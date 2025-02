Amnesty International: Americké sankce proti Mezinárodnímu trestnímu soudu zrazují mezinárodní soudní systém

7. 2. 2025

„Tento bezohledný krok vysílá signál, že Izrael stojí nad zákonem a univerzálními zásadami mezinárodní spravedlnosti. Naznačuje, že prezident Trump schvaluje zločiny izraelské vlády a hlásí se k beztrestnosti.

Spojené státy jsou připraveny potrestat instituci, která zajišťuje, že osoby nejvíce odpovědné za páchání zvěrstev neuniknou spravedlnosti. Nikdo, kdo je odpovědný za zločiny podle mezinárodního práva, by neměl být chráněn nebo podporován ve snaze uniknout individuální odpovědnosti, a už vůbec ne za pomoci vlády USA na základě politických spojenectví prezidenta Trumpa.“





Agnès Callamardová, generální tajemnice Amnesty International, v reakci na nařízení prezidenta Trumpa o uvalení sankcí na Mezinárodní trestní soud (ICC) uvedla:Dnešní exekutivní příkaz je mstivý. Je agresivní. Je to brutální krok, který se snaží podkopat a zničit to, co mezinárodní společenství pečlivě budovalo po desetiletí, ne-li staletí: globální pravidla, která platí pro všechny a jejichž cílem je zajistit spravedlnost pro všechny. Sankce představují další zradu naší společné lidskosti.