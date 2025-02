Blízký východ: Trumpův plán pro Gazu by „zničil“ příměří a „podnítil návrat bojů“, varuje Egypt

7. 2. 2025

Egyptské ministerstvo zahraničí varuje, že návrhy Donalda Trumpa pro Gazu by měly „katastrofální důsledky“.



Trumpův plán by „zmařil“ příměří, varuje Egypt



Trumpův návrh, aby USA převzaly kontrolu nad Gazou, by „zmařil“ příměří a „podnítil návrat bojů“, uvedl Egypt.



Plán, který Trump předložil, by zahrnoval vysídlení části ze zhruba dvou milionů obyvatel Gazy do Egypta, který s tímto územím sousedí.



Izraelský ministr obrany Israel Katz nařídil armádě země, aby připravila plán umožňující „dobrovolný odchod“ lidí z Gazy, informovala místní média.



Egyptské ministerstvo zahraničí zřejmě s odkazem na tento rozkaz uvedlo: „Egypt zdůrazňuje katastrofální důsledky tohoto nezodpovědného činu, který oslabuje jednání o příměří, zmařil by je a podnítil návrat bojů.“



Egypt spolu s Katarem a USA pomohl zprostředkovat dohodu o příměří, která minulý měsíc zastavila boje v Gaze.







Budoucnost UNRWA je „hrozivá“, říká šéf agentury, když označil Trumpův návrh týkající se Gazy za „mezinárodní zločin“.



Šéf agentury OSN pro palestinské uprchlíky (Unrwa) varoval, že agentura čelí „existenčnímu ohrožení“ poté, co jí Izrael formálně zakázal působit na svém území.



Mezinárodní zaměstnanci pracující pro Unrwa byli kvůli izraelskému zákazu nuceni opustit východní Jeruzalém, ale operace v Gaze a na západním břehu Jordánu nebyly bezprostředně ovlivněny, řekl agentuře Associated Press generální komisař agentury OSN Philippe Lazzarini.



Unrwa bude také pravděpodobně čelit zvýšenému tlaku ze strany USA pod novou Trumpovou administrativou. Začátkem tohoto týdne podepsal Donald Trump exekutivní příkaz, kterým zastavil budoucí financování Unrwa, které bylo pozastaveno již za vlády Joea Bidena.



Lazzarini označil Trumpův návrh na převzetí Gazy za „naprosto nerealistický“ a dodal:



Mluvíme o nuceném vysídlení. Nucené vysídlení je zločin, mezinárodní zločin. Je to etnická čistka.





Mezinárodní rozhořčení se v posledních dnech soustředilo na návrh Donalda Trumpa, aby USA převzaly „vlastnictví“ Gazy a aby více než dva miliony Palestinců byly vysídleny a umožnily přeměnu tohoto území ze „zbořeniště“ na „Riviéru“ na Blízkém východě.



V Jordánsku a Egyptě vyvolal stejné znepokojení požadavek, aby obě země přijaly obrovské množství Palestinců z Gazy - potenciálně natrvalo.



Představitelé obou zemí návrh okamžitě odmítli a jordánský král Abdulláh II. a egyptský prezident Abdel Fatah al-Sisi míří do Washingtonu, aby se Trumpa pokusili přesvědčit ke změně kurzu.



„Jsou vyděšeni, že se izraelská politika přesunu obyvatelstva skutečně stane skutečností,“ řekl Neil Quilliam, spolupracovník blízkovýchodního programu v londýnském thinktanku Chatham House.



Abdulláh a Sísí však také vědí, že jsou zranitelní vůči Trumpově charakteristickému transakčnímu stylu geopolitiky, neboť ekonomiky a bezpečnost jejich zemí jsou do značné míry závislé na obrovské míře americké pomoci a obchodu.



Podle zprávy Izrael možná nepošle delegaci na páteční jednání o příměří v Gaze a dohodě o propuštění rukojmích v Dauhá.



Začátkem tohoto týdne úřad Benjamina Netanjahua uvedl, že Izrael se chystá vyslat do katarského hlavního města delegaci na vysoké úrovni, aby jednala o pokračování provádění dohody.



Podle deníku Times of Israel, který se odvolává na izraelský zdroj, však Izrael delegaci do Dauhá nutně posílat nebude. Delegace, pokud do Kataru skutečně odjede, bude tvořena týmem na pracovní úrovni.



Ve středu mluvčí Hamásu uvedl, že byly zahájeny rozhovory o druhé fázi dohody o příměří.





Mezinárodní trestní soud (ICC), který se připravuje na to, že Donald Trump proti němu zahájí agresivní finanční a cestovní restrikce, přijal opatření na ochranu zaměstnanců před možnými americkými sankcemi.



Podle agentury Reuters soud vyplácí svým zaměstnancům mzdy na tři měsíce dopředu.



V prosinci předsedkyně soudu, soudkyně Tomoko Akaneová, varovala, že sankce „rychle naruší činnost soudu ve všech situacích a případech a ohrozí jeho samotnou existenci“.



Päivi Kaukoranta, předseda řídícího orgánu ICC, uvedl, že sankce hrozí vážným ztížením vyšetřování soudu a mohou „ovlivnit bezpečnost obětí, svědků a sankcionovaných osob“.



Mezi základní služby, které by institucionální sankce ohrozily, patří přístup ICC k bankovním a platebním systémům, infrastruktuře IT a poskytovatelům pojištění. Taková opatření by znemožnila společnostem se sídlem v USA obchodovat nebo provádět transakce se soudem.



Donald Trump ve čtvrtek podepíše exekutivní příkaz, který podle četných zpráv uvalí sankce na Mezinárodní trestní soud (ICC) za to, že se zaměřuje proti USA a jejich spojencům, jako je Izrael.



Příkaz údajně uvalí finanční a vízové sankce na osoby a jejich rodinné příslušníky, kteří pomáhají při vyšetřování občanů USA nebo jejich spojenců ze strany ICC.



Od Trumpovy inaugurace 20. ledna se představitelé ICC připravují na drakonická finanční a cestovní omezení vůči v reakci na listopadový zatykač ICC na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a jeho bývalého ministra obrany Yoava Gallanta za údajné válečné zločiny a zločiny proti lidskosti v Gaze.



Minulý týden demokraté v americkém Senátu zablokovali snahu o uvalení sankcí ICC vedenou republikány. Soud se již dříve zabýval americkými sankcemi v roce 2020, kdy první Trumpova administrativa uvalila zákaz cestování a zmrazení majetku na bývalou prokurátorku Fatou Bensoudaovou a jednoho z jejích vysokých úředníků.



Organizace Human Rights Watch uvedla, že návrh Donalda Trumpa na vysídlení Palestinců a převzetí Gazy by mohl USA posunout „od spoluúčasti na válečných zločinech k přímému páchání zvěrstev“.



„Velká část ničení v Gaze odráží promyšlenou izraelskou politiku, jejímž cílem je učinit části pásma neobyvatelnými,“ uvedl ředitel HRW pro Blízký východ a severní Afriku Lama Fakih.



Prezident Donald Trump, stojící po boku premiéra Benjamina Netanjahua, jehož vláda je za tuto politiku zodpovědná a je hledána mezinárodním trestním soudem za zvěrské zločiny, navrhl ve světle ničení v Gaze jako možnou politiku USA vysídlení Palestinců v ještě větším měřítku a „převzetí“ Gazy. Tím by se USA posunuly od spoluúčasti na válečných zločinech k přímému páchání zvěrstev.



„Vlády by měly společně dát najevo svůj důrazný nesouhlas s Trumpovou výzvou k nucenému vysídlení v Gaze a podniknout kroky k zabránění dalším zvěrstvům vůči palestinskému lidu,“ dodala.



Návrh Donalda Trumpa na převzetí pásma Gazy a přesídlení palestinského obyvatelstva tohoto území by se po jeho realizaci rovnal „etnické čistce“, varovala organizace Human Rights Watch (HRW).



Zástupce ředitele HRW pro Blízký východ Adam Coogle označil Trumpův plán za „velmi znepokojivý“. „Pokud by byl proveden s úmyslem, jednalo by se o nucené vysídlení,“ uvedl.



Pokud by toto nucené vysídlení bylo provedeno jako součást systematického a rozsáhlého útoku proti civilnímu obyvatelstvu v rámci státní politiky, jednalo by se skutečně o zločin proti lidskosti.



Pojem „etnické čistky“ označuje násilné vyhnání civilního obyvatelstva určité etnické skupiny z určité oblasti.



Mezinárodní humanitární právo zakazuje trvalé násilné vysídlení obyvatelstva okupovaného území.



Pokud je takové nucené vysídlení prováděno se zločinným úmyslem, jedná se o válečný zločin.



Pokud je prováděno jako součást rozsáhlého nebo systematického útoku na civilní obyvatelstvo, který odráží politiku státu, jedná se o zločin proti lidskosti.





Izraelský ministr obrany Israel Katz nařídil armádě své země, aby připravila plán umožňující „dobrovolný odchod“ obyvatel z pásma Gazy. Stalo se tak poté, co prezident Trump navrhl, že by USA měly převzít kontrolu nad tímto územím a znovu ho rozvinout.



Na otázku, kdo by měl obyvatele Gazy přijmout, Katz odpověděl, že by to měly být země, které se od útoků ze 7. října postavily proti vojenským operacím Izraele. Tvrdil také, že Španělsko, Irsko a Norsko, které loni uznaly palestinský stát, jsou „právně povinny umožnit vstup na svá území všem obyvatelům Gazy“.



Úřad palestinského prezidenta uvedl, že palestinská území „nejsou na prodej“ a „nejsou investičním projektem“. Palestinská tisková agentura Wafa citovala prohlášení, které znělo: „O právech palestinského lidu nelze vyjednávat a nejsou předmětem vyjednávání.“



Proti návrhu se nadále stavějí země z celého světa. Náměstkyně ministra zahraničních věcí Spojeného království Anneliese Doddsová řekla parlamentu: „Nesmí dojít k nucenému vysídlení Palestinců ani k žádnému zmenšení území pásma Gazy.“



Hamas vyzval k uspořádání „mimořádného summitu“ arabských zemí, který by se návrhem zabýval. „Nepotřebujeme, aby pásmo Gazy spravovala jakákoli země, a nesouhlasíme s nahrazením jedné okupace jinou,“ uvedlo hnutí.



Egypt, jedna z destinací, kterou Trump navrhl pro vysídlené obyvatele Gazy, uvedl, že plán „rozdrtí“ probíhající příměří a „podnítí návrat bojů“. Dodal, že tento krok by měl „katastrofální důsledky“.



Podle palestinského ministerstva zdravotnictví činí počet obětí v Gaze od zahájení izraelské pozemní invaze po útocích ze 7. října 47 583 osob. Poslední denní aktualizace ministerstva rovněž uvádí, že celkem 111 633 osob bylo nyní zraněno.



Návrh prezidenta Trumpa na přesídlení lidí z Gazy do Jordánska by mohl ohrozit národní bezpečnost země a není možné se jím zabývat, uvedli představitelé a bývalí úředníci jordánské vlády.



Jordánský král Abdalláh II. má příští týden odcestovat do Washingtonu na jednání s Trumpem.



Jeden z vysokých úředníků agentuře Reuters řekl, že král před setkáním uskutečnil řadu telefonátů, aby získal podporu regionálních hráčů Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů a Kataru.



„Jedná se o největší zkoušku ve vztazích s naším strategickým spojencem,“ uvedl úředník.



Jeden z úředníků dodal: „Doufáme, že neuvidíme tisíce Palestinců proudit přes hranice a snažit se dostat do království, ale jsme připraveni.



„Jordánsko bude vždy připraveno udělat vše, co bude třeba, aby ochránilo svou národní bezpečnost.“



Marwan Muasher je bývalý jordánský ministr zahraničí, který pomáhal vyjednat mírovou smlouvu Jordánska s Izraelem z roku 1994.



„Je to existenční záležitost,“ řekl. „Existuje velmi silný odpor veřejnosti a to není něco, co by Jordánsko mohlo bavit.



„Pro Jordánsko to není ekonomická ani bezpečnostní otázka. Je to otázka identity.“



Počet mrtvých v Gaze dosáhl 47 583, uvedlo palestinské ministerstvo zdravotnictví



Podle palestinského ministerstva zdravotnictví činí počet mrtvých v Gaze od zahájení izraelské pozemní invaze po útocích ze 7. října již 47 583 osob.



Poslední denní aktualizace ministerstva rovněž uvádí, že celkem 111 633 osob bylo nyní zraněno.



Mluvčí Světové zdravotnické organizace Christian Lindmeier minulý týden uvedl, že agentura považuje údaje ministerstva za spolehlivé, a dodal, že tyto údaje zahrnují pouze oběti sečtené v oficiálních zařízeních, jako jsou nemocnice, a jsou tedy pravděpodobně podhodnocené.



„Jakmile se lidé vrátí do svých domovů a začnou pod sutinami hledat své blízké, očekává se, že se tento počet obětí zvýší,“ řekla.



„Vytvářejí poušť a říkají jí mír,“ řekl Tacitus, když parafrázoval Calgaca.



Izrael mezitím udělal z Gazy hřbitov a Donald Trump to nazývá realitní příležitostí. Prezident, jak jistě víte, se rozhodl, že USA by měly pásmo Gazy prostě zabrat.



A co se týče Palestinců, kteří se tam momentálně nepohodlně nacházejí? Podle Trumpa je stačí přestěhovat někam jinam. Mohou být vyhozeni do Jordánska, Egypta nebo Saúdské Arábie. Nebude jim to vadit. Ti Arabové jsou stejně všichni stejní.



To, že prezident tak otevřeně a bez obalu říká, co chce udělat, je šokující. Ale myšlenka, že by se USA a Izrael mohly chtít zbavit všech Palestinců v pásmu, by neměla nikoho šokovat.



Vždyť to je v podstatě to, co izraelští politici a odborníci spolu s izraelskými příznivci říkají celou dobu: chtějí znemožnit život v Gaze a dostat všechny Palestince pryč.



Rusko označilo návrh prezidenta Trumpa pro Gazu za „kontraproduktivní“ a obvinilo ho z rozdmýchávání „napětí v regionu“.



„Hlavní je nyní poskytnout nezbytnou humanitární pomoc všem potřebným,“ řekla novinářům mluvčí ministerstva zahraničí Maria Zacharovová.



„Domníváme se, že hlavním úkolem dneška je zajistit plnění dohod mezi Izraelem a Hamásem.



„Jakékoli populistické, lehkovážné či šokující argumenty o jakýchkoli jiných paliativních opatřeních jsou v současné fázi kontraproduktivní a nepřispívají k řešení problému, ale pouze podněcují napětí v regionu a všechny již tak mimořádně vyostřené problémy.“



Zacharovová se v posledních letech stala západnímu publiku známou jako jedna z nejveřejnějších obhájkyň ruské vlády, která podporuje plnohodnotnou invazi na Ukrajinu.



Hamas vyzývá k uspořádání summitu arabských zemí v reakci na návrh prezidenta Trumpa, aby USA převzaly kontrolu nad Gazou.



Mluvčí Hazem Qassem v prohlášení označil plán za „absolutně nepřijatelný“.



„Gaza je pro svůj lid a ten ji neopustí,“ uvedl.



„Vyzýváme ke svolání mimořádného arabského summitu, který by se postavil projektu vysídlení.“



Podle něj se Trumpovy výroky „rovnají otevřenému vyhlášení záměru území obsadit“.



„Nepotřebujeme, aby pásmo Gazy spravovala nějaká země, a nesouhlasíme s nahrazením jedné okupace jinou,“ dodal.



„Vyzýváme arabské národy a mezinárodní organizace, aby podnikly důrazné kroky k odmítnutí Trumpova projektu.“



Ve čtvrtek Trump svůj návrh znovu zdůraznil a uvedl, že obyvatelé Gazy by mohli být „přesídleni do mnohem bezpečnějších a krásnějších komunit s novými a moderními domy v regionu“ a „skutečně by měli šanci být šťastní, bezpeční a svobodní“.



Očekává se, že vyslanec prezidenta Trumpa bude požadovat omezení vlivu Hizballáhu na novou libanonskou vládu.



Zástupce zvláštního vyslance pro Blízký východ Morgan Ortagus vede americkou delegaci v Libanonu a ve čtvrtek se má setkat s představiteli země.



Řekne jim, že Libanonu hrozí hlubší politická a ekonomická izolace, pokud se nepokusí odstranit korupci a omezit vliv Hizballáhu, informuje agentura Reuters s odvoláním na vysokého amerického představitele, západního diplomata a zdroje z regionální vlády.



Vysoké posty v libanonské vládě jsou rozděleny mezi náboženské komunity v zemi.



Designovaný premiér Nawaf Salam v současné době sestavuje novou vládu a zatím umožnil Hizballáhu, který se svými spojenci drží významný počet parlamentních křesel, nominovat čtyři z pěti přidělených šíitských ministrů.



Hizballáh, který dlouhodobě bojuje s Izraelem na jižní hranici Libanonu, utrpěl v posledních měsících těžké ztráty při izraelských úderech, včetně zavraždění velké části svého vedení.



Americký představitel zdůraznil, že Washington „nevybírá“ jednotlivé členy vlády, ale dodal: „Je pro nás důležité, abychom udali tón, jak by podle nás měl nový Libanon vypadat do budoucna.





„Je to nový den pro Libanon. Hizballáh byl poražen a nová vláda musí odpovídat této nové skutečnosti.“







