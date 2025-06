Co je to "obrácený Nixon" a může to Trump dokázat?

2. 6. 2025

Na počátku 70. let se prezident Richard Nixon zapsal do historie tím, že přiblížil komunistickou Čínu ke Spojeným státům, čímž dal Washingtonu výhodu v jeho studenoválečném soupeření se Sovětským svazem, píše Michael Schuman. O půl století později se zdá, že prezident Donald Trump pokukuje po podobném diplomatickém manévru, ale v opačném gardu: Přitáhnout Rusko blíže ke Spojeným státům, aby poskytl Washingtonu výhodu v geopolitickém soupeření s komunistickou Čínou. Na počátku 70. let se prezident Richard Nixon zapsal do historie tím, že přiblížil komunistickou Čínu ke Spojeným státům, čímž dal Washingtonu výhodu v jeho studenoválečném soupeření se Sovětským svazem,. O půl století později se zdá, že prezident Donald Trump pokukuje po podobném diplomatickém manévru, ale v opačném gardu: Přitáhnout Rusko blíže ke Spojeným státům, aby poskytl Washingtonu výhodu v geopolitickém soupeření s komunistickou Čínou.

Pokud by se to Trumpovi podařilo, také by změnil běh dějin – izoloval by Čínu, zaručil evropskou bezpečnost a upevnil americkou globální nadvládu. Tento plán – v zahraničněpolitických kruzích známý jako "obrácený Nixon" – by se však mohl snadno obrátit proti němu.

Na první pohled má snaha odtrhnout Rusko od Číny jistou logiku. Obě země v posledních letech navázaly partnerství, které by mohlo představovat vážnou hrozbu pro americké zájmy – podpora Pekingu pro invazi Moskvy na Ukrajinu je toho příkladem. "Jedna věc, kterou nikdy nechcete, aby se stala, je, že nikdy nechcete, aby se Rusko a Čína spojily," řekl Trump v říjnovém rozhovoru s odvoláním na jednoho ze svých univerzitních profesorů. "Budu je muset rozpojit a myslím, že to dokážu."

Tento imperativ by mohl pomoci vysvětlit, proč Trumpova administrativa usilovala o sblížení s Ruskem. Ministr zahraničí Marco Rubio naznačil, že Rusko by se jinak mohlo stát podřízeným Číně. "Pokud se Rusko stane v dlouhodobém horizontu stálým mladším partnerem Číny, no, nyní mluvíte o dvou jaderných mocnostech spojených proti Spojeným státům," řekl v únorovém rozhovoru. Ruští vůdci by mohli být nuceni "udělat cokoli, co Čína řekne, že musí udělat, protože jsou na nich závislí," pokračoval. "Nemyslím si, že je to dobrý výsledek pro Rusko, a není to dobrý výsledek pro Ameriku, pro Evropu nebo pro svět."

Čínští představitelé veřejně odmítli možnost, že by Rusko prohráli ve prospěch Trumpa. Čínský ministr zahraničí Wang I nazval myšlenku obráceného Nixona "zastaralým myšlením studené války" a trval na tom, že vazby mezi Pekingem a Moskvou jsou "pevné a neotřesitelné jako hory". Skutečnost, že cítil potřebu zabývat se touto možností, však může prozrazovat určitou míru nejistoty. Méně než dva týdny poté, co Trump a Vladimir Putin v únoru telefonicky hovořili, měl čínský vůdce Si Ťin-pching svůj vlastní rozhovor s ruským prezidentem a neopomněl zdůraznit, že "naše dvě země jsou skuteční přátelé", jejichž partnerství má "jedinečnou strategickou hodnotu", jak uvádí shrnutí jeho komentářů vydané čínským ministerstvem zahraničí.

Nixonův úkol v 70. letech byl v některých ohledech snazší, než jak situace slibuje dnes. Čínští vůdci, o které se Nixon ucházel, se již se Sověty rozešli a považovali je za hrozbu. Nyní jsou si Čína a Rusko blíž než v posledních desetiletích a Putin neprojevil velkou snahu to změnit. Na začátku května Putin hostil Si Ťin-pchinga na oslavě Dne vítězství ve 2. světové válce v Moskvě a nazval čínského vůdce svým "drahým přítelem". Putin také neprojevil velké nadšení pro dohodu s Trumpem o ukončení války na Ukrajině (viceprezident J. D. Vance si začátkem tohoto měsíce stěžoval, že Rusové "žádají příliš mnoho").

Trumpova administrativa si možná plně neuvědomuje hloubku pouta mezi americkými protivníky. Ve svém říjnovém rozhovoru Trump vyjádřil přesvědčení, že Rusko a Čína se sblížily především v důsledku chybné politiky USA, zejména prezidenta Joea Bidena. Trump měl s největší pravděpodobností na mysli tvrdý postoj Washingtonu k Ukrajině, včetně sankcí vůči Rusku, které pravděpodobně vedly Moskvu k tomu, aby hledala podporu a odklad u Číny. "Sjednotili jsme je. Biden je sjednotil," řekl Trump. "Hloupost toho, co udělali."

Zaměření se na Ukrajinu však nedává prostor mnoha politickým, ekonomickým a strategickým zájmům, které Putin a Si sdílejí – mezi nimi především vzájemnou antipatii vůči Spojeným státům. "Jejich společná nedůvěra ve Washington a jejich naděje, že se stanou mocnějšími ve vznikajícím multipolárním řádu – na úkor Spojených států – pravděpodobně poskytnou dostatečně silný základ pro udržení čínsko-ruského partnerství stabilního a rostoucího," tvrdí v prosincové analýze Alexandra Gabujeva, ředitele Carnegie Russia Eurasia Center.

Pak jsou tu ekonomické vazby. V tomto okamžiku nemusí být Putin schopen se od Číny odtrhnout, i kdyby chtěl. Podle Gabujeva nyní Čína nakupuje 30 % ruského exportu; 40 % ruského dovozu pochází z Číny. Čína nyní nakupuje více ropy z Ruska než z kterékoli jiné země. I když USA zruší sankce jako součást urovnání války na Ukrajině, tato uspořádání se nemusí změnit. "Putin nemá žádný důvod vzdát se rozsáhlé, konkrétní a spolehlivé čínské podpory ruské civilní ekonomice a obrannému průmyslu výměnou za vazby na Washington, které nemusí trvat déle než do konce Trumpova funkčního období," tvrdí akademici Michael McFaul a Evan Medeiros v dubnové eseji.

Pokud Trump a Si skončí soupeřením o Putinovu pozornost, ruský vůdce by mohl hrát USA a Čínu proti sobě, ve svůj vlastní prospěch. "Rusko by mohlo zaujmout klíčovou pozici v trojúhelníkovém vztahu mezi Spojenými státy, Čínou a Ruskem," řekla mi Bonnie Glaserová, výkonná ředitelka indo-pacifického programu German Marshall Fund, což znamená, že Moskva by měla lepší vztahy s Pekingem a Washingtonem, než by měly obě strany navzájem.

Úspěšné obrácení Nixona by mohlo být pro Spojené státy výhodné. Ale je to běh na dlouhou trať a selhání znamená rozbití amerického spojenectví s Evropou, aniž by se Rusko oddělilo od Číny. Se svým rozsáhlým jaderným arzenálem by Rusko zůstalo hrozbou pro globální bezpečnost a umístěním Putina do středové pozice by Trump posílil a povzbudil jak jeho, tak Si Ťin-pchinga, aby zvýšili tlak na Spojené státy.

