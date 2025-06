Pokud nevraždí barevný migrant, je to jen nehoda, jinak ale ďábelský čin

10. 6. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Z toho, jaký je v médiích klid, pokud jde o kontext masové vraždy na gymnázium ve Štýrském Hradci, soudím, že vrahem byl bílý Rakušan. Kdyby to byl imigrant, nastalo by mediální peklo. Ale je klid. Pohoda. Byl prý obětí šikany. Běloši, když vraždí, jsou prostě chudáci. Zatímco takový imigrant ze Sýrie, pokud vraždí, tak je to prostě ďábel.

Neměli by lháři z SPD, kteří šíří hrůzu z vraždících migrantů, začít mluvit o běloších, našincích? Na fildě v Praze to byl přece bílý Čech, ne? A ta paní v Hamburku? Zapomeňte! Vrazi jsou jen ti barevní z Východu. Ti nemají duševní nemoci, ti jsou prostě jen ďáblové, učiněné zlo. To nejsou ani lidé, to jsou přece podle politiků, médií, našinců vraždící bestie. Ostatně dnes na hlavní straně Seznamu jsme mohli číst: Migranti z Blízkého východu páchají v Německu desetkrát víc násilných činů než Němci. A co bylo obsahem článku? Cituji:





„Dobrindt naopak zopakoval, že největší hrozbou pro Německo je nadále politicky motivovaná kriminalita, které se loni zaznamenalo více než 80 tisíc případů, což je o 40 % více než o rok dříve. Pachateli těchto zločinů jsou pak nejčastěji zastánci krajní pravice.





(...)





Základní statistiky totiž nezohledňují další demografické faktory. Imigranti se usazují ve městech a převážně se jedná o mladé muže, tudíž žijí v prostředí s vyšší mírou kriminality a spadají do skupiny, která trestné činy páchá nejčastěji. V porovnání s mladými muži ve městech z horších poměrů, pak statistiky vycházejí téměř shodně napříč všemi národnostmi.





Podle analytiků tak neexistuje korelace mezi původem migrantů a jejich kriminalitou. „Domněnka, že cizinci nebo uprchlíci mají větší tendenci páchat zločiny než demograficky porovnatelní občané, není obhajitelná,“ okomentoval výsledky analýzy výzkumník Joop Adema."





1