Trump dál trvá na vyhnání Palestinců z Gazy. Je to nebezpečná blbost

6. 2. 2025

čas čtení 9 minut

Moderátorka, BBC Radio 4, World at One, čtvrtek 6.února 2025, 13 hodin: Navzdory tomu, co včera večer říkali oficiální představitelé prezidenta Trumpa, kteří bagatelizovali jeho návrhy na odstranění Palestinců silou a na to, aby USA převzaly Gazu do svého vlastnictví, dnes ráno Trump tento svůj plán znovu zdůrznil, když kolem půl sedmé ráno ve Washingtonu zveřejnil na své sociální síti Truth Social:

„Pásmo Gazy Izrael po skončení bojů předá Spojeným státům. Palestinci by již byli přesídleni do mnohem bezpečnějších a krásnějších komunit s novými a moderními domy v regionu." Trump pokračuje dále: „ Měli by skutečně šanci být šťastní, v bezpečí a svobodní. USA by ve spolupráci se skvělými rozvojovými týmy z celého světa pomalu a pečlivě začaly budovat to, co by se stalo jednou z největších a nejvelkolepějších staveb svého druhu na Zemi, žádní vojáci ze strany USA by nebyli potřeba. V regionu by zavládla stabilita." Spousta vykřičníků.

Frances Stead Sellersová je zástupkyní šéfredaktora deníku Washington Post a Frances, můžete nám pomoci? Včera večer jsme tu měli představitele prezidenta Trumpa, kteří to odvolali, a dnes ráno top už zjevně zase platí?







Frances Steadová Sellersová: Myslím, že je to součást toho chaosu, který sledujeme už dva týdny, že Trump udělá jedno prohlášení, pak od něj trochu ustoupí a pak udělá další. A výsledkem toho je, že je tu jakýsi shon, abychom pochopili, co jsou jen řeči, co je myšleno vážně a co ne, a jedna z pozoruhodných věcí na tomto prohlášení, samozřejmě je ještě brzy ráno, takže jsem neviděla úplnou reakci USA na toto aktuální prohlášení, je, že jsem včera náhodou šla do obchodu s použitým zbožím. A tam jsem slyšela dvě ženy, jak se baví o možnosti, koupě bytů v Gaze. Netušila jsem, že někdo vůbec může takhle uvažovat, ale chtěly kupovat byty na místě, které by bylo přestavěným pásmem Gazy. Takže Trump zjevně využívá některé formy myšlení, které si člověk tak nějak úplně neuvědomuje, což je, což je velmi matoucí aspekt toho všeho.







Moderátorka: Včera jsme slyšeli demokraty velmi kritické a slyšeli jsme některé republikány, kteří byli zjevně neuvěřitelně nesví a snažili se najít formulace slov, které by ho nekritizovaly. Jaká bude reakce, když je jasné, že se toho drží?





Frances Steadová Sellersová: No, on tady říká, že tam nepošle americké vojáky. Odstupuje od toho, co by tady bylo nejnepopulárnější. Celá ta představa etnických čistek je tak děsivá. Jak jste říkala, mnoho republikánů je z toho zjevně zděšeno.





Moderátorka: Byli by to tedy asi izraelští vojáci?









Moderátorka: Frances Stead Sellersová, děkuji vám mnohokrát. Nyní se obraťme na Daniela Levyho, britského Izraelce, který je předsedou amerického blízkovýchodního projektu. Býval poradcem izraelských premiérů za vlády Ehuda Baracka a Jicchaka Rabina a již dříve byl kritický k současné izraelské vládě. Dobré odpoledne. Včera všichni, kdo reagovali na návrh prezidenta Trumpa, říkali, podívejte, to se prostě nestane. Z jeho úst jasně zaznívá, že si to přeje. Dokážete si představit, že by se to stalo?





Daniel Levy: Ne, nestane se to. Snahy o vysídlení Palestinců jsou staré několik desítek let a dvě věci, které by to podle mého názoru neuskutečnily, ale mohly by být skutečnými měniči hry, byly přinejmenším oficiálními místy smeteny ze stolu, a to je, Amerika tam prostě nepošle své vojáky, což se už příliš nepovedlo v Iráku, Afghánistánu a jinde v západoasijském regionu Blízkého východu. A zadruhé, Amerika do toho nevloží peníze. Mohu vás prosím vrátit k singapurskému summitu prezidenta Trumpa a severokorejského vůdce Kima v roce 2018?





Moderátorka: To, co se momentálně děje v Gaze, je proces směřující k příměří, proces směřující ke konečnému řešení, k nějaké formě míru, a to, co řekl prezident Trump, je, že až přestanou boje, tak se spustí jeho plán. Myslíte si, že by to mohlo ovlivnit to příměří?





Daniel Levy: To si myslím, že je skutečný výsledek tohoto a je to hluboce znepokojující. Je to velmi zajímavé. Premiér Netanjahu se z Washingtonu nevrací domů s funkčním plánem. Ve skutečnosti je to všechno velký zmatek, vzhledem k pokusům představitelů administrativy to odvolat. Vrací se domů s normalizací se Saúdskou Arábií, která pravděpodobně vypadá jako vzdálenější perspektiva. On sám a americký prezident nejsou na stejné vlně, pokud jde o Írán, ale Netanjahu se vrací politicky posílen. Izraelští komentátoři říkají, že se politicky obrodil. Proč? Protože má prostor, který potřeboval, pokud jde o to, co se bude dít dál s Gazou ohledně toho příměří, Netanjahu, myslím, že se teď cítí jistý, že to křehké příměří, které nikdy nechtěl, aby nastalo, Netanjahu ho nechtěl. To bylo velmi transparentní. Udělal to zřejmě proto, že se trochu obával, že se nechce dostat na špatnou stranu Trumpa na začátku nové administrativy. Nyní můžeme -







Moderátorka: Takže se nikdy nedostaneme k druhé nebo třetí fázi příměří.





Daniel Levy: Dostaneme se vůbec na konec první fáze? Myslím, že to je skutečná obava. Proto když vidíte rodiny, často těch, kteří jsou stále drženi, i těch, kteří byli propuštěni, a samotné rukojmí, kteří byli propuštěni, velmi často říkají. Dokončete tu dohodu, a většinou vědí, že cílem jejich sdělení je jejich vlastní premiér, protože vládne podezření, a je to víc než to, je, že to není jeho priorita. A jestli budou obyvatelé Gazy znovu čelit ničivé zkáze, 60 000 plus mrtvých, spolu s těmi lidmi pod troskami. To, co uvidíte, je další pokus o totální vítězství, které je neuchopitelné a nedosažitelné.





Moderátorka: Má podporu, kdyby se zítra hlasovalo, byl by znovu zvolen?





Opět používáme slovo "asi". To, co Trump dělá, a myslím, že to vidíme i na domácí scéně, řekněme, jsou mimořádně nehorázné věci. A na domácí půdě jsme svědky toho, že ho lidi za to žalují u soudů. Takže mnoho věcí, které řekl, je teď žalováno, takže agenti FBI se soudí kvůli plánu zaměřit se na agenty, kteří byli zapojeni do 6. ledna, pedagogové se brání a zpochybňují snahy o zničení jeho snahy o zničení programů rozmanitosti. Takže jsme svědky toho, že se nyní u soudů v tuzemsku prosazuje odpor. Jsme také svědky odporu, ke kterému zajímavě nedošlo kolem této inaugurace. Vzpomínáte si na scény, kdy při minulé inauguraci vycházely ženy s růžovými klobouky? Protestovaly proti Trumpovi. Kolem této inaugurace bylo velmi zima a bylo velmi ticho, ale tento týden tu jsou protesty. Včera byly protesty, byla snaha, aby protesty byly v 50 státech a 50 hlavních městech. Takže si myslím, že v tuto chvíli dochází už ke změně nálady, což je zajímavé, že se to nestalo přímo kolem inaugurace. A lidé se snaží zjistit, co jsou jen Trumnpovy řeči a co ke skutečné.Trump tam mluví o skvělých letoviscích na pláži, skvělých apartmánech na pláži, které se budou stavět v Severní Koreji. Mají tam skvělé pláže, říkal. Je tam čtyřminutové video, které pouštějí na jejich setkání o rozvoji nemovitostí. Kolik z nás bylo v posledních letech v těch skvělých apartmánech na pláži v Severní Koreji?Průzkumy tomu tedy nenasvědčují, ale v Izraeli ještě dva roky nebudou volby a to stabilizovalo jeho koalici. Protože krajní pravice, mesianističtí extremisté, jsou z toho nadšením celí bez sebe. To je ten tábor, kterému apartheid nestačí. Říkají, Oddělení a nerovní, to nepomůže, protože se musíme Palestinců zbavit, a z nejextrémnější frakce Ben Gvi odešel z vlády, protože se mu nelíbila ta dohoda. Jeden z jejich poslanců v izraelském parlamentu dnes řekl, že když jsme my vznesli myšlenku emigrace Palestinců, byli jsme nazváni fašisty. Ale teď ji americký prezident položil na stůl. Nejnebezpečnějším důsledkem toho může být, že Netanjahu dostane skutečný vítr do plachet. Skutečné povzbuzení k tomu izraelskému nejen extremismu, ale i fantastickému myšlení. Zatím se neozval jediný vůdce sionistické politické strany, který by se postavil proti tomuto plánu, a čím méně realistických Izraelců, tím je to pro Izrael nebezpečnější. A samozřejmě i pro Palestince a lidi jinde v regionu.