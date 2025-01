Trump pravděpodobně sníží Bidenovu už tak nízkou laťku obchodu se zbraněmi

30. 1. 2025

čas čtení 7 minut

Bidenova administrativa nechala prezidentu Trumpovi překvapivě nízkou laťku, pokud jde o zlepšení omezení obchodu se zbraněmi v USA. Bohužel je pravděpodobné, že Trumpova administrativa tuto laťku ještě sníží, informuje na webu Responsible Statecraft Jeff Abramson.

Na papíře vyznívala řada politik Bidenovy éry v oblasti obchodu se zbraněmi zastáncům lidských práv a ochrany civilistů dobře. Politika jeho administrativy v oblasti transferu konvenčních zbraní (CAT) více vyzdvihovala obavy o lidská práva, a to částečně tím, že vyzývala k zastavení povolení transferů v případě, že určité škody byly „více pravděpodobné než nepravděpodobné“ - což bylo zlepšení oproti předchozím přístupům. Pozitivní byla také podpora mezinárodní politické deklarace o používání výbušných zbraní v obydlených oblastech, jakož i politiky ministerstva obrany a státu v oblasti ochrany civilního obyvatelstva, jako jsou CHMR-AP a CHIRG. I NSM-20 byl pomyslně dobrou politikou, neboť se zdálo, že vytváří cestu k vyvození odpovědnosti zemí za nesprávné použití zbraní. Navíc Biden zvrátil postoj první Trumpovy administrativy k nášlapným minám a znovu se zasadil o to, aby USA nakonec přistoupily ke Smlouvě o zákazu min.

Zatímco tyto politiky byly často písemně chvályhodné, skutečná praxe byla zničující. Nejvýraznějším opuštěním politiky zdrženlivosti byly úkroky Bidenovy administrativy, které vedly k neprovedení amerických zákonů, jež měly vést k zastavení části (ne-li veškeré) bezpečnostní pomoci Izraeli. Stejně tak rozhodnutí dodávat kazetovou munici a nášlapné miny na Ukrajinu, tedy zbraně, na jejichž zákazu se většina zemí - včetně většiny spojenců v NATO - již dlouho shoduje a které Spojené státy již více než deset let nepoužívají. Bidenova vláda také nakonec pokračovala v dodávkách zbraní režimům porušujícím práva na Blízkém východě, včetně Egypta a Saúdské Arábie.

Méně pozornosti se dostalo samotnému objemu transferů zbraní navržených a uskutečněných za jeho administrativy. Poslední informační přehled ministerstva zahraničí odhalil, že transfery zbraní ve fiskálním roce 2024 byly „ historicky nejvyšším ročním součtem prodejů a pomoci poskytnutých našim spojencům a partnerům“ prostřednictvím procesu Foreign Military Sales (FMS) (důraz je v původním dokumentu). Hodnota FMS činila ve fiskálním roce 2024 více než 100 miliard dolarů, přičemž v otevřených případech bylo vyplaceno ohromujících 845 miliard dolarů. Více než 200 miliard dolarů v autorizacích bylo provedeno prostřednictvím samostatného procesu přímého obchodního prodeje. Fórum při sledování oznámení FMS podle kalendářního roku (na rozdíl od fiskálního roku) zjistilo, že v loňském roce bylo Kongresu oznámeno téměř 146 miliard USD v rámci prodeje FMS.

Trump bude pravděpodobně usilovat o vyšší částku. V roce 2017 byla jeho první zahraniční cesta na Blízký východ, kde oznámil prodej zbraní Saúdské Arábii v hodnotě 110 miliard dolarů . Ačkoli byl tento údaj nadsazený, ukázal to, co bude charakteristickým znakem jeho prvního funkčního období, a to podporu amerického obchodu se zbraněmi, včetně autokratických režimů na Blízkém východě. Své funkční období zakončil oznámením Kongresu o potenciálních prodejích v rámci FMS v roce 2020 v hodnotě více než 134 miliard dolarů (což je číslo vyšší než Bidenova celková částka pro rok 2024 po úpravě o inflaci), které zahrnovaly prodej letounů F-35 do Spojených arabských emirátů v hodnotě 10 miliard dolarů, který Biden pomalu zastavil, přičemž dohoda zkrachovala.

Mohl by Trump dohodu oživit? Spojené arabské emiráty sice před volbami naznačily, že o ni nebudou mít zájem, ale bývalý úředník ministerstva zahraničí Josh Paul tento měsíc uvedl, že je třeba ji sledovat.

Nyní vše nasvědčuje tomu, že se vrátí poměrně neomezený prodej zbraní a ještě menší zájem o lidská práva.

Jedním z prvních opatření administrativy bylo 90denní pozastavení zahraniční pomoci, ovšem s výjimkou pro vojenskou pomoc Egyptu a Izraeli. Trumpova administrativa již podnikla kroky ke zrušení sankcí vůči Izraelcům, kteří podkopávají mír na Západním břehu Jordánu, a zdá se, že upustila od omezení Bidenovy administrativy ohledně dodávek 2000 liber vážících bomb Izraeli, čímž odhodila i to málo zdrženlivosti, které zůstalo. Zdá se, že v ohrožení je také Centrum pro ochranu civilního obyvatelstva při ministerstvu obrany . A přestože jsou memoranda Bidenovy administrativy o národní bezpečnosti teprve přezkoumávána, bylo by logické předpovědět, že NSM-20 i NSM-18 (Bidenova politika CAT) mohou být zrušeny.

Trumpovo tvrzení, že ukončí válku na Ukrajině, jakmile nastoupil do úřadu, se samozřejmě neuskutečnilo, ale jeho přístup by mohl zahrnovat mnohem menší americkou podporu této zemi. (V rámci současného pozastavení nové zahraniční pomoci nebyla pro Ukrajinu stanovena žádná výjimka). Kupodivu by to mohlo znamenat, že USA již do Kyjiva nebudou dodávat nášlapné miny a kazetovou munici.

Je nepravděpodobné, že by toto zlepšení napravilo škody, které Spojené státy způsobují humanitárním odzbrojovacím smlouvám a multilateralismu v širším smyslu. Trump ve svém prvním funkčním období uvolnil zdrženlivost vůči oběma zbraním a není důvod očekávat, že se nyní otočí a bude podporovat Smlouvu o zákazu min nebo Úmluvu o kazetové munici. Navíc vyhlásil devadesátidenní pauzu v humanitárním odminování - což je ohromující příklad těžkopádné neschopnosti, neboť Spojené státy odvádějí v oblasti odminování po celém světě dobrou práci již desítky let za silné podpory obou stran v Kongresu.

Pokud jde o smlouvu o obchodu se zbraněmi, Trump ji ve svém prvním funkčním období odmítl a Bidenově administrativě se nepodařilo zvrátit Trumpovo odmítnutí podpisu USA pod touto smlouvou. Tím se Spojené státy téměř jistě ještě více ocitnou mimo tuto základní mezinárodní dohodu, jejímž cílem je zvýšit odpovědnost při obchodování se zbraněmi.

Trump se samozřejmě pyšní tím, že je nepředvídatelný, a cokoli, co bylo napsáno dnes, se může rychle ukázat jako zastaralé, jakmile se do centra pozornosti dostane nový vývoj. V mnoha ohledech však Trump dává najevo, že multilaterální systém v současné podobě nebude mít podporu.

Ve svém prvním funkčním období Donald Trump zaujal transakční a neomezený přístup k obchodu se zbraněmi, přičemž podkopal mnohostranné úsilí o kontrolu a multilateralismus v širším smyslu. V roce 2025 je rychle na cestě k tomu, aby tak učinil znovu.

Celý text v angličtině ZDE

0