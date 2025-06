Trump hrozí „ukončením vládních dotací a kontraktů pro Elona“, spor s Muskem eskaluje

5. 6. 2025

čas čtení 7 minut







Trump tvrdí, že požádal Muska, aby opustil administrativu, a naznačuje, že zrušení Muskových vládních kontraktů by splnilo misi DOGE, kterou je úspora peněz USA



Trump říká, že je „velmi zklamaný“ Muskem





Trump hrozí „ukončením vládních dotací a kontraktů pro Elona“



Donald Trump se na Truth Social rozohnil proti Elonu Muskovi a řekl:



Elon „ztrácel sílu“, požádal jsem ho, aby odešel, odebral jsem mu mandát na elektromobily, který nutil všechny kupovat elektromobily, které nikdo nechtěl (a on už měsíce věděl, že to udělám!), a on se prostě ZBLÁZNIL!



V samostatném příspěvku Trump dodal:

Nejjednodušší způsob, jak ušetřit peníze v našem rozpočtu, miliardy a miliardy dolarů, je zrušit Elonovy vládní dotace a smlouvy. Vždy mě překvapovalo, že to Biden neudělal! Trump hrozí „ukončením vládních dotací a kontraktů pro Elona“Donald Trump se na Truth Social rozohnil proti Elonu Muskovi a řekl:Elon „ztrácel sílu“, požádal jsem ho, aby odešel, odebral jsem mu mandát na elektromobily, který nutil všechny kupovat elektromobily, které nikdo nechtěl (a on už měsíce věděl, že to udělám!), a on se prostě ZBLÁZNIL!Nejjednodušší způsob, jak ušetřit peníze v našem rozpočtu, miliardy a miliardy dolarů, je zrušit Elonovy vládní dotace a smlouvy. Vždy mě překvapovalo, že to Biden neudělal!





Elon Musk dostal od americké Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) dalších šest týdnů na to, aby reagoval na civilní žalobu, v níž je bývalý šéf Doge obviněn z toho, že v roce 2022 příliš dlouho čekal s odhalením svého velkého podílu v Twitteru (platformě, kterou Musk později koupil a přejmenoval na X), informuje agentura Reuters.



V podání u federálního soudu ve Washingtonu DC se SEC a Musk dohodli na odložení termínu pro Muskovu odpověď z 6. června na 18. července, což označili za „rozumné a v zájmu šetření soudních zdrojů“.



SEC uvedla, že Muskovo 11denní zpoždění se zveřejněním svého původního 5% podílu v Twitteru mu umožnilo koupit akcie společnosti v hodnotě více než 500 milionů dolarů za uměle nízké ceny na úkor nic netušících investorů. Žaloba SEC se snaží přimět Muska k zaplacení civilní pokuty a vzdání se zisků, které podle ní nezasloužil.



Musk nazývá Trumpovu daňovou legislativu „velkým ošklivým zákonem“



Elon Musk pokračuje ve své kritice „velkého krásného zákona“ prezidenta Trumpa na X tím, že jej nazývá „velkým ošklivým zákonem“, možná v narážce na Trumpovu nechuť k posměšným přezdívkám.



„Velký ošklivý zákon ZVÝŠÍ deficit na 2,5 bilionu dolarů!“ napsal Musk v příspěvku.



„Zachovejte v návrhu zákona škrty v pobídkách pro elektromobily a solární energii a zrušte také všechny šílené zvýšení výdajů v Big Ugly Bill, aby Amerika nezbankrotovala!“ napsal v dalším příspěvku.





World Relief, globální křesťanská humanitární organizace, vydala prohlášení, v němž odsoudila Trumpův zákaz cestování do 12 zemí a omezení pro dalších sedm.





„Toto je nejnovější útok na legální imigrační procesy,“ řekl Myal Greene, prezident a generální ředitel World Relief. „Pro většinu lidí v mnoha z těchto zemí bylo vždy obtížné získat víza, ale tento nekompromisní příkaz omezuje vstup i těm, kteří splňují přísné podmínky a procházejí důkladnou prověrkou. Vyzýváme vládu, aby tato omezení přehodnotila a prosazovala politiku, která bude prověřovat jednotlivce v zájmu zajištění bezpečnosti, aniž by zakazovala celé národnosti legálně navštěvovat nebo emigrovat do Spojených států.“

„Někdy vidíte dvě malé děti, jak se perou jako o život,“ řekl prezident.





Bez mě by Trump prohrál volby, demokraté by ovládli Sněmovnu reprezentantů a republikáni by měli v Senátu poměr 51 ku 49.





Biden na to reagoval prohlášením, v němž uvedl:



Aby bylo jasno: rozhodnutí jsem během svého prezidentství činil já. Rozhodoval jsem o milostech, výkonných nařízeních, legislativě a prohlášeních. Jakékoli tvrzení, že tomu tak nebylo, je směšné a nepravdivé.





Zdroj v angličtině ZDE

1

214

Prohlášení dodává, že zákaz cestování „rozdělí rodiny, brání mezinárodním misím a rozvoji a poškodí reputaci naší země v oblasti spravedlnosti a férovosti“.„Vidíte to v hokeji, vidíte to ve sportu,“ řekl Trump během dnešního setkání s německým kancléřem Friedrichem Merzem. „Nechte je pár vteřin hrát.“Trump označil válku za „krvavou lázeň“ a tento návrh učinil při srovnání konfliktu s pokusem rozdělit bojující děti.„Nenávidí se a perou se v parku, a vy se je snažíte odtrhnout. Oni se nechtějí nechat odtrhnout. Někdy je lepší nechat je chvíli bojovat a pak je od sebe odtrhnout.“V sérii odpovědí na X Elon Musk stupňuje své útoky proti Donaldu Trumpovi a říká:Dále řekl:Taková nevděčnost.Muskova vyjádření přišla poté, co Trump novinářům řekl, že je „velmi zklamaný“ miliardářským technologickým magnátem a že „Elonovi hodně pomohl“.Rostoucí rozkol mezi těmito dvěma muži nastal poté, co Musk veřejně odsoudil Trumpův daňový a výdajový zákon, který Musk označil za „odpornou ohavnost“.Ve čtvrtek Trump řekl, že Musk zná tento zákon lépe než kdokoli jiný v jeho administrativě, což Musk odmítl slovy „Není pravda“ a dodal, že mu zákon nikdy nebyl ukázán.V rámci zřejmě rostoucího veřejného rozkolu mezi těmito dvěma muži Elon Musk reagoval na nejnovější komentáře Donalda Trumpa z Bílého domu, že technologický miliardář zná Trumpův návrh zákona o daních a výdajích lépe než kdokoli jiný.V příspěvku na X Musk napsal:Není pravda, tento návrh zákona mi nebyl nikdy ukázán, ani jednou, a byl schválen uprostřed noci tak rychle, že ho téměř nikdo v Kongresu ani nestihl přečíst!Muskova reakce přišla poté, co Trump ve čtvrtek před novináři řekl, že je Muskem „velmi zklamaný“, poté co Musk tento týden označil návrh zákona za „odpornou ohavnost“.Nemyslím si, že by Biden věděl, zda to podepsal, nebo ne.Trump dále odpověděl „ne“ na následnou otázku, zda sám odhalil nějaké takové informace, a dodal:Ale já jsem odhalil lidskou mysl. Debatoval jsem s lidskou myslí a nemyslím si, že věděl, co sakra dělá.Na začátku tohoto týdne Trump v rámci kampaně vedené republikány s cílem diskreditovat Bidena a zvrátit některé jeho výkonné kroky nařídil vyšetřování Bidenových činů jako prezidenta a obvinil jeho nejbližší spolupracovníky z utajování Bidenova „kognitivního úpadku“.