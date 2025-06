Channel 4 News: 800 britských právníků britské vládě: Zastavte boje v Gaze

4. 6. 2025

čas čtení 4 minuty

Izrael velmi pravděpodobně páchá genocidu

Británie musí zastavit to hrubé porušování humanitárního práva v Gaze - bývalý britský soudce Nejvyššího soudu lord Sumption UK must stop ‘gross breaches of humanitarian law in Gaza’ – former Supreme Court justicehttps://t.co/SYzPDDw9MP — Channel 4 News (@Channel4News) June 3, 2025

Moderátor: Více než než 800 právních expertů britskou vládu, aby využila všech dostupných prostředků k zastavení bojů v Gaze. Mezi signatáři dopisu adresovaného premiérovi byl i bývalý soudce Nejvyššího soudu lord Sumption. Dnes jsem s ním hovořil a zeptal se ho, zda vláda udělala dost. Více než než 800 právních expertů britskou vládu, aby využila všech dostupných prostředků k zastavení bojů v Gaze. Mezi signatáři dopisu adresovaného premiérovi byl i bývalý soudce Nejvyššího soudu lord Sumption. Dnes jsem s ním hovořil a zeptal se ho, zda vláda udělala dost.

Lord Sumption: Myslím si, že by měla udělat vše, co je v jejích silách, aby přesvědčila Izrael, případně ve spolupráci s dalšími zeměmi, aby zastavil hrubé porušování mezinárodního humanitárního práva, k němuž v současné době dochází v Gaze.





Moderátor: Pojďme si o tom porušování promluvit. Jaká porušování tam jako právník vidíte?





Lord Sumption: No, především existuje obecný princip zakotvený v Ženevských úmluvách z roku 1949. Ten říká, že nelze útočit ani na legitimní vojenské cíle, pokud by to vedlo k nepřiměřeným ztrátám na životech civilistů. Zdá se mi jasné, že útoky na nemocnice a školy plné nemocných pacientů nebo dětí s odůvodněním, že se pod nimi nachází velitelství Hamásu, jsou nepřiměřené. Jedná se o zabíjení bez rozdílu.









Moderátor: Dovolte mi tedy položit velmi jasnou a jednoduchou otázku: dochází podle vás v Gaze k genocidě?





Lord Sumption: V tuto chvíli mohu pouze říci, že to je nejpravděpodobnější vysvětlení toho, co se děje. Je zřejmé, že bude zapotřebí mnohem více vyšetřování, než budu moci říci, že situace je zcela jasná.





Moderátor: Dochází v Gaze k etnické čistce?





Lord Sumption: Vypadá to tak, že ano.





Moderátor: A Izraelci samozřejmě řeknou, že to dělají a že útočí na nemocnice a školy, i když to nechtějí přiznat, protože tam se skrývá Hamas. A tam využívají palestinské civilisty jako lidské štíty.





Lord Sumption: Existuje mnoho důkazů, že Hamás skutečně umisťuje své zařízení pod místa, která jsou méně zranitelná, nebo která, jak doufají, budou méně zranitelná izraelskými útoky. Ale upřímně řečeno, to je jedno. To se nedá nic dělat. To už je za hranicí. Nemůžete prostě ničit neomezený počet životů, abyste dosáhli vojenského cíle.





Moderátor: Proč trvalo tak dlouho, než jste napsali a podepsali tento dopis?





Lord Sumption: No, existuje starší dopis, který jsem také podepsal už asi před 18 měsíci. Od té doby se stalo mnoho věcí. A od 16. května letošního roku se stalo ještě mnohem více, což znamená zintenzivnění boje proti obyvatelům Gazy a také změnu v ospravedlňování, které Izrael používá vnitřně k obhajobě svých činů.





Moderátor: Je to boj mezi politikou a právem, že?





Lord Sumption: Nemyslím si, že politické důvody pro smíření s Izraelem jsou v současné době tak silné. Jedním z nejzajímavějších faktů posledního týdne jsou prohlášení německého kancléře Friedricha Merze, muže, který byl historicky silným zastáncem Izraele, stejně jako německý stát, který Izrael vždycky hájil, ať ten dělal cokoliv. Izrael nyní podle něj zachází příliš daleko.





Moderátor: Měla by tato vláda uznat nezávislý palestinský stát?





0

242

Kromě toho existují jasná pravidla proti genocidě a genocida se stává stále věrohodnějším vysvětlením toho, co se nyní děje v Gaze, protože dvě Netanjahuovy komise Knesetu vydaly prohlášení, která naznačují, že cílem kampaně probíhající od 16. května je podnítit masovou emigraci obyvatel Gazy do sousedních zemí, samozřejmě jiných než Izrael, tím, že je zabijí a vyhladoví.Myslím, že se jedná o stát a tradice britské vlády, na rozdíl od americké, vždy byla taková, že uznání není projevem politického souhlasu. Je to uznání faktu. Takže by to měli udělat, ano.