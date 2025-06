Haaretz: Izrael by měl vydat Netanjahua Mezinárodnímu trestnímu soudu za jeho válečné zločiny v Gaze

9. 6. 2025

čas čtení 7 minut



Většina izraelské veřejnosti podporuje ukončení války v Gaze výměnou za propuštění rukojmích z rukou Hamásu. K dosažení tohoto cíle však nezbývá než odvolat premiéra Benjamina Netanjahua, argumentuje z Jeruzaléma Eitay Mack, právník a aktivista v oblasti lidských práv.



Premiér Benjamin Netanjahu by měl nést důsledky svých činů v pásmu Gazy. Za 19 měsíců od 7. října měl dostatek příležitostí válku zastavit nebo alespoň omezit zabíjení a utrpení civilistů. Místo toho se z politických důvodů rozhodl tak neučinit.



Poté, co se rozhodl porušit poslední příměří, na více než dva měsíce zcela zastavit humanitární pomoc a poté schválit operaci Gideonovy vozy, uspořádal ministr financí Bezalel Smotrich tiskovou konferenci. Vysvětlil, že dodávka minimální pomoci do Gazy je nezbytná pro úspěch operace Gideonovy vozy, a dodal, že tentokrát Izrael „zničí vše, co v pásmu Gazy zbylo", jednoduše proto, že vše tam je jedno velké město teroru.





Místo aby svého ministra financí za další genocidní prohlášení odsoudil, Netanjahu napsal na Twitteru: „Dobrá práce. Řekl jsi pravdu, prokázal jsi vůdčí schopnosti. Společně porazíme Hamás.“ Toto prohlášení svědčí o jeho pocitu beztrestnosti za podporu plánu, který je z právního hlediska zločinem proti lidskosti.



Arogance premiéra Netanjahua je zřejmá i z jeho tvrzení, že veškerá mezinárodní kritika a právní řízení proti vedení války v Gaze pramení z antisemitismu a podpory Hamásu.



Například v listopadu loňského roku byl na Mezinárodním trestním soudu vydán zatykač na Netanjahua pro podezření ze spáchání vyhlazení vyhladověním v Gaze. Jeho kancelář na to reagovala tvrzením, že se jedná o antisemitské a protiizraelské rozhodnutí, a naznačila, že zatykač nebyl vydán pouze na Netanjahua, ale na všechny Izraelce.



Po prvním jednání Mezinárodního soudního dvora o žalobě Jižní Afriky proti Izraeli na základě Mezinárodní úmluvy o prevenci genocidy označilo ministerstvo zahraničí Jižní Afriku za „právní rameno Hamásu“ a tvrdilo, že umožňuje Hamásu opakovat zločiny, kterých se dopustil 7. října.



Když blízcí přátelé Izraele, Velká Británie, Francie a Kanada, požadovali zastavení operace Gideonovy vozy a pohrozili sankcemi, Netanjahu je obvinil, že odměňují Hamás za masakr ze 7. října a vybízejí k dalším zvěrstvům proti Izraelcům. Nic se nezměnilo, ani když Německo a Švédsko také vytyčily jasnou hranici.



Netanjahuova tvrzení, že veškerá kritika izraelské války v Gaze pramení z antisemitismu nebo podpory Hamásu, mají za cíl přesvědčit izraelskou veřejnost, že není co vyšetřovat. Tímto způsobem také posiluje nesprávný názor, že jakmile válka skončí, vztahy Izraele se světem se vrátí do normálu.



Netanjahuův problém však spočívá v tom, že neexistuje žádný zázračný způsob, jak zamést masivní zničení Gazy pod koberec. Vzhledem k rozsahu zničení majetku, lidských životů a těl se zdá nemožné, že by se svět mohl jednoduše přesunout k jiným konfliktům a válkám a na ten náš zapomenout. Mimo jiné bude proces obnovy trvat mnoho let a až novináři a mezinárodní organizace konečně budou moci volně vstoupit do pásma, odhalí šokující podrobnosti o tom, jak bylo masové ničení provedeno.



Nezáleží na tom, co si kdo myslí o tom, zda byly spáchány válečné zločiny, zločiny proti lidskosti nebo genocida. V každém případě musí být provedeno mezinárodní vyšetřování a trestní řízení, které o tom rozhodne. Ať už k tomu dojde prostřednictvím Mezinárodního trestního soudu, zvláštního mezinárodního trestního soudu zřízeného pro válku v Gaze, nebo prostřednictvím univerzální jurisdikce různých států, zločiny, z nichž je Izrael obviněn, nepodléhají promlčení.



Mnozí v Izraeli oslavovali uvalení sankcí americkým prezidentem Donaldem Trumpem, nejprve na prokurátora ICC a nyní na čtyři jeho soudce, ale zločiny, z nichž je Izrael v Gaze obviněn, nepodléhají promlčení. Požadavek na postavení odpovědných osob před soud proto přežije druhé funkční období prezidenta Trumpa. Nesmíme zapomenout, že předchozí sankce vůči ICC, které uvalil prezident Trump během svého prvního funkčního období, byly následně zrušeny Bidenovou administrativou, což se může opakovat i v případě nového prezidenta, a mnoho představitelů Demokratické strany se proti současným sankcím staví. Nová americká administrativa by spolu se 124 členskými státy mohla ICC rehabilitovat. Požadavek na postavení odpovědných osob před soud za zničení Gazy proto přežije Trumpovo funkční období.



Hlavním viníkem izraelského vedení války v Gaze je sám Netanjahu. Všechna důležitá rozhodnutí během války učinil osobně, zatímco bezpečnostní kabinet, vláda a šéfové bezpečnostních složek mu pouze poskytovali podporu. Netanjahu to opakovaně zdůrazňoval v nesčetných prohlášeních, videích a na Twitteru, která během války zveřejňoval, protože si myslel, že to posílí jeho postavení, a potvrdil tak, že je to on, kdo „řídí auto“ poté, co 7. října ztratil kontrolu.







Eitay Mack je právník a aktivista v oblasti lidských práv specializující se na otázku obchodu se zbraněmi v Izraeli. Působí v Jeruzalémě.





Zdroj v angličtině ZDE

Aby mohl být Netanjahu postaven před mezinárodní soud, musí být zatčen během jedné ze svých zahraničních cest. Proto si velmi pečlivě plánuje své itineráře. Existuje však i jiná možnost: že bude vydán státem Izrael.Nelze ho jednoduše naložit do letadla a odvézt do Haagu, jako tomu bylo v případě bývalého filipínského prezidenta Rodriga Duterteho. Izraelský zákon o vydávání z roku 1954 sice zahrnuje možnost vydání do cizí země nebo mezinárodního soudu, ale stanoví složitý byrokratický a právní postup, který může rozhodnutí zvrátit, pokud by „mohlo poškodit veřejný pořádek nebo zásadní zájmy státu Izrael“.Ačkoli to může znít jako science fiction, nejde o nepřekonatelné překážky. Pokud bude existovat skutečná poptávka a tlak ze strany mezinárodního společenství a skutečná vůle izraelské veřejnosti a jejích právních systémů, mohlo by se to stát.Většina izraelské veřejnosti již dlouho podporuje ukončení války výměnou za propuštění rukojmích. Chápe, že k vyřešení vážných vnitřních problémů Izraele musí být Netanjahu odstraněn z politického života. Stejná většina Izraelců musí také pochopit, že k vyřešení vážných mezinárodních problémů Izraele musí být Netanjahu vydán.