Trump zase mluvil s Putinem

9. 2. 2025

Trump has spoken to Putin on the phone to try to negotiate an end to the Ukraine war, he told The Post in an exclusive interview aboard Air Force One Friday.

When asked how many times they've spoken, Trump replied, "I'd better not say."



https://t.co/jTWv4B788C — Julia Davis (@JuliaDavisNews) February 9, 2025 Trump wants to solve this so badly that he's sending Ukraine-hater JD Vance to meet with Zelensky at the Munich Security Conference.https://t.co/34Sl2JFuRN — Julia Davis (@JuliaDavisNews) February 9, 2025

New York Post: Trump prozradil, že telefonoval s Putinem, a řekl, že ruský prezident „chce, aby lidé přestali umírat" ve válce na Ukrajině.



Prezident Trump telefonicky hovořil s ruským vůdcem Vladimirem Putinem, aby se pokusil vyjednat ukončení války na Ukrajině, uvedl v pátečním exkluzivním rozhovoru na palubě Air Force One deníku The New York Post.



„Raději to nebudu říkat,“ odpověděl Trump na otázku, kolikrát spolu oba lídři hovořili.



Věří však, že Putinovi „záleží“ na zabíjení na bojišti.









„Chce, aby lidé přestali umírat,“ řekl Trump.



„Všichni ti mrtví lidé. Mladí, mladí, krásní lidé. Jsou jako vaše děti, dva miliony z nich - a bezdůvodně.“



K tři roky staré válce „by nikdy nedošlo“, kdyby byl prezidentem v roce 2022 on, tvrdil Trump.



„S Putinem jsem měl vždy dobré vztahy,“ řekl na rozdíl od svého předchůdce.



„Biden byl pro náš národ ostudou. Naprostá ostuda.“



Trump uvedl, že má konkrétní plán na ukončení války.



„Doufám, že to bude rychlé. Každý den umírají lidé. Ta válka na Ukrajině je tak zlá. Chci tu zatracenou věc ukončit.“



Na adresu poradce pro národní bezpečnost Mikea Waltze, který se k němu v pátek večer připojil v jeho pracovně na palubě Air Force One, prezident řekl: „Pojďme zahájit tato jednání. Oni se chtějí setkat. Každý den umírají lidé. Jsou zabíjeni mladí šikovní vojáci. Mladí muži, jako jsou moji synové. Na obou stranách. Po celém bojišti.“





Viceprezident Vance se příští týden na Mnichovské bezpečnostní konferenci setká s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.



Trump prohlásil, že chce se Zelenským uzavřít dohodu v hodnotě 500 milionů dolarů o přístupu k nerostným surovinám vzácných zemin a plynu na Ukrajině výměnou za bezpečnostní záruky při případném mírovém urovnání.



Ohledně Íránu Trump řekl deníku The Post: „Rád bych s Íránem uzavřel dohodu o nejaderných otázkách. Dal bych tomu přednost před jeho bombardováním. . . . Oni nechtějí zemřít. Nikdo nechce zemřít.“



„Kdybychom uzavřeli dohodu, Izrael by je nebombardoval.“



Podrobnosti o případných jednáních s Íránem však nechtěl prozradit: „Svým způsobem nerad říkám, co jim řeknu. Víte, není to příjemné.“



„Mohl bych říct, co jim mám říct, a doufám, že se rozhodnou, že neudělají to, o čem v současné době uvažují. A myslím, že budou opravdu šťastní.“



„Řekl bych jim, že se s nimi dohodnu.“





Pokud jde o to, co by Íránu nabídl na oplátku, řekl: „To nemohu říct, protože je to příliš ošklivé. Nebudu je bombardovat.“







Zdroj v angličtině ZDE

