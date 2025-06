Izraelské síly zabily ve středu nejméně 60 Palestinců, kteří hledali v Gaze potravinovou pomoc, uvedli zdravotníci

12. 6. 2025

čas čtení 5 minut





V Gaze je podle odhadů stále 53 izraelských rukojmích, ale většina z nich je pravděpodobně mrtvá.



Zdravotnické úřady v Gaze ve středu uvedly, že počet palestinských obětí za 20 měsíců konfliktu přesáhl 55 000. Ministerstvo zdravotnictví je součástí vlády Hamásu, ale jeho zaměstnanci jsou zdravotníci a statistiky obětí jsou obecně považovány za spolehlivé OSN a dalšími mezinárodními organizacemi.



V posledních dnech je stále více úmrtí spojováno s distribucí potravin GHF. Ve středu newyorská právnická skupina Center for Constitutional Rights varovala GHF před „potenciální právní odpovědností za spoluvinu na válečných zločinech Izraele, zločinech proti lidskosti a genocidě Palestinců“.



„V době, kdy Palestinci čelí hromadnému hladomoru, se Izrael spojil s GHF, aby přístup k potravinám byl nejen nebezpečný a potenciálně smrtelný, ale také nástrojem nuceného vysídlení,“ uvedla Katherine Gallagher, vedoucí právnička skupiny. „Pokud GHF bude pokračovat ve svých militarizovaných humanitárních operacích, musí být připravena čelit právním důsledkům, ať už ve Spojených státech, nebo jinde.“



Izraelská vláda a ozbrojené síly jsou nyní pod drobnohledem Mezinárodního soudního dvora kvůli obvinění z genocidy, částečně kvůli používání potravin jako zbraně proti 2,2 milionu obyvatel okupovaného území.



Humanitární experti již dříve varovali, že program GHF nebo distribuce potravin z omezeného počtu silně militarizovaných míst bude pro lidi hledající jídlo velmi nebezpečná, protože je donutí překročit bojové zóny.



První výkonný ředitel organizace Jake Wood minulý měsíc rezignoval s tím, že její plán je v rozporu s „humanitárními zásadami“.



Minulý týden americká poradenská firma Boston Consulting Group, která pomáhala GHF založit, přerušila s organizací vztahy. Novým předsedou GHF byl jmenován Johnnie Moore, evangelikálský vůdce a náboženský poradce Donalda Trumpa, který se v minulosti otevřeně vyslovoval na podporu Izraele a má minimální zkušenosti s humanitární prací.



Izraelské obranné síly (IDF) uvedly, že jejich jednotky v noci vystřelily „varovné výstřely“ směrem ke skupině, která podle nich představovala hrozbu pro vojáky.



„Stalo se tak navzdory varování, že se jedná o aktivní bojovou zónu. IDF má informace o zraněných osobách, podrobnosti se prověřují,“ uvedla IDF.



GHF agentuře Reuters sdělila, že o středečních incidentech neví, ale dodala, že úzce spolupracuje s izraelskými úřady na zajištění bezpečných tras a že je nezbytné, aby Palestinci pečlivě dodržovali pokyny.



„Konečným řešením je více pomoci, která přinese obyvatelstvu větší jistotu a sníží naléhavost situace,“ uvedla.



„V Gaze zatím není dostatek potravin pro všechny potřebné. V současné době se soustředíme na to, abychom v rámci omezení daných velmi nestabilní situací nakrmili co nejvíce lidí.“



Ve středu Moore na sociálních sítích uvedl, že ve středu navštívil balírnu a distribuční centrum GHF v Izraeli a tvrdil, že organizace ve středu poskytla 2,5 milionu jídel, čímž se počet jídel distribuovaných v Gaze od zahájení operace 27. května zvýšil na 16 milionů.



Také ve středu izraelská organizace na ochranu občanských práv Adalah uvedla, že jeden z členů mezinárodní skupiny aktivistů zadržených Izraelem na lodi ve východním Středomoří je držen v samovazbě.



