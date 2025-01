Izraelské bezpečnostní síly zabily osm lidí ve městě Dženin na Západním břehu Jordánu

22. 1. 2025

Palestinské ministerstvo zdravotnictví uvádí, že při operaci zahájené den poté, co Donald Trump zrušil sankce proti násilným osadníkům, bylo zabito nejméně osm lidí.



Izraelské bezpečnostní síly zahájily operaci ve městě Dženin na Západním břehu Jordánu den poté, co skupiny izraelských osadníků zaútočily na Palestince, rozbíjely auta a zapalovaly majetek a nový americký prezident Donald Trump oznámil, že ruší sankce proti násilným osadníkům.



Podle palestinského ministerstva zdravotnictví bylo zabito nejméně osm Palestinců a 35 lidí bylo zraněno.



Palestinský Červený půlměsíc uvedl, že jeho první záchranáři ošetřili sedm lidí zraněných ostrou municí a že izraelské síly jim brání v přístupu do oblasti.



Operace s krycím názvem „Železná zeď“ proběhla v době, kdy příměří v Gaze vstoupilo do třetího dne, a izraelský premiér Benjamin Netanjahu ji označil za „další krok k dosažení cíle, který jsme si stanovili - posílení bezpečnosti v Judeji a Samaří“. Izraelskými jmény tak izraelští extremisté označují palestinský Západní břeh Jordánu.



Dženin byl po celou dobu patnáctiměsíční války v Gaze terčem izraelských náletů na okupovaný Západní břeh Jordánu. Palestinské ministerstvo zdravotnictví uvádí, že od útoků Hamásu 7. října 2023, které válku vyvolaly, bylo při izraelských náletech zabito více než 800 lidí.



Palestinská samospráva, která spravuje část Západního břehu Jordánu, také koncem loňského roku zahájila vlastní nájezdy do oblasti a zároveň doufá, že se postaví do role vážného hráče při správě poválečné Gazy.



Zdroje citované v izraelských médiích uvedly, že operace měla trvat několik dní.



Izraelská vláda obvinila Írán, který podporuje militantní skupiny na celém Blízkém východě včetně Hamásu v Gaze, ze snahy posílat zbraně a peníze militantům na Západním břehu.



Úřad OSN pro lidská práva na okupovaných palestinských územích uvedl, že „veřejná prohlášení izraelských vojenských představitelů vyvolávají obavy z plánů Izraele rozšířit a zintenzivnit operace na okupovaném Západním břehu“.



Operaci nazvanou Železná zeď doprovází zvýšené omezení svobody pohybu Palestinců po celém Západním břehu Jordánu, na okupovaných palestinských územích byly zavedeny stovky kontrolních stanovišť.



Obyvatelé uvedli, že fronty před kontrolními stanovišti se táhnou kilometry a čekají až osm hodin, což fakticky omezuje celé komunity.



Na žádost o komentář ke zřízení nových kontrolních stanovišť na Západním břehu Jordánu IDF nereagovaly.



Izraelští osadníci zapalovali vozidla a nemovitosti v palestinských vesnicích, kam se vracely desítky vězňů, kteří byli v neděli propuštěni výměnou za tři izraelské rukojmí předané Hamásem Izraeli. V důsledku útoků izraelských osadníků bylo zraněno více než 21 Palestinců na celém okupovaném Západním břehu Jordánu, včetně tří dětí.



Jalal Bashir, předseda vesnické rady v Jinasfutu, v pondělí večer podle tiskové agentury Wafa uvedl, že k útokům došlo ve vesnicích Jinasfut a Funduq východně od Qalqilya.



Palestinská samospráva obvinila Trumpa z podněcování násilí ze strany izraelských osadníků poté, co v pondělí zrušil sankce uvalené bývalou Bidenovou administrativou na krajně pravicové izraelské osadnické skupiny a jednotlivce za údajné násilí páchané na Palestincích.



Bílý dům uvedl, že Trump zrušil exekutivní příkaz vydaný 1. února 2024, který povoloval uvalení určitých sankcí „na osoby podkopávající mír, bezpečnost a stabilitu na Západním břehu“.



V úterý pozdě večer byli při útoku nožem v Tel Avivu zraněni čtyři lidé a útočník byl zabit.



Samostatnou událostí bylo úterní prohlášení velitele izraelské armády Herziho Haleviho, že odstoupí z funkce s odvoláním na „strašné selhání“ bezpečnostních a zpravodajských složek v souvislosti s překvapivým útokem Hamásu na Izrael 7. října 2023, který vyvolal válku v Gaze.



Po Haleviho rozhodnutí odejít vyzval Netanjahua a jeho vládu k rezignaci vůdce izraelské opozice Jair Lapid.





„Nyní nastal čas, aby převzali odpovědnost a odstoupili - premiér a celá jeho katastrofální vláda,“ řekl Lapid.







