Trump v rozhovoru pro Fox News bez důkazů předpověděl „miliardové“ podvody v Pentagonu

10. 2. 2025

Trump se v rozhovoru zaměřil na ministerstvo školství a armádu a zopakoval přání, aby se Kanada stala 51. americkým státem



Donald Trump v rozhovoru s Bretem Baierem z Fox Newuvedl, že očekává, že Elon Musk najde v Pentagonu „miliardy“ dolarů zneužití a podvodů.

„Řeknu mu, aby velmi brzy, možná tak za 24 hodin, šel zkontrolovat ministerstvo školství. ... Pak půjdu, půjdu do armády. Pojďme zkontrolovat armádu,“ řekl americký prezident moderátorovi z pravicové televize Fox News a dodal: „Najdeme miliardy, stovky milionů dolarů podvodů a zneužití.“ „Řeknu mu, aby velmi brzy, možná tak za 24 hodin, šel zkontrolovat ministerstvo školství. ... Pak půjdu, půjdu do armády. Pojďme zkontrolovat armádu,“ řekl americký prezident moderátorovi z pravicové televize Fox News a dodal: „Najdeme miliardy, stovky milionů dolarů podvodů a zneužití.“





V posledních několika týdnech se Muskovo „ministerstvo pro efektivitu vlády“ pokouší ve Washingtonu zrušit řadu federálních agentur, prochází datové systémy, ruší programy DEI a v některých případech se pokouší zrušit celé agentury.



Minulý týden se Musk a Trump pokusili poslat na dovolenou tisíce pracovníků americké Agentury pro mezinárodní rozvoj (USAid), ale soudce v pátek tuto snahu dočasně zablokoval.



Trump v rozhovoru s Baierem uvedl, aniž by předložil jakékoli důkazy: „Mluvíme o stovkách milionů dolarů, které jdou na místa, kam by jít neměly... Je to šílené. Je to velký podvod.“



Trump dále zopakoval své přání, aby se 51. státem stala Kanada.





„Myslím, že by bylo mnohem lepší, kdyby Kanada byla 51. státem, protože s Kanadou přicházíme o 200 miliard dolarů ročně, a to nedopustím,“ dodal. „Je to příliš mnoho. Proč platíme Kanadě 200 miliard dolarů ročně, v podstatě na dotacích? Teď, když budou 51. státem, tak mi to nevadí.“







