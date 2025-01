BBC: Medička na cestě do severní Gazy. Není tu voda, není tu jídlo, není tu elektřina, není tu internet

29. 1. 2025

Co Českou televizi nezajímá:

Moderátorka, BBC Radio 4, World at One, úterý 28. ledna 2025, 13 hodin: Desetitisíce obyvatel Gazy se stěhují zpět na sever území. Imani je studentka pátého ročníku medicíny, která pobývala v Dare Al Balla na jihu a včera se s rodinou vrátila do města Gaza, a vyprávěla mi o tom.

Imani: „Ušli jsme asi 80 000 kroků a naše nohy jsou tak unavené, že už je ani necítíme.“



Moderátorka: Povězte nám, jaké to bylo včera dojít tam, když se vracelo tolik lidí.

Imani: „Myslím, že z jihu přišlo asi půl milionu lidí. Všude je jich plno. Ztratila jsem rodinu. Když jdete s takovým množstvím lidí, ztratíte jste rodinu, ztratili jste všechno. Všechny, které znáte, a prostě jste se ztratili. “

Moderátorka: Ztratila jste se v davu lidí. Imani, co jste našla, když jste se vrátila domů? Ztratila jste se v davu lidí. Imani, co jste našla, když jste se vrátila domů?

Imani: „Na cestě domů spousta skvělé pomoci. Nic jsem nenašla. Všechno je zničené. Všude. Je tu zničeno. Brečím, říkám rodině. Je to náš domov? Je skoro úplně zničený. Zničený.





Moderátorka: Kde jste tedy včera přespali?





Imani: „Tak v našem domě, jak vám říkám je to, bylo to jako totálně skoro úplně zničené. Ale jsou tam dvě místnosti, kde můžeme přespat. My jsme velká rodina, šest kluků a šest holek Jsme spolu. A jsme shromážděni v těchto dvou místnostech.“





Moderátorka: Našla jste rodinu, od které jste byli odděleni?









Imani: Jo, myslím, že zhubli asi tak o polovinu. Moji sousedé, dobře ho znám. Zhubl asi polovinu své váhy.





Moderátorka: Váš soused?









Moderátorka: A Imani, jak se vám vede? Máš vodu? Máš tam jídlo?





Imani: Tady není žádná voda. Od včerejška nechodím na záchod. Nemám ani sprchu a není tu elektřina. Není tu ani připojení k internetu. Nemůžeme si nabít telefon, všude je nepořádek a prach.





Moderátorka: Co budete dělat jako rodina?. Co budete dělat dál?





„Když jsme se vrátili, tak je tady jenom moje teta. Její syn byl zabit.Imani, viděla jsi sousedy a přátele, kteří tam zůstali nebo které jsi od začátku neviděla?Má spoustu vrásek na čele, a dokonce i na rukou.Sedíme všichni pohromadě a co můžeme dělat? Za prvé, musíme získat vodu. A za další bychom chtěli jídlo. Přísahám, že od včerejška nemám nic v puse, takže nevíme. Vlastně je to existence, kterou neznáme.