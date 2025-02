Trumpova nová generální prokurátorka zrušila pracovní skupinu FBI bojující proti ruským dezinformacím

7. 2. 2025

čas čtení 11 minut



Trumpova administrativa upustila od snah o uvalení sankcí na oligarchy blízké Putinovi. Administrativa Joea Bidena zavedla sankce proti ruským oligarchům v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu.

Generální prokurátorka Pam Bondiová ve středu rozpustila pracovní skupinu FBI zaměřenou na boj proti zahraničním vlivovým operacím, a to ve stejný den, kdy Elon Musk a Donald Trump junior rozšířili ruskou dezinformaci



„Abychom uvolnili zdroje pro řešení naléhavějších priorit a ukončili rizika dalšího zneužívání diskrečního práva při stíhání,“ napsala Bondiová v oběžníku všem zaměstnancům ministerstva spravedlnosti poté, co ve středu složila přísahu, ‚pracovní skupina pro boj se zahraničními dezinformacemi se rozpouští‘.



Na internetových stránkách FBI se vysvětluje, že bývalý ředitel Christopher Wray zřídil tuto pracovní skupinu v roce 2017 za účelem boje proti „skrytým akcím zahraničních vlád s cílem ovlivnit politické nálady nebo veřejný diskurz v USA“.



Elon Musk sdílel na své sociální síti X virální video s více než 200 miliony sledujících, které nepravdivě tvrdí, že Agentura Spojených států pro mezinárodní rozvoj (USAid) zaplatila Angelině Jolie, Seanu Pennovi, Jeanu-Claudu Van Dammovi, Orlandu Bloomovi a Benu Stillerovi více než 40 milionů dolarů, aby je přiměla k návštěvě Ukrajiny.



Video, které nese značku stanice E! News společnosti NBCUniversal a je ve stylu jejích reportáží o celebritách, se nikdy neobjevilo na žádném z účtů této stanice na sociálních sítích.



Tento hoax je „stylem velmi podobný“ ruské vlivové operaci, kterou BBC Verify již dříve odhalila a která využívá fiktivní zprávy na sociálních sítích, aby se vydávala za americká média a prosazovala protiukrajinské narativy.



Jedna ze jmenovaných hvězd, Stiller, se pokusil bojovat proti dezinformacím, které se šíří na Muskově platformě sociálních médií, a napsal tam příspěvek: „Jsou to lži pocházející z ruských médií. Svou humanitární cestu na Ukrajinu jsem si financoval zcela sám. Nešlo o žádné financování ze strany USAID a už vůbec ne o jakoukoli platbu. Stoprocentní lež“.



Navzdory Stillerově snaze zastavit šíření hoaxové zprávy ji sdíleli také Donald Trump mladší a Sidney Powellová, známá svou hlavní rolí v šíření divokých konspiračních teorií o volbách 2020.





Trump podepsal exekutivní příkaz o uvalení amerických sankcí na Mezinárodní trestní soud



Donald Trump podepsal exekutivní příkaz uvalující sankce na Mezinárodní trestní soud (ICC), potvrdil Bílý dům.



Text příkazu, zveřejněný na internetových stránkách Bílého domu, obviňuje ICC, že se „zapojil do nelegitimních a nepodložených akcí namířených proti Americe a našemu blízkému spojenci Izraeli“ a zneužil své pravomoci vydáním „nepodložených zatykačů namířených proti izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi a bývalému ministru obrany Yoavu Gallantovi“.



Podle příkazu:



Spojené státy uvalí na osoby odpovědné za prohřešky ICC hmatatelné a významné důsledky, z nichž některé mohou zahrnovat zablokování majetku a aktiv, jakož i pozastavení vstupu na území Spojených států úředníkům, zaměstnancům a zástupcům ICC, jakož i jejich nejbližším rodinným příslušníkům, neboť jejich vstup na území našeho státu by poškodil zájmy Spojených států.





Muskův pracovník "ministerstva" Doge dosazený na americké ministerstvo financí rezignuje poté, co Wall Street Journal odhalil jeho rasistické příspěvky.



Marko Elez, pětadvacetiletý inženýr, který získal přístup do platebního systému ministerstva financí v rámci své práce pro iniciativu Elona Muska „ministerstvo vládní efektivity“, ve čtvrtek rezignoval poté, co se deník The Wall Street Journal obrátil na Bílý dům s dotazem ohledně smazaného účtu na sociálních sítích, který obhajoval rasismus a eugeniku.



Podle deníku nedávné příspěvky na účtu, který kdysi používal @marko_elez, vyzývaly ke zrušení zákona o občanských právech a podporovaly „eugenickou imigrační politiku“ těsně předtím, než se Trump vrátil do úřadu a zmocnil Muska, aby vzal do ruky kladivo na federální úřady.



'Ani za peníze bych se neoženil s někým jiným než s příslušníkem mého etnika,' napsal tento účet na X Twitteru v září, jak uvádí Wall Street Journal v přehledu archivovaných příspěvků. 'Normalizujte nenávist k Indům,' napsal účet tentýž měsíc v narážce na příspěvek upozorňující na převahu lidí z Indie v Silicon Valley.



„Jen pro pořádek, byl jsem rasista ještě předtím, než to bylo cool,“ napsal majitel účtu v červenci.



Právník vlády ve středu u federálního soudu potvrdil, že Elez, který dříve pracoval pro Muska ve společnostech SpaceX, Starlink a X, měl přístup do platebních systémů americké státní pokladny, které obsahují citlivé osobní údaje milionů Američanů.



Zdroje časopisu Wired začátkem tohoto týdne uvedly, že Elez získal možnost „nejen číst, ale i psát kód dvou nejcitlivějších systémů americké vlády: Payment Automation Manager a Secure Payment System na Úřadu fiskální služby (BFS). Tyto systémy, umístěné na zabezpečeném hlavním počítači, kontrolují na detailní úrovni vládní platby, které ve svém souhrnu představují více než pětinu ekonomiky USA.“





„Seznam sledovaných osob DEI“ zaměřený na federální zaměstnance, kteří pracují na pozicích souvisejících se zdravotnickým kapitálem, vyvolal obavy o bezpečnost a pracovní místa těchto pracovníků. Většina pracovníků zařazených na seznam jsou černoši.



Rozpočtový spor mezi republikány v Kongresu by mohl zpomalit jejich úsilí o prosazení legislativního programu Donalda Trumpa. Trump se měl ve čtvrtek setkat s republikánskými zákonodárci, kteří připravují návrh zákona o výdajích, jenž by mohl odvrátit březnové uzavření vlády.



Soudce ve čtvrtek podruhé během dvou dnů přistoupil k zablokování Trumpova exekutivního příkazu o ukončení práva na občanství. Soudce v Seattlu uvedl, že Trump považuje právní stát pouze za „překážku svých politických cílů“.



Soudce také dočasně omezil přístup Elona Muska k platebnímu systému ministerstva financí. Příkaz umožňuje dvěma Muskovým spolupracovníkům přístup do systému - ale pouze pro čtení.



I poté, co soudce odložil nabídku na odškodnění federálních zaměstnanců, Muskovo samozvané Oddělení vládní odpovědnosti (DOGE), pokračovalo v nátlaku na zaměstnance, aby odešli. Agentury spadající pod Muskovu neoficiální působnost vyhrožovaly pracovníkům propouštěním a naznačovaly, že jejich pracovní místa by mohla být nahrazena umělou inteligencí.



DOGE údajně získal přístup k citlivým údajům ministerstva školství a k jejich analýze použilo umělou inteligenci. Data údajně obsahovala osobní a finanční informace





Poté, co Donald Trump vydal exekutivní příkaz zakazující snahy o diverzitu, rovnost a inkluzi, byly desítky pracovníků propuštěny ze svých pozic ve státní správě.



Ve snaze napomoci čistce zveřejnila skupina napojená na nadaci Heritage Foundation seznam zaměstnanců, kteří pracují v oblasti rovnosti ve zdravotnictví, z nichž většina jsou černoši, a požádala Trumpa, aby je propustil.



„Seznam sledovaných DEI“, který vytvořila pravicová nezisková organizace American Accountability Foundation, obsahoval fotografie a pracovní historii zaměstnanců, na které se zaměřil - což v nich vyvolalo obavy o jejich bezpečnost.





Trump zastavil snahu o uvalení sankcí na oligarchy blízké Kremlu



Donald Trump rozpouští snahu, která byla zahájena po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022, o prosazení sankcí a zaměřuje se na oligarchy blízké Kremlu, informuje agentura Reuters.



V memorandu generální prokurátorky Pam Bondiové, které bylo vydáno ve středu během vlny příkazů v první den jejího nástupu do funkce, ale o němž se dříve neinformovalo, se uvádí, že úsilí známé jako Task Force KleptoCapture skončí v rámci přesunu zaměření a financování na boj proti drogovým kartelům a mezinárodním gangům.



„Tato politika vyžaduje zásadní změnu myšlení a přístupu,“ napsala Bondiová ve směrnici a dodala, že zdroje, které jsou nyní věnovány na prosazování sankcí a zabavování majetku oligarchů, budou přesměrovány na boj proti kartelům.



Cílem tohoto úsilí, které bylo zahájeno za vlády demokratického prezidenta Joea Bidena, bylo zatížit finance bohatých spolupracovníků ruského prezidenta Vladimira Putina a potrestat ty, kteří napomáhají porušování sankcí a kontroly vývozu.





Politico upřesňuje, že není financován vládou po tvrzeních pravice.



Generální ředitel a šéfredaktor serveru Politico ve svém prohlášení reagoval na pravicová tvrzení, která opakují Donald Trump a Elon Musk, že server je financován americkou vládou.



Vysvětlil, že Politico nedostává žádné vládní finanční prostředky, zatímco soukromé společnosti, organizace a vládní agentury mohou platit za předplatné Politico Pro za specializované zprávy.



„Předplácejí si ho, protože jim pomáhá lépe vykonávat jejich práci - pomáhá jim sledovat politiku, legislativu a regulace v reálném čase pomocí zpráv, zpravodajství a sady datových produktů,“ napsali v prohlášení.





Demokratičtí zákonodárci usilují o prošetření možného narušení bezpečnosti ze strany Elona Muska a jeho spolupracovníků.





Demokratičtí poslanci požadují vyšetřování možných narušení národní bezpečnosti, která vznikla převzetím některých federálních úřadů Elonem Muskem prostřednictvím jeho samozvaného „oddělení vládní efektivity“ (Doge).



V dopise zveřejněném ve čtvrtek členové výboru pro dohled nad Sněmovnou reprezentantů uvádějí, že se obávají, že Musk a jeho agenti nezákonně získali přístup k utajovaným informacím a citlivým osobním údajům v agenturách, včetně Úřadu pro správu personálu (OPM), amerického ministerstva financí a americké Agentury pro mezinárodní rozvoj (USAid).



„Neexistují žádné důkazy o tom, že by on nebo kdokoli z jeho spolupracovníků pracujících pod přezdívkou 'Doge team' byli oprávněni k přístupu do našich vládních systémů, ani žádné důkazy o tom, že prošli řádnou prověrkou, která by zajistila bezpečnost údajů daňových poplatníků a vlády,“ uvádí se v dopise.









Zdroj v angličtině ZDE

