Elon Musk: Princ-CEO Bílého domu

6. 2. 2025 / Fabiano Golgo

čas čtení 2 minuty



Tam sedí, v černém tričku a kožené bundě, a dává rady na všechno. Pokud je prezident ztracen v tabulkách a zprávách, Musk ho přeruší: "A co kdybychom to vyřešili raketou?" Pokud Kongres debatuje o rozpočtu, Elon, aniž by zvedl oči od telefonu, prohodí: "Proč nezprivatizujeme zemi a nenecháme akcionáře rozhodnout?"



Dostal se tam bez hlasů. Bez potřeby strany. Bez víry v tradiční demokracii. Dostal se tam, protože svět mu byl příliš malý. Poté, co převzal Teslu, pohltil Twitter a hrál si na Tonyho Starka s raketami, dalším přirozeným krokem byla politická moc. Ale bez otravných koaličních dohod, bez potřeby podávat rucwe zpoceným voličům na shromáždění v Ohiu. Ne, Musk to udělal jinak: posadil se ke stolu s elitami politiky a jako dezert podával vlastní budoucnost.



Další Air Force One? Bude to SpaceX. Dolar? Nyní kryptoměna, krytá "good vibes" a memy se psy. Viceprezident? Chatbot s umělou inteligencí trénovaný výhradně na tweetech o 280 znacích a efektních prohlášeních.



Ale nejvíc surrealistické je, že lidé ho milují. Milují ho, protože Musk se stal duchem doby. Je to princ-rebel technokracie. Je dostatečně bohatý na to, aby si koupil zemi, ale dostatečně excentrický na to, aby si ho spletli s postavou z Tarantinova filmu.



Možná sledujeme politiku budoucnosti: vůdci nejsou voleni, ale povoláni na základě své digitální relevance. Musk nepotřebuje hlasy, potřebuje lajky. Nevede kampaň, viralizuje. A pak, najednou, tam je, jako neoficiální spoluprezident největší světové velmoci, zatímco Trump nebo jakákoli jiná figurína se v pozadí usmívá a drží pero.



A tak kráčí lidstvo, na Měsíc, na Mars nebo do propasti. Vše záleží na náladě jednoho muže a na tom, kolik sdílení dostane v pátek ráno.