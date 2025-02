Channel 4 News: Izraelci v neděli zabili těhotnou ženu v osmém měsíci i její nenarozené dítě

10. 2. 2025

čas čtení 11 minut

Dnešní reportování @CT24zive o výměně zajatců nemá s žurnalistikou nic společného. Líčení příběhů Izraelců, kteří se vrací k rodině, přátelům, se neděje vůči Palestincům. Silně zabarvená slova "barbaři, hrůzy" zas jen ve prospěch Izraele, přestože Palestinců zemřely desetitisíce. — Prokop Singer (@prokki) February 8, 2025 Izraelské síly zabily dvě palestinské ženy, včetně ženy v osmém měsíci těhotenství a jejího nenarozeného dítěte, při zásahu v uprchlickém táboře Nour Shams, zatímco blokovaly lékařskou pomoc v rámci širší vojenské operace v okupovaném Západním břehu Jordánu

Israeli forces killed two Palestinian women, including an eight-months-pregnant woman and her unborn child, during a raid on the Nour Shams refugee camp, while blocking medical aid as part of a wider military operation in the occupied West Bankhttps://t.co/1pZVnOTDny — Middle East Eye (@MiddleEastEye) February 9, 2025



Moderátor, Channel 4 News, neděle 9. února 2025: Co zbylo z jejich domova, když se Palestinci vracejí do severní části Gazy a izraelské jednotky se stahují. Co bude dál s příměřím?

Dobrý večer. Další palestinské rodiny dnes večer na vlastní kůži poznávají zkázu, před kterou utekly ze severní Gazy. V době, kdy vysíláme, jsou vyjednavači v Dauhá, aby projednali další fázi nejisté dohody o příměří. Ale zhoršila se prognóza míru? Po tolik kritizovaném plánu prezidenta Trumpa na blízkovýchodní Riviéru, který by se podle mnohých rovnal etnickým čistkám, také pohled na tři vyzáblé izraelské rukojmí propuštěné v sobotu z vězení.

Izraelské jednotky se stáhly z celého koridoru Nesarim, šest a půl kilometrového pásu země, který v rámci podmínek dohody o příměří odřezával sever Gazy od jihu. Umožnilo to dalším stovkám vysídlených Palestinců vrátit se do svých domovů, přičemž vozidla nyní mohou volně projíždět oběma směry. V Izraeli rodiny zbývajících rukojmích vyzvaly, aby byli co nejdříve propuštěni, a to v souvislosti s rostoucími obavami o jejich osud. Více informací přináší v reportáži Simeon Brown:

<br>





Reportér: Na cestě do města Gazy je tento 6,5 kilometru dlouhý pás izolován od jihu. V této fázi příměří však izraelské síly odešly. A obyvatelé, kteří uprchli na jih, jsou na cestě zpět.





„Jsme nezlomní a trpěliví pod raketami a údery. Připravili nás o jídlo a vodu, ale nepřipravili nás o vzduch. Zůstáváme naživu.“





„Dnes jsem přijel na sever zkontrolovat situaci a díky Bohu byla cesta dobrá a izraelská armáda se stáhla. Dokud se můžeme vrátit, jsme v pořádku.“





Matka: „Je to něco, na co jsme dlouho čekali. Je to zázrak, o kterém si mnozí mysleli, že se nikdy nestane. Je to, jako by můj syn zemřel a narodil se. Je to pro nás nový začátek.“





Reportér: Do této části Izraele se včera vrátili také tři izraelští muži. Tento se sotva držel na nohou, a své zajetí nosil na sobě při každém vrávoravém kroku. Jeho rodina je šťastná, že ho vidí, ale jeho úbytek na váze je obrazem naléhavosti pro ty, kteří chtějí všechny rukojmí vrátit.





„Musím to dokončit. Pořád spěchám, abychom to udělali rychle a zachránili je. Jsou tu lidé, kteří je musejí zachránit. Jsou v Gaze a my je musíme přivést zpět. Všechny domůteď, ne o dva měsíce šťastnější, teď je musíme přivést hned.“





V Izraeli pokračují protesty proti vládě. Chtějí tuto fázi dokončit A jejich požadavky jsou v rukou tohoto muže a jeho nejbližšího zahraničního spojence.





Netanjahu: „Myslím, že prezident Trump je největší přítel, jakého kdy Izrael v Bílém domě měl. Myslím, že nejenže provádí obrovskou změnu v izraelsko-americkém spojenectví, posiluje ho nad rámec všeho, co jsme dosud viděli, ale je také skvělým vůdcem pro Ameriku i pro svět.“





Reportér: Ale co Palestinci? Jestliže v Gaze výbuchy ustaly, na Západním břehu se ozývají. Dnes izraelská střelba zabila těhotnou palestinskou matku a její osmiměsíční plod v uprchlickém táboře Nour Shams. Izraelské vojenské nálety nutí tisíce Palestinců k útěku ze Západního břehu Jordánu. V této fázi příměří se pohybují po cestě plné překážek a nástrah. Dnes, kdy některé rodiny slaví návrat zajištěný dohodou. Každý okamžik míru. je nejistý.





Moderátor: Hovořil jsem s Danielem Levym, který je prezidentem amerického blízkovýchodního projektu a působil jako izraelský mírový vyjednavač za vlády premiérů Baracka a Rabina. S Benjaminem Netanjahuem, který je nyní na cestě z Washingtonu domů, jsem se Daniela nejprve zeptal na jeho prognózu a vyhlídky na smysluplné rozhovory o další fázi příměří, která samozřejmě následuje po široce kritizovaném návrhu prezidenta Trumpa na blízkovýchodní riviéru, která by zahrnovala masové vysídlení v Palestině.





Daniel Levy: Netanjahu se vrací z Washingtonu politicky posílený, nyní je opět tím, kdo je nejlépe schopen řídit, vést tyto vztahy. Zdá se také, že je posílen v tom, že má větší prostor nepokračovat ve zbytku rozhovorů. Proto vidíte, že rodiny těch, kteří byli propuštěni, a těch, kteří jsou stále zadržováni, soustřeďují většinu svých činů a pozornosti na Netanjahua, aby tuto dohodu nepodkopával, protože jsme tam, kde jsme, že stávající část dohody vypadá křehce. Ne všechno se plní. Izraelci si stěžují na to, jak je propouštění řízeno z palestinské strany. A nevidíte mnoho věcí, ke kterým se Izrael zavázal. Humanitární pomoc, zejména přístřeší, stany, mobilní ubytovací jednotky, zdravotnictví, palivo.





Moderátor: Takže si myslíte, že existuje reálné riziko, že rozhovory nebudou pokračovat, nebo zkolabují?





Moderátor: Které samozřejmě popírá -





Daniel Levy: No, je na něj vydán zatykač. Existuje mezinárodní soudní dvůr, který projednává genocidu a americký prezident, a oni jsou garantem toho. Teď otočil a řekl, a etnicky vyčistí a převezme pásmo. Takže to nevěstí nic dobrého.





Moderátor: Kde se momentálně nacházíme, konec první fáze, první etapa. Stále zbývá asi 17 Izraelců, kteří mají být vráceni. Asi čtrnáct set Palestinců. Co se musí stát, aby byla zachráněna alespoň tato část procesu?





Daniel Levy: Co se musí stát po celou dobu. Což je jim nohy držet u ohně a zejména signálem z Washingtonu, ujistěte se, že izraelská strana to dotáhne do konce, splní to, co jste řekli, že splníte. Nyní jsme viděli určité stažení izraelské armády, které bylo nezbytné, a viděli jsme, jak se Palestinci vracejí na sever Gazy a jsou jich tam statisíce. Mimochodem, nemohl by existovat výraznější kontrast mezi tím, co schválil americký prezident, a tím, co řekli Izraelci o vyklizení Gazy, a odolností samotných Palestinců a snahou obnovit své zničené životy. Takže to dotáhneme do konce. Hodláme se ujistit, že dodržování i z izraelské strany v těchto otázkách bude zaručeno a pak velká otázka: Může se z první fáze přejít do zbytku, aby se splnily ostatní věci a aby se dosáhlo trvalého konce, aby se dostalo té pomoci, která je potřebná?





Moderátor: Dopad snahy navrhnout, aby se Gaza změnila v Riviéru. Palestinci by měli být odstraněni. Je za tím nějaké strategické zdůvodnění, které nevidíme?





Daniel Levy: Lze odfiltrovat několik věcí. Zaprvé, zda to lze udělat? Myslím, že odpověď je ne. Chce tento Bílý dům, aby celé jeho funkční období bylo věnováno americkým vojájkům v Gaze s pytli na mrtvoly? Nelze identifikovat žádný americký klíčový zájem národní bezpečnosti. Je to pokus o pákový efekt? Předložím tohle a ostatní budou muset reagovat a možná je to zbraň, kterou mohu použít na Saúdy. Fascinující je, že tento týden jsme byli svědky možná bezprecedentní zuřivosti mezi Izraelem a Saúdskou Arábií, izraelský premiér v rozhovoru pro izraelská média řekl, no, možná palestinský stát může být v Saúdské Arábii a Saúdové, včetně zemí vedle velmi rychle, velmi rychle, velmi silně to odmítli.





Moderátor: Máte tento týden větší nebo menší naději, že se jednání o příměří a pokračující propouštění vězňů podaří, než minulý týden?





0

276

V tuto chvíli se obnovuje víra z příměří, které umožnilo rodinám znovu se spojit a vrátit se domů. Pokud toto letadlo přistane v Thajsku, je to nejblíže k domácí půdě, jakou oba muži za posledních téměř pět let zažili. Wachara byl pracovník migrant v Izraeli a byl zajat jako rukojmí při útoku 7. října. Z těch, které Hamás zajal, bylo více než 31 thajských státních příslušníků a pět z nich bylo mezi nedávno propuštěnými. Dnes se Wachara konečně shledal se svou rodinou.Bohužel toto riziko je pravděpodobně zvýšeno tím, co se dělo ve Washingtonu.Vyhlídka na to, že se podaří dotáhnout do konce celou dohodu, která podle dohodnutého rámce znamená úplné stažení izraelské armády a trvalé příměří, no, izraelský premiér řekl, že jakmile se nám podaří uzavřít dohodu, ať už bude uzavřena jakákoli, vracíme se do války, do útoku. Válečné zločiny, z nichž je premiér obviněn -Je to na hraně. Minulý týden to nevypadalo moc dobře. Obávám se, že tento týden to vypadá ještě hůře. S výhradou. A tou výhradou je, že Netanjahu se z Washingtonu nevrátil s ničím, co by se dalo skutečně zpeněžit. Protože je to plán, který sice přežije nový cyklus, dělá velmi špatné věci ve veřejné debatě, ale nemůže být ve skutečnosti převzat, doručen a realizován.