Trumpova "vláda": Soudce dočasně omezil přístup "ministerstva" DOGE k citlivému platebnímu systému ministerstva financí

7. 2. 2025

čas čtení 13 minut



Soudce dočasně omezil přístup DOGE k vysoce citlivému systému plateb ministerstva financí



Soudce dočasně omezil neoficiálnímu Ministerstvu pro efektivitu státní správy (DOGE) možnost přístupu do vysoce citlivého platebního systému amerického ministerstva financí, který se Muskovi spolupracovníci pokusili využít k zablokování plateb USAID.



Rozhodnutí je prvním případem, kdy soud omezil DOGE, které v posledních dvou týdnech kope do federální byrokracie, usiluje o zrušení USAID a zasévá chaos do státní správy.



Soudní rozhodnutí přichází v reakci na obvinění odborů, které zastupují federální zaměstnance, že ministerstvo financí nezákonně sdílí osobní údaje zaměstnanců s DOGE. V rozhodnutí byli jmenováni dva spolupracovníci DOGE, kteří mohou získat přístup do platebního systému - ovšem pouze pro čtení.



I když soudce zablokoval nabídku na odškodné v rámci vyhazování federálních zaměstnanců, Elon Musk pokračoval ve svém úsilí vytlačit federální zaměstnance z jejich pracovních míst.



Podle nové zprávy serveru Politico úředníci agentur, na které nyní dohlíží Muskovo neoficiální Ministerstvo pro efektivitu vlády (DOGE), obeslali zaměstnance zprávami, v nichž je vyzývají, aby nabídku odškodného přijali - nebo se připravili na propouštění. V jednom z e-mailů jeden z úředníků naznačoval, že vláda sníží „nadbytečné obchodní funkce a související personál“ a zvažuje zavedení umělé inteligence.



Musk mezitím v průběhu dne na Twitteru nadále pravidelně šířil své příspěvky propagující DOGE a tvrzení, že americká státní služba je plná podvodů.





Soudce dočasně omezil neoficiálnímu Ministerstvu pro efektivitu státní správy (DOGE) možnost přístupu do vysoce citlivého platebního systému amerického ministerstva financí, který se Muskovi spolupracovníci pokusili využít k zablokování plateb USAID.Rozhodnutí je prvním případem, kdy soud omezil DOGE, které v posledních dvou týdnech kope do federální byrokracie, usiluje o zrušení USAID a zasévá chaos do státní správy.Soudní rozhodnutí přichází v reakci na obvinění odborů, které zastupují federální zaměstnance, že ministerstvo financí nezákonně sdílí osobní údaje zaměstnanců s DOGE. V rozhodnutí byli jmenováni dva spolupracovníci DOGE, kteří mohou získat přístup do platebního systému - ovšem pouze pro čtení.I když soudce zablokoval nabídku na odškodné v rámci vyhazování federálních zaměstnanců, Elon Musk pokračoval ve svém úsilí vytlačit federální zaměstnance z jejich pracovních míst.Podle nové zprávy serveru Politico úředníci agentur, na které nyní dohlíží Muskovo neoficiální Ministerstvo pro efektivitu vlády (DOGE), obeslali zaměstnance zprávami, v nichž je vyzývají, aby nabídku odškodného přijali - nebo se připravili na propouštění. V jednom z e-mailů jeden z úředníků naznačoval, že vláda sníží „nadbytečné obchodní funkce a související personál“ a zvažuje zavedení umělé inteligence.Musk mezitím v průběhu dne na Twitteru nadále pravidelně šířil své příspěvky propagující DOGE a tvrzení, že americká státní služba je plná podvodů.





Soudce přistoupil k zablokování exekutivního příkazu Donalda Trumpa, který usiluje o zrušení práva na občanství v USA, což je druhé takové rozhodnutí během dvou dnů.



Soudce ze Seattlu John Coughenour ve čtvrtek novinářům řekl: „Je stále zřejmější, že pro našeho prezidenta je právní stát jen překážkou jeho politických cílů.“



Ve středu soudce dočasně pozastavil platnost Trumpova příkazu, jehož cílem bylo zabránit dětem narozeným v USA, rodičům bez dokladů v získání automatického občanství. Čtrnáctý dodatek chrání právo na občanství pro kohokoliv, kdo se v Americe narodil. Toto právo bylo uznáno Nejvyšším soudem USA v roce 1898.



Donald Trump se ve čtvrtek sejde s vedením republikánů v Kongresu, aby projednal návrh rozpočtu, který vyvolal konflikt uvnitř frakce Republikánské strany



Navrhovaný zákon o výdajích se pokusí proměnit Trumpovu agendu v zákon, který se dotkne imigrace, energetiky a daní, a zatímco vedení republikánů v Senátu naznačilo, že je připraveno přistoupit k legislativnímu návrhu, který se skládá ze dvou částí, Trump naznačil, že dává přednost jednomu opatření, které by jeho agendu naplnilo.



Tento konflikt podtrhuje, jak těsná je většina republikánů ve sněmovně: s 218 republikány ku 215 demokratům potřebují republikáni ke schválení zákona téměř každý hlas.



Nadace Heritage Foundation financovala skupinu sestavující seznam federálních zaměstnanců, kteří mají být za Trumpovy vlády propuštěni



Tato pravicová skupina, která vytvořila sérii černých listin zaměřených na federální zaměstnance, které by podle ní měla Trumpova administrativa propustit, získala na projekt finanční prostředky od thinktanku stojícího za Projektem 2025.



Nedávný seznam vytvořený American Accountability Foundation nazvaný „DEI Watch List“ zahrnuje převážně černochy s funkcemi ve státní správě v oblasti zdravotnictví, kteří údajně mají nějakou vazbu na iniciativy v oblasti rozmanitosti. Další se zaměřuje na zaměstnance ministerstva školství v kariérních rolích, kterým „nelze věřit, že budou věrně vykonávat agendu zvoleného prezidenta Spojených států“. Jeden z nich označuje „nejpodvratnější imigrační byrokraty“.



Tom Jones, prezident American Accountability Foundation, uvedl, že organizace má v plánu stávající seznamy doplnit a vytvořit další. Skupina měla podle svých internetových stránek jít po „byrokratech a levicových organizacích ve Washingtonu“, kterým prý bylo umožněno „rozvracet, bránit a sabotovat agendu America First“.





Zdá se, že Senát je připraven potvrdit nominaci Russella Vouta do čela mocného Úřadu pro řízení a rozpočet, a to i přes silný odpor demokratů. Senátní demokraté uspořádali noční zasedání v Senátu, aby přednesli projevy odsuzující Vouta, architekta Projektu 2025, který by se v případě potvrzení pravděpodobně pokusil o další konsolidaci výkonné moci pod Trumpem.



Trump se zúčastnil každoroční slavnostní Národní modlitební snídaně ve Washingtonu, kde uvedl, že má v plánu vytvořit pracovní skupinu, která by vymýtila „protikřesťanské předsudky“, a nadhodil možné změny ve Federálním úřadu pro letectví (FAA).



Ve čtvrtek večer se blíží termín, do kterého mají federální zaměstnanci přijmout nabízené odškodné, než budou vyhozeni z práce, a federální zaměstnanci se tak mohou ptát, zda jsou slibované výhody skutečně nabízeny a zda budou propuštěni, pokud se rozhodnou zůstat - což je možnost, kterou tisku sdělili vrcholní Trumpovi představitelé.



CNN uvedla, že vrcholní spolupracovníci Elona Muska se snažili využít vysoce citlivý platební systém ministerstva financí k zablokování financování americké Agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID), což vyvolalo obavy z překročení pravomocí nevoleného vládního zaměstnance a jeho zaměstnanců.



Očekává se, že Trump v exekutivním příkazu uvalí sankce na Mezinárodní trestní soud a obviní jej z neoprávněného vyšetřování USA a Izraele. V listopadu vydal Mezinárodní trestní soud zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a nejvyšší vedení Hamásu.



Federální soudce prohlásil, že je připraven vymáhat svůj příkaz, aby Trumpova administrativa ukončila zmrazení financování federálních grantů. Státy hlásily, že programy, jako je Head Start, mají stále potíže s přístupem ke svému financování, přestože Trumpova administrativa zrušila pozastavení tohoto financování a soud nařídil učinit totéž.



Americký okresní soudce John McConnell v Providence na Rhode Islandu během virtuálního soudního slyšení uvedl, že státní agentury mají „oprávněné obavy“, že téměř týden poté, co vydal dočasný příkaz k pozastavení, stále nemají plný přístup k penězům.



Příkaz z 31. ledna vydal na žádost demokratických generálních prokurátorů z 22 států a distriktu Kolumbie, přičemž rozhodl, že je nutný i poté, co Úřad pro řízení a rozpočet Bílého domu zrušil svou rozsáhlou směrnici, kterou bylo zmrazení financování oznámeno.



Trumpova administrativa ve čtvrtek zažalovala u federálního soudu stát Illinois a město Chicago a obvinila je z toho, že brání administrativě v prosazování imigračních pravidel.



Ve středu vydala americká generální prokurátorka Pam Bondiová oběžník, v němž oznámila svůj plán odepřít federální financování „městům útočišť“, která odmítají pomoci Trumpově administrativě v jejím úsilí o deportaci imigrantů.



Žaloba se odvolává na Trumpův dekret z prvního dne, kterým vyhlásil stav nouze na jižní hranici USA, a tvrdí, že tyto jurisdikce zahájily „úmyslné úsilí bránit federální vládě v prosazování federálního imigračního práva“.



Politika států Illinois a Chicago omezuje možnost místních strážců zákona pomáhat federálnímu vymáhání imigračního práva.



Trumpova administrativa ve čtvrtek zvýšila tlak na americké vládní zaměstnance, aby přijali nabídku na odškodné před půlnočním termínem, protože odbory vyzvaly své členy, aby zůstali na svých místech, a snažily se návrh zablokovat u soudu, píše agentura Reuters.



V e-mailech rozeslaných ve čtvrtek administrativa zdůraznila, že nabídka vyprší ve 23:59 východního času, a sdělila zaměstnancům, že ti, kteří ji nepřijmou, mohou přijít o práci bez náhrady.



„V tuto chvíli vám nemůžeme dát plnou jistotu ohledně jistoty vašeho místa,“ stálo ve zprávě podle kopie, kterou viděla agentura Reuters.



Trump řekl, že generální prokurátorka povede pracovní skupinu, která má vymýtit „protikřesťanské předsudky"



Donald Trump ve čtvrtek prohlásil, že chce v USA vymýtit „protikřesťanské předsudky“, a oznámil, že vytváří pracovní skupinu vedenou generální prokurátorkou Pam Bondiovou, která bude vyšetřovat „útoky“ na křesťany, informovala agentura Associated Press.



V projevu na dvojici akcí ve Washingtonu, které se konaly kolem Národní modlitební snídaně, Trump uvedl, že pracovní skupina bude mít za úkol „okamžitě zastavit všechny formy zaměřování se proti křesťanům a diskriminace v rámci federální vlády, včetně ministerstva spravedlnosti, což bylo naprosto strašné, daňového úřadu, FBI - strašné - a dalších agentur“.



Trump uvedl, že Bondiová bude také pracovat na „plném stíhání protikřesťanského násilí a vandalismu v naší společnosti a pohne nebem i zemí, aby bránila práva křesťanů a věřících po celé zemi“.



Prezidentovy výroky přišly poté, co se připojil k Národní modlitební snídani v Kapitolu, více než sedmdesátileté washingtonské tradici, která sdružuje dvoustrannou skupinu zákonodárců ke společnému setkání, a řekl tam zákonodárcům, že jeho vztah k náboženství se „změnil“ po dvojici neúspěšných loňských atentátů, a vyzval Američany, aby „vrátili Boha“ do svých životů.



Hodinu po výzvě k „jednotě“ na Kapitolu však Trump na druhé akci na druhém konci města nasadil straničtější tón a oznámil, že kromě pracovní skupiny vytváří komisi pro náboženskou svobodu, a kritizoval administrativu Joea Bidena za „pronásledování“ věřících kvůli stíhání zastánců potratů.



Demokraté bijí na poplach kvůli architektovi Projektu 2025 v hlavní rozpočtové roli



Během protestu proti schválení Russella Vouta bili demokraté v Senátu na poplach kvůli Voughtově roli při přípravě Projektu 2025 a jeho podpoře výrazného rozšíření pravomocí prezidenta.



Vought, uvedla ve středu ve 22:30 východního času senátorka za Wisconsin Tammy Baldwinová, „otevřeně vyzval prezidenta, aby se vzepřel Kongresu a převzal kontrolu nad rozhodováním o federálním financování, které je podle ústavy svěřeno zákonodárné moci“.



Adam Schiff obvinil Trumpovu administrativu z nezákonného pokusu o prolomení dělby moci a uvedl, že Vought bude hrát roli v napomáhání tomuto úsilí.



„Jedná se o snahu pokusit se konsolidovat moc, veškerou moc této vlády, v rukou Donalda Trumpa a několika jeho ručně vybraných velmi bohatých, miliardářských přátel,“ řekl kalifornský demokrat Adam Schiff.



„Russell Vought je extremista, který zradí pracující rodiny, zradí vaši rodinu, a to se prostě jinak říct nedá,“ uvedla ve čtvrtek ráno nevadská senátorka Jacky Rosenová.



Demokraté se proti Voughtově nominaci ostře ohradili, bojkotovali hlasování senátního rozpočtového výboru o postoupení jeho nominace celému Senátu a na protest uspořádali noční projevy ze středy na čtvrtek.



„Proč by proboha kdokoli z nás měl potvrdit někoho, jehož celý plán spočívá v porušování zákonů a vyzývání světa, aby ho zastavil?“ řekla senátorka Patty Murrayová, washingtonská demokratka, která působí jako místopředsedkyně senátního výboru pro rozpočtové prostředky.



Kdo je Russell Vought, kandidát Donalda Trumpa na post šéfa Úřadu pro řízení a rozpočet?



Russell Vought, klíčový Trumpův spojenec, který se podílel na tvorbě nechvalně proslulého Projektu 2025 nadace Heritage Foundation - strategického dokumentu, v němž jsou uvedeny plány pro pravicové prezidentství - je zkušený washingtonský agent. Na konci Trumpova prvního funkčního období zastával funkci ředitele OMB, a když prezident opustil úřad, založil thinktank a začal spřádat politické nápady pro případné druhé Trumpovo funkční období.



Jeho think tank s názvem Centrum pro obnovu Ameriky prosazoval použití zákona o povstání k vyslání armády na americko-mexickou hranici a prosazoval, aby prezident převzal bezprecedentní kontrolu nad rozpočtovým procesem - který je ze zákona kontrolován Kongresem.



Kromě zkušeností z Washingtonu je Vought známý svým krajně pravicovým a křesťansko-nacionalistickým přesvědčením a údajně je plánoval vnést i do Trumpovy administrativy.



Podle reportáží ProPublica a výzkumné skupiny Documented Vought prosazoval strategii, která má demoralizovat státní zaměstnance, a snížit jejich počet a zlikvidovat jejich "zlotřilé chovábní".





„Chceme, aby úředníci byli traumaticky zasaženi,“ řekl údajně. „Chceme, aby se jim ráno, když se probudí, nechtělo do práce, protože jsou stále více vnímáni jako darebáci.“







Zdroj v angličtině ZDE

0