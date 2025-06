Republikánští senátoři kritizovali Trumpovu administrativu kvůli postoji k Ukrajině

13. 6. 2025

Ve středu 11. června se v americkém Kongresu konalo slyšení, během nějž se republikánští senátoři pustili do ministra obrany Peta Hegsetha. Důvodem bylo přání administrativy Donalda Trumpa ukončit válku na Ukrajině zintenzivněním kontaktů s Ruskem. V řadách Republikánské strany je stále viditelnější "do očí bijící ideologický rozkol". Ve středu 11. června se v americkém Kongresu konalo slyšení, během nějž se republikánští senátoři pustili do ministra obrany Peta Hegsetha. Důvodem bylo přání administrativy Donalda Trumpa ukončit válku na Ukrajině zintenzivněním kontaktů s Ruskem. V řadách Republikánské strany je stále viditelnější "do očí bijící ideologický rozkol".

Senátor Mitch McConnell, jeden ze tří republikánů, kteří se dříve postavili proti Hegsethovu jmenování, zaujal obzvláště tvrdý postoj. Na slyšení o obranném rozpočtu otevřeně zpochybnil zahraniční politiku Bílého domu. "V sázce je pověst Ameriky. Jsme připraveni bránit demokracie spojenců před autoritářskými agresory?" řekl McConnell.

Varoval, že porážka Ukrajiny ve válce by mohla být porážkou americké diplomacie. "Nechceme se jednoho dne probudit a vidět v titulcích: 'Rusko vyhrálo, Amerika prohrála.' To je kritické, pokud máme i nadále hrát ve světě roli, o které si většina kongresmanů myslí, že ji ještě musíme hrát," řekl senátor.

McConnellův dialog s Hegsethem byl vzácným okamžikem, kdy vyšly na povrch hluboké neshody v otázkách zahraniční politiky uvnitř Republikánské strany. McConnell reprezentuje tradiční křídlo republikánů, založené na myšlence globálního vůdcovství USA, v duchu politiky Ronalda Reagana. Hegseth na druhé straně ztělesňuje trumpistický přístup zaměřený na nadřazenost národních zájmů a slogan "Amerika na prvním místě".

McConnell položil Hegsethovi několik základních otázek ohledně vojenského konfliktu, který nyní trvá již čtvrtým rokem. Na otázku, kdo je agresor, Hegseth připustil: "Rusko je agresor." Když však došlo na to, čí vítězství by rád viděl, ministr se vyhnul přímé odpovědi a omezil se na prohlášení o Trumpově touze po mírovém urovnání. Hegseth také obvinil administrativy Baracka Obamy a Joea Bidena z "neúčinné politiky vůči Rusku" a ze zdržování vojenské pomoci Ukrajině a připomněl, že právě za nich došlo k anexi Krymu a zahájení totální invaze.

"Vladimir Putin ví, že prezident Trump je silný. Ví, že jeho slovo je závažné. V důsledku vyjednaného mírového urovnání na Ukrajině vypadá Amerika silná," řekl Hegseth.

Mezi další panelisty patřil senátor Lindsey Graham, republikán z Jižní Karolíny a dlouholetý Trumpův spojenec. Snažil se zjistit, zda by Putin zastavil svou expanzi, pokud by vyhrál na Ukrajině. Odpovědi Hegsetha a generála Dana Kanea, předsedy sboru náčelníků štábů, se dramaticky lišily. "Nevěřím, že přestane," řekl Kane. Hegseth odpověděl: "To se teprve uvidí."

V předvečer slyšení v Senátu vystoupil Pete Hegseth také ve Sněmovně reprezentantů, kde oznámil snížení výdajů v rámci programu Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), který zahrnuje nákup amerických zbraní pro potřeby Ukrajiny. Zdůraznil, že administrativa Donalda Trumpa má na konflikt "zcela odlišný názor", a poznamenal: "Věříme, že mírové urovnání prostřednictvím jednání je v zájmu Ukrajiny a Ruska a Spojených států, zejména s ohledem na mnoho globálních výzev."

