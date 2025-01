Spojenci odmítli Trumpův návrh týkající se Gazy a odsoudili ho jako plán etnického očišťování

27. 1. 2025

Trump navrhl, aby Palestinci odešli z Gazy do sousedních zemí a „prostě vyčistili“ celé pásmo





Návrh Donalda Trumpa, aby velké množství Palestinců opustilo Gazu a „prostě vyčistilo“ celé pásmo, byl odmítnut spojenci USA v regionu a napaden právníky a aktivisty jako nebezpečný, nezákonný a neproveditelný.



Americký prezident uvedl, že by chtěl, aby se statisíce lidí přestěhovaly do sousedních zemí, a to buď „dočasně, nebo by to mohlo být dlouhodobě“. Mezi cílové země by mohlo patřit Jordánsko, které již hostí více než 2,7 milionu palestinských uprchlíků, a Egypt, dodal.

„Raději bych se spojil s některými arabskými národy a vybudoval bydlení na jiném místě, kde by možná mohli pro změnu žít v míru,“ řekl Trump novinářům na palubě Air Force One. „Mluvíte o pravděpodobně milionu a půl lidí a my to celé prostě vyčistíme a řekneme: Víte, je konec.“



Počet obyvatel Gazy před válkou činil 2,3 milionu. Jordánsko i Egypt daly jasně najevo, že uprchlíky z Gazy nepřijmou. Jordánský ministr zahraničí Ajmán Safádí v neděli prohlásil, že jeho země odmítá jakékoliv vysídlování Palestinců „pevně a neochvějně“.



Uvnitř Gazy je jen málo známek toho, že by lidé, kteří prožili více než 15 měsíců bojů, chtěli ve velkém počtu trvale odejít, pokud současné příměří vydrží. Nucené vysídlení obyvatel by bylo válečným zločinem.



V neděli se tisíce lidí nahrnuli k izraelským vojenským kontrolním stanovištím v naději, že se budou moci vrátit do svých domovů na severu země podle podmínek dohody o dočasném příměří. Izrael je odmítl nechat projít a obvinil Hamás z porušování podmínek dohody.



„Vyčistit„ Gazu ihned po válce by ve skutečnosti znamenalo pokračování války prostřednictvím etnických čistek palestinského lidu,“ řekl Hassan Jabareen, ředitel palestinské skupiny na ochranu práv Adalah.



Vzhledem k historii opakovaného vysídlování počínaje Nakbou neboli katastrofou v roce 1948, kdy bylo po vzniku Izraele vyhnáno ze své vlasti asi 700 000 Palestinců, by jakákoli nabídka dočasného přesídlení mimo Gazu, které by umožnilo rekonstrukci, nevzbuzovala příliš důvěry. Mnozí z nich si tehdy mysleli, že odcházejí jen dočasně, a po desetiletí drželi klíče od domů, které doufali získat zpět.



Omer Shatz, přednášející mezinárodní právo na Sciences Po Paris a poradce Mezinárodního trestního soudu (ICC), uvedl, že Trumpovy komentáře jsou „výzvou k etnickým čistkám“, která odráží výzvy extremistických izraelských politiků a veřejných činitelů z počátku války.



„Jsme svědky mimořádně nebezpečného, ale přirozeného pokračování dehumanizačních a genocidních výzev, kterých jsme byli svědky od těch nejextrémnějších hlasů uvnitř Izraele,“ řekl.



V prosinci Shatz podrobně popsal obvinění z podněcování ke genocidě ze strany osmi izraelských úředníků a veřejných činitelů v přelomovém případu podaném u Mezinárodního trestního soudu. „Svědčí o tom skutečnost, že nikdo nebere v úvahu, co chtějí obyvatelé Gazy, když sotva začali odklízet trosky a nalézat ostatky svých blízkých, kteří tam byli pohřbeni,“ řekl.



Občanskoprávní skupina Rada pro americko-islámské vztahy (CAIR) ve svém prohlášení označila Trumpův návrh za „bludný a nebezpečný nesmysl“, který zároveň označila za návrh na etnické čistky. „Palestinský lid není ochoten opustit Gazu a sousední země nejsou ochotny pomáhat Izraeli etnicky čistit Gazu,“ uvedla.



Trumpovy komentáře uvítali krajně pravicoví izraelští politici. Ministr financí Bezalel Smotrich označil přesídlení Palestinců za „skvělý nápad“ a prohlásil, že bude spolupracovat s premiérem a kabinetem na vytvoření „operačního plánu pro realizaci“ v co nejkratší době.



Navzdory postoji Smotricha a jeho spojenců šel Trumpův návrh nad rámec současné politiky izraelské vlády, izraelská armáda je připravena umožnit obyvatelům Gazy návrat do domovů na severu země, uvedl profesor Barak Medina, vedoucí katedry práva lidských práv na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Pravděpodobně by také porušil mezinárodní právo.



„Pokud je v plánu trvalé přemístění lidí, a zejména pokud se tak děje silou, je to nepřijatelné,“ řekl Medina. „Bude to jasně nezákonné, ale také nepraktické: žádná ze sousedních zemí nebude ochotna přijmout lidi, kteří jsou vyhnáni ze své vlasti. Je to také v rozporu s deklarovanou politikou izraelské vlády.“



Před Trumpovým nástupem do úřadu jeden z představitelů jeho přechodného týmu uvedl, že administrativa diskutuje o přesídlení 2 milionů Palestinců během rekonstrukce, pokud vydrží současné předběžné příměří.



Ve zjevném tichém uznání regionálního odporu vůči přijímání dalších uprchlíků úředník uvedl, že jednou z uvažovaných možných destinací je Indonésie. Jakarta uvedla, že o žádném takovém plánu neví.



Trump rovněž uvedl, že v plánovaném telefonátu s prezidentem Abdalem Fatahem as-Sísím nadnese možnost Egypta jako cílové země pro Palestince z Gazy. Od začátku války v roce 2023 však Káhira opakovaně varovala před nuceným vysídlením Palestinců z Gazy a posílila své hranice. Sísí prohlásil, že jakýkoli krok k vytlačení Palestinců na Sinaj by ohrozil vztahy s Izraelem, včetně mírové smlouvy mezi oběma zeměmi z roku 1979.



Představitelé Hamásu Trumpův návrh odmítli s tím, že lidé, kteří přežili válku, ji v době míru neopustí, stejně jako uvízlí Palestinci na silnicích vedoucích do severní Gazy. „Pokud si myslí, že násilím přesídlí palestinský lid, [pak] je to nemožné, nemožné, nemožné,“ řekl Magdy Seidam. „Palestinský lid pevně věří, že tato země je jeho, tato půda je jeho půdou.“



Mustafa Barghútí, vysoce postavený palestinský politik, řekl, že „zcela odmítá“ Trumpovy výroky, uvedla palestinská tisková agentura Ma'an. Barghútí varoval před pokusy o „etnické čistky“ v Gaze a uvedl: „Palestinský lid je odhodlán zůstat ve své vlasti.“



Trump nepředložil žádnou vizi poválečné správy v Gaze. Při podepisování exekutivních příkazů po své inauguraci hovořil o tomto území jako o perspektivní nemovitosti a chválil jeho přímořskou polohu a počasí. „Podíval jsem se na obrázek Gazy, je to jako obrovské zbořeniště,“ řekl v úterý a dodal: „Musí se přestavět jiným způsobem.“



Katarští představitelé, kteří zprostředkovali přerušení bojů v Gaze, označili „jakýkoli plán, který by skončil přesídlením nebo opětovnou okupací“, za červenou čáru.



Nová Trumpova administrativa slíbila Izraeli „neochvějnou podporu“ a klíčové pozice obsadili zastánci tvrdé linie jeho expanze. Jeho velvyslankyně při OSN při schvalovacích slyšeních uvedla, že se domnívá, že Izrael má „biblické právo“ na Západní břeh Jordánu, který Izrael obsadil v roce 1967, ale většina světa jej uznává jako jádro budoucího palestinského státu.





V sobotu Trump uvedl, že nařídil obnovení dodávek některých největších bomb do Izraele, což byl všeobecně očekávaný krok. Biden pozastavil dodávky bomb o váze 907 kg kvůli obavám z civilních obětí v Gaze způsobených těmito silnými zbraněmi, které mohou na velké ploše protrhnout silný beton a kov.

Na otázku, proč silné bomby uvolnil, Trump odpověděl: „Protože si je koupili.“







