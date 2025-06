Izrael se chce vrátit k válce, ve které bombarduje ženy a děti

15. 6. 2025

čas čtení 2 minuty



Válka je snazší, když se nepřítel nemůže bránit



(Ironický komentář britské autorky Laury K., který je jako obvykle děsivě blízko faktům)



Před pár dny Izrael přišel s geniálním nápadem bombardovat mnohem větší a silnější zemi a je hluboce zmatený, že se mu tento krok vymstil.



Opilý úspěchy z 20 měsíců bombardování žen a dětí, Izrael očekával, že Írán poslušně podlehne, ale místo toho se Írán bránil. Mohu jen předpokládat, že Írán je poháněn nenávistí k židům.



Bohužel, Železná kopule selhala a izraelské budovy padají, jako by byly postaveny z kostek Jenga. Hluboce znepokojující je, že izraelská ekonomika je založena na vědě a technologiích a Írán bombarduje vědecké budovy.

Jaký druh monster útočí na vědce? Že to Izrael udělal před dvěma dny? Když to udělá Izrael, není to špatné!





Vše, co potřebujete vědět, je, že Izraelci právě teď trpí nepředstavitelně. Jen si představte, jak traumatizující by bylo vidět, jak je zničen dům, který jste ukradli Palestincům. Dům, který vám slíbili lidé, kteří před 3 000 lety napsali knihu. Představte si, že budete muset spát ve stanu. Nikdo nedokáže ocenit, jak moc Izraelci trpí.



Řekli mi, že 90 % vody v Izraeli pochází z pouhých pěti odsolovacích zařízení, a budu k vám upřímná, Izrael si z bombardování vodních zdrojů udělal zvyk, takže všichni jsou nervózní. Izrael by mohl být brzy stejně žíznivý jako Palestina.



Lidé, kteří říkají, že je zbabělé schovávat se v podzemí, jsou nuceni schovávat se v podzemních úkrytech, takže si dokážete představit, jak ponižující to je. Izraelské vojenské základny jsou tak silně bombardovány, že vojáci opouštějí svá stanoviště.



Vojáci IDF říkají, že o to nikdy neprosili a chtějí se vrátit k válce, ve které střílejí ženy a děti a videa z toho zveřejňují na TikToku. Taková válka je mnohem zábavnější než ta, ve které prohráváte.



Je pochopitelné, že mainstreamová média objevila možnost ukázat rozsah ničení a naši politici si vzpomněli, jak se říkají slova jako „válečné zločiny“. Je to proto, že Izraelci strávili dva dny tím, co Palestinci snášejí už 19 měsíců, a sakra se jim to nelíbí.



„Mění Tel Aviv v Gazu!“ je častá stížnost.



Íránský mluvčí vyjádřil zmatení a vysvětlil: „My jen kopírujeme postupy nejmorálnější armády světa. Izraelci by měli být vděční.“ Jako antisemita nechápe, že na Boží vyvolený lid nelze uplatňovat stejná měřítka. Jen monstrum by se k sionistům chovalo tak, jak se k nim chovají... Palestinci.

