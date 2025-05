Estonsko obvinilo prokremelskou skupinu z pokusu o ozbrojený státní převrat

Estonské úřady oznámily odhalení spiknutí, jehož cílem bylo svrhnout vládu. Místní prokremelští politici se chystali zorganizovat státní převrat s podporou ruské vojenské rozvědky (GRU), řekl státní zástupce Triinu Olev-Aas. Na lavici obžalovaných sedí vůdce strany Koos ("Společně") Ivo Peterson a jeho společníci Dmitrij Rootsi a Andrej Andronov.

Podle prokuratury po začátku války na Ukrajině, nejpozději v listopadu 2022, začali vytvářet vojenskou skupinu pod rouškou charitativní organizace s cílem destabilizovat situaci a chopit se moci v zemi. V korespondenci se spolupracovníky, kterou obžaloba předložila soudu, Peterson zdůraznil, že tato struktura by "zajistila bezpečnost a plnila funkce armády" v případě "mocenského vakua".

Podle estonských zvláštních služeb obdržela skupina od GRU strategické vedení a finanční prostředky na realizaci těchto plánů. Olev-Aas poukázal na to, že tyto polovojenské skupiny byly použity Ruskem k destabilizaci situace na Ukrajině v roce 2014. Požaduje, aby byl Peterson shledán vinným z vlastizrady a odsouzen k 17 letům vězení. Pro Rootsiho požaduje prokurátor 13 let podle podobného článku a pro Andronova, obviněného z nenásilných akcí proti Estonsku, 11 let.

Peterson tvrdil, že jeho projekt byl zaměřen na ochranu veřejnosti a poskytování nouzové pomoci. Prokurátor se však domnívá, že se tímto způsobem pouze snažil skrýt své skutečné úmysly. Bylo tedy zjištěno, že sám Peterson kontaktoval zástupce GRU, aby získal pokyny a pomoc při vytváření ozbrojené skupiny. Připomněla také, že obviněný "pracoval více než 10 let u policie, a proto velmi dobře věděl, že obrana země je výhradní výsadou státu".

Po ruské invazi na Ukrajinu se Peterson opakovaně objevil v propagandistických videích ospravedlňujících kroky ruského prezidenta Vladimira Putina a navštívil také okupovanou část Donbasu. On, Rootsi a Andronov byli zadrženi v březnu 2023. Případ se začal vyšetřovat v listopadu. V tuto chvíli proces vstoupil do cílové rovinky. Další dvě stání se mají konat v červnu.

Zdroj v angličtině: ZDE

