskytla možnost naplánovat si schůzku na legálním místě vstupu. Aplikace byla poruchová a čekací doba na schůzku trvala měsíce. Přesto úředníci odhadují, že aplikaci využilo až 1 milion migrantů.



Zpráva o uzavření aplikace ohromila ty, kteří měli domluvené schůzky, jež byly nyní zrušeny.



Reportér deníku Washington Post zachytil scény zoufalství v Ciudad Juárez, který se nachází právě na mexické straně hranice, naproti texaskému El Pasu.



Odborníci na imigraci varovali, že náhlá změna způsobí chaos.





Panamský prezident José Raúl Mulino prohlásil, že Panamský průplav „je a nadále bude panamský“ poté, co Donald Trump prohlásil, že chce průplav opět pod kontrolou USA.



Mulino v prohlášení zveřejněném na Twitteru popřel Trumpovy výroky, že by se jiné země vměšovaly do průplavu, který podle něj jeho země provozuje na principu neutrality. Uvedl: „Vláda se domnívá, že je třeba, aby se v případě, že se bude jednat o nějaký problém, postupovalo podle zákona:



Musím plně odmítnout výroky prezidenta Donalda Trumpa týkající se Panamy a jejího průplavu, které pronesl ve svém inauguračním projevu. Opakuji, co jsem řekl ve svém poselství národu 22. prosince: průplav je a zůstane panamský.





Senátor Sheldon Whitehouse, demokrat z Rhode Islandu, varoval, že inaugurační projev Donalda Trumpa a jeho první kroky ve funkci prezidenta mohou předznamenat nebezpečné čtyři roky pro zemi.



„Toto nebyla normální inaugurace amerického prezidenta,“ uvedl Whitehouse v prohlášení. „Prezident Trump dal kádrovému týmu miliardářů čestná místa na pódiu a předává jim moc federální vlády, aby okrádali tvrdě pracující lidi, kteří platí daně a udržují tuto zemi v chodu.“



Whitehouse odsoudil Trumpa kvůli jeho zavedení pamětní mince, která byla intenzivně kritizována kvůli možnému porušení etických pravidel, a jeho „masivnímu rozdávání miliardářům z Big Oil“ prostřednictvím politiky zaměřené na nadměrné zvyšování těžby ropy a zemního plynu v USA.





Senátor uzavřel: „Demokraté musí být ostražití, aby chránili občanské svobody Američanů, náš demokratický systém a právní stát, protože před prezidentem Trumpem se řadí loupežníci a znečišťovatelé, aby se přiživili na úkor střední třídy a našeho životního prostředí.“







Zdroj v angličtině ZDE

