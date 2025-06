Bezpečnostní rada státu se sejde proto, že kvůli novým technologiím se neví, že drogoví dealeři nemají financovat stát

3. 6. 2025 / Boris Cvek

Ministerský předseda Petr Fiala se konečně oficiálně vyjádřil k bitcoinové kauze. Shrňme si, co řekl. Premiér začal tím, že naprosto rozumí obavám veřejnosti, že stát mohl být zneužit, dokonce prohlásil, že svolá Bezpečnostní radu státu a bude se ptát tajných služeb, co o tom vědí. Později připustil, že může jít o ohrožení národní bezpečnosti. Co se to vlastně děje? To nám předseda vlády bohužel nesdělil.

Vůbec nepadlo, že ministerstvo spravedlnosti přijalo peníze drogového dealera z účtu spojeného s kriminální činností. Naopak premiér mluvil o tom, že není jasné, zda se vůbec stalo něco nekalého. Odborníci na to prý mají různý názor. Ex-ministr spravedlnosti Blažek se zachoval vzorně, když rychle rezignoval, ale z premiérova vyjádření není jasné, proč vlastně rezignoval. Stalo se vůbec něco? To se prý musí prošetřit. Premiér sám se prý o celé věci dozvěděl z neformální komunikace s Blažkem, když ten mu se zaujetím vyprávěl, jak nesmírně vzrostla cena bitcoinu. Úžasné.

Dozvěděli jsme se, že důležité je, že stát miliardu získal, nikoli ztratil. Takže pochvala pro Blažka. Premiér nepochybuje, že Blažek to celé myslel dobře. Kvůli tomu asi bude svolána ta Bezpečnostní rada státu. V čem je vlastně to ohrožení národní bezpečnosti?

Vlastně ne, premiér totiž hledí do budoucnosti. Bezpečnostní rada státu má podle něj za úkol probrat to, že nové internetové technologie jsou složitá věc, které rozumí málokdo, takže je třeba do budoucna zabránit tomu, aby stát byl zneužíván. Čili pokud by nějaká banka odmítla podezřelé peníze od drogového dealera, je to známka toho, jak neobvykle skvěle rozumí digitálnímu prostředí! Tomu přece nemůže žádný obyčejný člověk, natož ministr Blažek, rozumět. Neměla by ty peníze ta banka vlastně přijmout, protože důležité je, že by získala miliardu, ne ztratila? Co na to odborníci? To je jistě velmi složité dilema, které vyvolává mnoho odborných kontroverzí. Ta banka by přece peníze získala, ne ztratila!

Samozřejmě ministři vlády a ODS jako taková nemají podle premiéra žádný problém. Jak by mohli? Ministerský předseda naopak zdůraznil, že v celé akci bylo zapojeno mnoho státních úřadů. Na dotaz novináře měl ale problém je vyjmenovat. Strategie je ovšem jasná: je třeba potopit pokud možno důvěru v celý stát, aby strana a vláda byly mimo podezření. Hlavně se ale nesmí říci, že ministerstvo spravedlnosti oficiálně přijalo miliardu z účtu drogového dealera. To by totiž možná i ti, kteří nerozumějí internetu a kryptoměnám, mohli dostat nutkání na zvracení.

