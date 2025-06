Impeachment, Epstein a hořká nevraživost: Trump a Musk se utkávají v překvapivém souboji na sociálních sítích

6. 6. 2025

čas čtení 5 minut





Elon Musk vyzval Donalda Trumpa, aby odstoupil, a vysmíval se jeho vazbám na odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, zatímco americký prezident pohrozil zrušením federálních kontraktů a daňových dotací pro Muskovy firmy. K mimořádné sociální mediální válce mezi bývalými spojenci došlo ve čtvrtek.



Zhoršení jejich kdysi blízkého vztahu do hořké nevraživosti nastalo během několika pozoruhodných hodin, během nichž si prezident a nejbohatší člověk světa vyměnili hluboce osobní urážky ohledně významných i bezvýznamných záležitostí. Elon Musk vyzval Donalda Trumpa, aby odstoupil, a vysmíval se jeho vazbám na odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, zatímco americký prezident pohrozil zrušením federálních kontraktů a daňových dotací pro Muskovy firmy. K mimořádné sociální mediální válce mezi bývalými spojenci došlo ve čtvrtek.Zhoršení jejich kdysi blízkého vztahu do hořké nevraživosti nastalo během několika pozoruhodných hodin, během nichž si prezident a nejbohatší člověk světa vyměnili hluboce osobní urážky ohledně významných i bezvýznamných záležitostí.



Přímé útoky na Trumpa byly posledním zvratem ve veřejné konfrontaci ohledně republikánského návrhu zákona o výdajích, který Musk kritizoval. Trump a Musk se dosud snažili navzájem na sebe přímo neútočit, ale ve čtvrtek oba odložili zdrženlivost a spor se na jejich sociálních sítích vyostřil.



V nejhrubším momentu této překvapivé ságy Musk na Twitteru uvedl, že důvodem, proč Trumpova administrativa nezveřejnila dokumenty týkající se Epsteina, je to, že se týkají samotného Trumpa. Později retweetoval příspěvek vyzývající k Trumpovu odvolání a uvedl, že Trumpova cla způsobí recesi.



„Je čas odhalit opravdu velkou bombu: Donald Trump je v Epsteinových spisech. To je skutečný důvod, proč nebyly zveřejněny. Pěkný den, DJT!“ napsal Musk poté, co Trump pohrozil, že sníží dotace pro Muskovy firmyi, protože to ušetří „miliardy“.



Bylo to bizarní drama, které podtrhlo, do jaké míry byl vztah Trumpa a Muska vztahem vzájemné výhodnosti, přestože Bílý dům měsíce tvrdil, že jsou pouze ideologicky spříznění.



To také přimělo pravicovou autorku Ashley St Clair, která porodila Muskovo 14. známé dítě a žalovala Muska o alimenty, aby se do debaty zapojila. „Dejte mi vědět, pokud budete potřebovat radu ohledně rozchodu,“ napsala na X a označila Trumpa.



Akcie Tesly, Muskovy firmy vyrábějící elektromobily, ve čtvrtek odpoledne klesly téměř o 15 %, přičemž pokles nastal v okamžiku, kdy Trump pronesl své výroky. Muskova raketová firma SpaceX není veřejně obchodovatelná, ale konkurenti SpaceX na tuto zprávu zareagovali růstem.



Musk si již několik týdnů stěžoval na návrh rozpočtu a využil odhad nezávislého Kongresového rozpočtového úřadu, podle kterého by návrh v příštích deseti letech zvýšil deficit o 2,4 bilionu dolarů, k tomu, aby tento zákon odsoudil jako „odpornou ohavnost“.



Ve čtvrtek se zdálo, že Trump už má Muskových stížností konečně dost. V Oválné pracovně, zatímco německý kancléř Friedrich Merz přihlížel s údivem, Trump zesměšnil Muskovo nedávný monokl a zeptal se ho, proč si ho nezakryl.



„Viděli jste muže, který byl velmi šťastný, když stál za oválným stolem. I s monoklem. Zeptal jsem se ho, jestli nechce trochu make-upu. Odpověděl, že ne, že si to nemyslí. Což je zajímavé,“ řekl Trump. „Elon a já jsme měli skvělý vztah. Nevím, jestli to tak bude i nadále.“



Trump poté ještě přitvrdil a obvinil Muska, že se proti návrhu zákona postavil pouze z vlastního zájmu, protože návrh není výhodný pro Teslu, Muskovu společnost vyrábějící elektromobily. Trump také stáhl nominaci Muskova preferovaného kandidáta na post šéfa NASA.



„Jsem Elonem velmi zklamaný,“ řekl Trump. „Neměl žádný problém. Najednou měl problém, a to až ve chvíli, kdy zjistil, že chceme zrušit povinnost výroby elektromobilů.“



Musk se poté vydal na válečnou stezku.



Během několika minut po zveřejnění Trumpových komentářů v klipu na Twitteru, kde Musk reagoval v reálném čase, obvinil prezidenta z lhaní o tomto návrhu zákona a z nevděčnosti za miliony, které vydal na jeho zvolení.



„Bez mě by Trump prohrál volby, demokraté by ovládli Sněmovnu reprezentantů a republikáni by měli v Senátu poměr 51 ku 49,“ napsal Musk v příspěvku na Twittery. Dodal: „Taková nevděčnost.“



Musk si připsal zásluhy za Trumpovo volební vítězství, což hrozilo, že se stane bodem zlomu v jejich vztahu, protože Trump zdůraznil, že Muskovy příspěvky neměly žádný vliv na jeho vítězství v klíčovém státě Pensylvánie.



Trump však poté na Truth Social napsal, že Muska propustil z funkce zvláštního poradce, protože se v Bílém domě „vyčerpal“, na což Musk reagoval: „Taková očividná lež. Tak smutné.“



O necelou půlhodinu později Musk zveřejnil svůj tweet o Epsteinovi, ve kterém Trumpa v podstatě obvinil z účasti na údajném pedofilním kruhu spojeném s Epsteinem, a použil slogan hnutí Maga, aby jej poštval proti prezidentovi.



Musk přitom ignoroval své vlastní spojení s Epsteinem. V roce 2014 byl Musk stejně jako Trump vyfotografován na večírku s Ghislaine Maxwellovou, bývalou Epsteinovou přítelkyní, která byla v roce 2021 odsouzena za to, že pomáhala tomuto finančníkovi s obchodováním s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování.



Veřejná roztržka přichází po pozoruhodném partnerství, které trvalo déle, než mnozí demokraté v Kapitolu a v Trumpově okolí předpovídali.





Musk utratil stovky milionů dolarů na Trumpovu kampaň za znovuzvolení prostřednictvím své speciálně vytvořené organizace America Pac, která financovala velkou část Trumpovy kampaně zaměřené na osobní kontakt s voliči, ačkoli skutečný dopad této práce v terénu není jasný.





Zdroj v angličtině ZDE

0