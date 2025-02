Místo integrace nám zůstaly vydírací potenciály

3. 2. 2025 / Boris Cvek

Stále se mi vracejí premiérova slova ze včerejších Otázek V. Moravce: vydírací potenciál. Předseda vlády Petr Fiala tam řekl, že ať se na něj Slovensko a Maďarsko nezlobí, ale jejich vydírací potenciál je malý.

Takže to je to, co zbylo z té neustále omílané suverenity? Suverenita místo integrace. Výsledek? Budeme si měřit vydírací potenciály!

Jsem zvědav na to dnešní zasedání představitelů jednotlivých států EU v Bruselu. To je ta Unie. Ne Evropská komise, ne Evropský parlament, ale tahle partička 27 států s různými vydíracími potenciály.

Kouzelné je, jak mnozí tzv. euroskeptici dnes naopak mluví o Unii jako o jednom celku. Kde byli těch 20 posledních let? Proti čemu bojovali? Proti integraci. A mají co? Vydírací potenciály. A za všechno může samozřejmě zlý Brusel. Jak jinak.

