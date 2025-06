Trump katapultuje Newsoma do Bílého domu

Cesta vpřed zůstává nebezpečná, ale Gavin Newsom se právě stal skutečně národní a potenciálně prezidentskou postavou. A to vše díky nepříčetným činům jeho největšího protivníka. Ironie je stejně hluboká jako nebezpečí.

Trump, stále mistr chaosu a rozptylování, spatřuje příležitost v chaosu po imigračních raziích. Ničení majetku? Výbuchy násilí? Perfektní surovina. Nasazení národní gardy proti vůli státu. Vyhrožování zatčením úřadujícího guvernéra a starostky velkoměsta. Temné narážky na nasazení mariňáků z nedaleké základny Camp Pendleton. Cíl je průhledný: vytvořit obraz liberálního města v plamenech, bašty demokratů podléhající vlastním selháním, vyžadující pevnou ruku skutečného prezidenta. Je to stránka vytržená z příručky autoritářů všech dob - vyrobit krizi, prezentovat sílu, rozdrtit odpor.Newsomova reakce byla blesková, právní a pro daný okamžik dokonale vyladěná. Kalifornie podala žalobu. Odsoudil Trumpa jako "nepříčetného" a "bezohledného", mluvícího "slovy autoritáře". Zmiňoval ochromující efekt, erozi norem, zoufalé spoléhání se na soudnictví jako na "možná poslední zbývající druhou větev vlády". Byla to plným hlasem vedená obhajoba federalismu, ústavního pořádku a liberální demokracie samotné. Silné. Zásadové. A politicky transformační.Zde spočívá vrcholná, téměř shakespearovská ironie. Tím, že se Donald Trump pokusil rozdrtit Gavina Newsoma, vylíčit ho jako slabého a neschopného, nechtěně ho povýšil na nejvýznamnější myslitelnou scénu.Před minulým víkendem byl Gavin Newsom známý demokratický guvernér s národními ambicemi, ano, ale stále převážně regionální postava. Byl charismatickým vůdcem anti-trumpovského odporu uvnitř Kalifornie, bojujícím o klimatickou politiku, potratová práva a konopí. Jeho profil za hranicemi Kalifornie, natož mezinárodně, byl významný, ale ne ještě definující.Trumpova vojenská akce v LA změnila vše přes noc. Najednou Newsom nejenže nevládne Kalifornii; je přední figurou stojící přímo v cestě autoritářskému zvratu v samém srdci americké moci. Je guvernérem vzdorujícím prezidentovým vojákům. Je hlasem, který jasně a bez vytáček pojmenovává autoritářskou hrozbu. Je pro demokraty a mnoho nezávislých zděšených Trumpovou eskalací nejmocnějším symbolem odporu na úrovni státu.Toto je výheň, kterou Newsom potřeboval. Krize národní bezpečnosti, přímé konfrontace s federální mocí, obrana Ústavy proti překračování výkonné moci - to jsou události, které katapultují guvernéry na národní scénu a prověřují je pro nejvyšší úřad. Vzpomeňte si na Reagana stavícího se proti protestujícím v Berkeley (srovnání, které by Newsom pravděpodobně odmítl, ale míra rezonuje). Vzpomeňte si na Clintonův "Comeback Kid" moment. Vzpomeňte si na Bushe po 11. září. Chvíle hluboké krize definují narativy vedení.Trump ve své bezohledné snaze ovládnout zpravodajský cyklus, odvést pozornost od svých obchodních válek a aféry s Muskem a prezentovat surovou moc, podal Newsomovi jeho definující okamžik. Guvernérova tvář je teď přítomna v celosvětových médiích nejen jako kritika, ale jako hlavního protivníka prezidenta nasazujícího vojska na americké půdě proti vůli státu. Žaloba, rétorika, samotná drzost tohoto postoje - to vše křičí "prezidentský materiál". Odpovídá na nevyslovenou otázku: "Zvládne něco velkého?" Ukazuje odvahu, obranu institucí a jasné vymezení toho, co je v sázce. Činí ho okamžitě věrohodným vrchním velitelem v očích strany zoufale toužící po svém vlajkonošovi.Ospravedlňuje to Trumpovy činy? Rozhodně ne. Nasazení je nebezpečný precedens, výhrůžky proti voleným představitelům jsou za hranicí slušnosti a potenciál další eskalace je děsivý. Ten "ochromující efekt", o kterém Newsom mluví, je skutečný a škodlivý pro samotnou demokracii. Toto je velmi temná hodina.Přesto je politika, zejména v éře Trumpa, divadlem grotesknosti a nečekaného. Ve své horlivosti ponížit a ovládnout své vnímané nepřátele se Trump dopustil kardinálního hříchu své politické strategie: posílil svého protivníka. Dal Gavinovi Newsomovi důstojnost, národní platformu a hrdinský narativ, kterého by nikdy nedosáhl ani tisíci pečlivě režírovanými tiskovými konferencemi. Tím, že přinutil Newsoma pevně stát jako obránce ústavního pořádku proti autoritářskému rozmaru, z něho Trump pravděpodobně, a zcela neúmyslně, vytvořil lídra demokratů a možná i vysochal muže, který by ho mohl nakonec vystřídat.