Další letecká katastrofa v USA

1. 2. 2025

čas čtení 5 minut

Zdravotnické letadlo se šesti lidmi havarovalo ve Filadelfii a zapálilo domy







Letecká záchranná služba Jet Rescue uvedla, že nemůže „potvrdit žádné přeživší“ na palubě letadla, které spadlo poblíž nákupního centra Roosevelt Mall



Zdravotnické dopravní letadlo s dětskou pacientkou, její matkou a čtyřmi dalšími osobami včetně posádky se v pátek večer zřítilo do severovýchodní čtvrti Filadelfie v ohnivé kouli a zapálilo několik domů pouhých 30 sekund po startu.



„Nemůžeme potvrdit, že by někdo přežil,“ uvádí se v prohlášení letecké záchranné služby Jet Rescue, která letoun Learjet 55 provozovala. „Naše bezprostřední starost je o rodinu pacienta, náš personál, jejich rodiny a další oběti, které mohly být zraněny na zemi.“





Shai Gold, mluvčí společnosti Jet Rescue, hovořil s místní pobočkou NBC o lidech na palubě letadla. Dětská pacientka, dívka, se vracela do mexické Tijuany. Mezi dalšími osobami v letadle byla její matka, pilot, druhý pilot, lékař a záchranář, uvedl Gold.



„Mohu jen říci, že pacientka byla sponzorována charitativní organizací třetího partnera, aby mohla podstoupit život zachraňující léčbu v USA,“ řekl Gold. „Absolvovala svůj průběh léčby. Vracela se domů. Dost bojovala o přežití a bohužel se jí cestou domů stala tato tragédie.“



Všech šest lidí na palubě bylo podle zpráv z Mexika a letadlo tam bylo registrováno. Policie uvedla, že bylo na lékařské misi.



Pro leteckou záchrannou službu Jet Rescue to byla druhá smrtelná nehoda za posledních 15 měsíců. V roce 2023 zahynulo pět členů posádky, když jejich letadlo přejelo dráhu ve středomexickém státě Morelos a zřítilo se do svahu.



Nehoda ve Filadelfii se stala necelé 3 míle (4,8 km) od letiště v severovýchodní Filadelfii, které slouží především obchodním letadlům a charterovým letům. Stalo se tak dva dny poté, co se poblíž Reaganova národního letiště u Washingtonu DC srazilo komerční letadlo s vojenským vrtulníkem, přičemž zahynulo všech 67 osob na palubě obou letadel.



Na fotografiích pořízených na místě nehody jsou patrně vidět hořící domy. Hasiči potvrdili, že po havárii kolem 18:00 hořelo několik budov v oblasti Cottman Avenue a Roosevelt Boulevard.



Federální letecký úřad (FAA) vydal kolem 18.40 hodin prohlášení, v němž potvrdil, že havarované letadlo bylo Learjet 55, a původně uvedl, že na palubě byli dva lidé. Později agentura tento odhad změnila a potvrdila, že šlo o šest osob. Sean Duffy, americký ministr dopravy, uvedl, že na palubě bylo nejméně šest osob.



V prohlášení FAA se uvádí, že letadlo bylo na cestě na národní letiště Springfield-Branson v Missouri. FAA a Národní úřad pro bezpečnost dopravy budou případ vyšetřovat.



Letové údaje ukázaly, že malé letadlo odstartovalo z letiště v 18.06 hodin a asi o 30 sekund později zmizelo z radarů poté, co vystoupalo do výšky 487 metrů. Nebylo jasné, co vedlo k havárii.



Letadlo bylo zdravotnické dopravní letadlo a bylo registrováno na společnost působící pod názvem Med Jets.



Státní a místní úřady v pátek pozdě večer uvedly, že zatím nemohou potvrdit, kolik lidí mohlo zemřít na zemi poté, co letadlo narazilo do hustě obydlené části města. Policie uvedla, že byla hlášena zranění.



Pensylvánský guvernér Josh Shapiro na tiskové konferenci na místě nehody řekl, že „víme, že v tomto regionu budou ztráty“.



„Chceme nabídnout naše myšlenky a vážné modlitby za ty, kteří v tuto chvíli truchlí,“ řekl.



Americký prezident Donald Trump na sociálních sítích napsal, že je „tak smutné vidět, jak letadlo spadlo ve Filadelfii v Pensylvánii. Další nevinné duše přišly o život. Naši lidé jsou naprosto angažovaní. Prvním zasahujícím už se dostává uznání za skvělou práci“.



Shapiro na sociálních sítích napsal, že komunikuje se starostou a záchranáři. „Nabízíme všechny zdroje Commonwealthu, které reagují na havárii malého soukromého letadla na severovýchodě Filadelfie.“



Videa zveřejněná na sociálních sítích ukazovala jasný pruh, jak letadlo padá pod strmým úhlem k zemi, a poté velkou explozi s koulí plamenů a kouřem stoupajícím z místa havárie.



Sedmatřicetiletý Michael Schiavone seděl v pátek ve svém domě v Mayfairu, když uslyšel hlasitou ránu a jeho dům se otřásl. Řekl, že měl pocit malého zemětřesení, a když zkontroloval záznam z domácí bezpečnostní kamery, vypadalo to, jako by se na něj řítila raketa. „Ozval se velký výbuch, takže jsem si chvíli myslel, že na nás někdo útočí,“ řekl.



Letadlo se zřítilo na rušnou křižovatku poblíž Roosevelt Mall, venkovního nákupního centra, kde poté první záchranáři blokovali dopravu a přihlížející se tísnili na rohu ulice v rezidenční čtvrti Rhawnhurst. Filadelfský úřad pro řešení mimořádných událostí uvedl, že silnice v oblasti byly uzavřeny.



Jedno video pořízené svědkem na mobilní telefon chvíli po pádu letadla ukazovalo chaotickou scénu s troskami rozesetými po křižovatce. Hned za křižovatkou zářila oranžová stěna, zatímco k nebi rychle stoupal oblak černého kouře, zatímco někteří svědci slyšeli pláč a houkání sirén.





Jet Rescue je podle svých internetových stránek licencovaná a pojištěná společnost, která má více než 20 let zkušeností s poskytováním letecké záchranné služby v kritických situacích z Mexika, Latinské Ameriky a Karibiku do USA a Kanady.





Zdroj v angličtině ZDE



