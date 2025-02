Trump mstivě zrušil Bidenovi bezpečnostní prověrku

8. 2. 2025

čas čtení 4 minuty



Prezident Donald Trump prohlásil, že odebírá Joe Bidenovi bezpečnostní prověrku a ukončuje každodenní zpravodajské brífinky, které dostává, jako odplatu za to, že Biden udělal totéž jemu v důsledku útoků z 6. ledna.



Trump své rozhodnutí oznámil v příspěvku, v němž uvedl: „Není nutné, aby Joe Biden nadále dostával přístup k utajovaným informacím. Proto okamžitě rušíme bezpečnostní prověrky Joea Bidena a zastavujeme jeho každodenní zpravodajské brífinky. Tento precedens vytvořil v roce 2021, když zpravodajské komunitě (IC) nařídil, aby 45. prezidentovi Spojených států (mně!) zabránila v přístupu k podrobnostem o národní bezpečnosti, což je zdvořilostní služba poskytovaná bývalým prezidentům.“



Bývalí prezidenti tradičně dostávají některé zpravodajské informace i po odchodu z funkce.

Prezident Donald Trump prohlásil, že odebírá Joe Bidenovi bezpečnostní prověrku a ukončuje každodenní zpravodajské brífinky, které dostává, jako odplatu za to, že Biden udělal totéž jemu v důsledku útoků z 6. ledna.Trump své rozhodnutí oznámil v příspěvku, v němž uvedl: „Není nutné, aby Joe Biden nadále dostával přístup k utajovaným informacím. Proto okamžitě rušíme bezpečnostní prověrky Joea Bidena a zastavujeme jeho každodenní zpravodajské brífinky. Tento precedens vytvořil v roce 2021, když zpravodajské komunitě (IC) nařídil, aby 45. prezidentovi Spojených států (mně!) zabránila v přístupu k podrobnostem o národní bezpečnosti, což je zdvořilostní služba poskytovaná bývalým prezidentům.“Bývalí prezidenti tradičně dostávají některé zpravodajské informace i po odchodu z funkce.



Biden ukončil Trumpovy zpravodajské brífinky poté, co Trump pomohl podnítit snahy o zvrácení prezidentských voleb v roce 2020 a podnítil útok na Kapitol z 6. ledna. Biden tehdy řekl, že Trumpovo „nevyzpytatelné“ chování by mu mělo zabránit v tom, aby dostával zpravodajské brífinky.



Na otázku v rozhovoru pro CBS News, čeho se obává, pokud bude Trump brífinky nadále dostávat, Biden tehdy řekl, že nechce „nahlas spekulovat“, ale dal jasně najevo, že nechce, aby měl Trump k takovým informacím nadále přístup.



„Prostě si myslím, že není nutné, aby měl zpravodajské brífinky,“ řekl Biden. „Jakou hodnotu má to, že mu dáváme zpravodajské brífinky? Jaký má vůbec dopad, kromě toho, že by mohl uklouznout a něco říct?“



Biden se k pátečnímu kroku bezprostředně nevyjádřil.



Trumpův krok je nejnovější pomstou ve Washingtonu, kterou vyhrožoval během své kampaně.



Již dříve odebral bezpečnostní prověrky více než čtyřem desítkám bývalých zpravodajských pracovníků, kteří podepsali dopis z roku 2020, v němž se uvádí, že sága s notebookem Huntera Bidena nese znaky „ruské informační operace“.



Rovněž zrušil bezpečnostní prověrky přidělené na ochranu bývalých vládních úředníků, kteří ho kritizovali, včetně jeho vlastního bývalého ministra zahraničí Mikea Pompea a bývalého experta na infekční choroby doktora Anthonyho Fauciho.



V související záležitosti Trump odvolal Colleen Shoganovou z funkce archivářky Spojených států, napsal v pátek večer na Twitteru asistent Bílého domu Sergio Gor.



Trump počátkem ledna uvedl, že šéfku Národní správy archivů a záznamů vymění. Vládní agentura na sebe strhla jeho hněv poté, co informovala ministerstvo spravedlnosti o problémech s Trumpovým nakládáním s utajovanými dokumenty. Shoganová, první žena ve funkci, nebyla v době, kdy se problém objevil, archivářkou Spojených států.



V roce 2022 federální agenti prohledali Trumpův floridský dům a zabavili krabice s utajovanými záznamy. Byl obviněn z desítek trestných činů, které ho vinily z nezákonného hromadění utajovaných záznamů a z maření snah FBI získat je zpět. Trump pochybení odmítl. Soudce obvinění zamítl a rozhodl, že zvláštní poradce, který je vznesl, byl jmenován nezákonně. Ministerstvo spravedlnosti se po Trumpově listopadovém zvolení odvolání vzdalo.



Ve svém pátečním příspěvku na adresu Bidena se Trump odvolával na loňskou zprávu zvláštního poradce o Bidenově nakládání s tajnými dokumenty: „Hurův Report odhalil, že Biden trpí ‚špatnou pamětí‘ a ani v ‚nejlepších letech‘ mu nelze důvěřovat, pokud jde o citlivé informace.“





Zvláštní poradce Robert Hur vyšetřoval Bidenovo nakládání s utajovanými informacemi a dospěl k závěru, že obvinění z trestného činu není opodstatněné, ale podal kousavě kritické hodnocení jeho nakládání s citlivými vládními dokumenty. Zpráva popisovala Bidenovu paměť jako „mlhavou“, „rozmazanou“, „chybnou“, „špatnou“ a mající „značná omezení“. Biden si podle ní nedokázal vzpomenout na rozhodující mezníky ve svém životě, například na smrt svého syna Beaua nebo na výkon funkce viceprezidenta.





Zdroj v angličtině ZDE

1