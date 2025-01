Izraelský Knesset: Kdo zpochybní oficiální verzi události ze 7. října, bude odsouzen do vězení na pět let

23. 1. 2025

čas čtení 1 minuta

Izraelský Kneset schválil návrh zákona, který kriminalizuje popírání izraelské verze událostí ze 7. října.Za porušení tohoto zákona hrozí 5 let vězení. Jaká je izraelská verze událostí? Že domobrana koncentračního tábora pod širým nebem, která neměla k dispozici nic než lehké zbraně, způsobila 7. října takovouto míru destrukce. Díky odvážnému zpravodajství nezávislých médií na Západě a některých izraelských novinářů víme, že Izrael realizoval Hannibalovu směrnici, kdy izraelské vrtulníkové letouny střílely raketami na vše, co se pohnulo, v rámci hromadného uplatňování směrnice, aby zabránily tomu, že Hamás vezme Izraelce jako rukojmí, které pak použije při vyjednávání o propuštění tisíců palestinských vězňů. Nyní již vyvrácená tvrzení o hromadném znásilňování dětí jsou také zakotvena v zákoně, což znamená, že zpochybnění těchto vyvrácených tvrzení nebo dokonce tvrzení, že byla vyvrácena, vás může v Izraeli dostat do vězení.

Israel’s Knesset has approved a bill criminalising denial of Israel’s version of events of October 7th, those who break this law could face 5 years in prison.



What is Israel’s version of events? That the militia of an open-air concentration camp with nothing but light arms,… pic.twitter.com/kgszWwtqkw