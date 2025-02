Trudeau varuje, že Trump to s anexí Kanady myslí vážně

8. 2. 2025

čas čtení 3 minuty

Zatímco se ostatní státy proti kriminálníkovi v Bílém domě snaží bránit, český ministr zahraničí Lipavský mu leze kamsi





Kanadský premiér Trudeau varuje, že Trump touží po rozsáhlých zdrojích Kanady. Kanaďané se semkli proti Trumpově hrozbě





Nedávná fixace Donalda Trumpa na pohlcení Kanady je „reálná“, řekl Justin Trudeau podnikatelským lídrům a varoval, že americký prezident chce mít přístup k obrovským zásobám kritických nerostných surovin svého severního souseda.



Odstupující premiér byl v Torontu na narychlo svolaném summitu podnikatelů a odborových předáků, kde se snažil koordinovat reakci na hrozící Trumpovu hrozbu 25% cla na veškerý kanadský dovoz.



Začátkem tohoto týdne Trump poskytl Kanadě, jednomu z největších obchodních partnerů své země 30denní odklad pro další jednání.

Nadále se však Trump vysmíval kanadské suverenitě, když na sociálních sítích opakoval svůj popis země jako „51. státu“ a Trudeaua opakovaně nazýval „guvernérem“ místo premiéra.

Na pátečním summitu se diskutovalo o zastavení šíření fentanylu, bezpečnosti na hranicích a výzvách v oblasti meziprovinčního obchodu, ale Trudeau publiku řekl, že Trumpovy hrozby anexí Kanady - často vnímané jako vyjednávací taktika - jsou vážné a je třeba je tak brát.





„Naznačuji, že Trumpova administrativa nejenže ví, kolik máme kritických nerostných surovin, ale možná i proto stále mluví o tom, že nás pohltí a udělá z nás 51. stát,“ řekl Trudeau účastníkům.

„Kanada je svobodná. Kanada je suverénní,“ řekl novinářům ministr pro zaměstnanost Steven MacKinnon. „Kanada si zvolí svůj osud sama, děkuji pěkně.“







„Jsou si velmi dobře vědomi našich zdrojů, toho, co máme, a velmi chtějí mít možnost z nich těžit,“ dodal. „Trump si myslí, že nejjednodušším způsobem, jak toho dosáhnout, je pohltit naši zemi.“Kanada je bohatá na nerostné suroviny považované za klíčové pro přechod na zelenou energii, včetně lithia, grafitu, niklu, mědi a kobaltu, a snaží se zaujmout pozici důvěryhodného a stabilního dodavatele těchto komodit pro spojenecké země.Trumpovy hrozby, které narušily dlouholeté vztahy mezi oběma zeměmi, dramaticky změnily federální politiku a zahájily novou éru kanadského vlastenectví. S blížícími se volbami se všechny strany snaží prezentovat jako vlastenecké a připravené bránit suverenitu země.V Quebecu, kde zažili nárůst popularity provinční suverenisté, klesl počet lidí, kteří požadují referendum o odtržení provincie. Podle průzkumu společnosti Angus Reid se v období od prosince do února počet lidí v Quebecu, kteří uvedli, že jsou „velmi hrdí“ nebo „hrdí“ na to, že jsou Kanaďané, zvýšil o 13 procentních bodů ze 45 % na 58 %.V pátek se federální ministři snažili uklidnit účastníky konference.„Naši američtí přátelé chápou, že potřebují Kanadu pro svou ekonomickou bezpečnost, potřebují Kanadu pro svou energetickou bezpečnost a potřebují Kanadu pro svou národní bezpečnost,“ řekl agentuře AFP ministr průmyslu François-Philippe Champagne.Ministryně obchodu Anita Anandová prohlásila, že s hranicemi se „nebude zahrávat“.