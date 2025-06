Miliony lidí v USA se účastnily protestů pod heslem "Žádní králové v USA" proti Donaldu Trumpovi

Demonstranti protestovali na přibližně 2 000 místech po celé zemi v den, kdy americký prezident pořádal vojenskou přehlídku ve Washingtonu





V sobotu, kdy tanky a vojáci pochodovali ulicemi Washingtonu, se po celé zemi sešly miliony lidí, aby protestovaly proti excesům vlády Donalda Trumpa.

Protesty pod heslem „No Kings“ se konaly na přibližně 2 100 místech po celé zemi, od velkých měst po malá městečka. Koalice více než 100 skupin se spojila, aby naplánovala protesty, které se zavázaly k principu nenásilí.



Protesty pod heslem „No Kings" se konaly na přibližně 2 100 místech po celé zemi, od velkých měst po malá městečka. Koalice více než 100 skupin se spojila, aby naplánovala protesty, které se zavázaly k principu nenásilí.

Trump tento týden vyslal do Los Angeles národní gardu a mariňáky, aby potlačili protestující, kteří demonstrovali proti jeho zintenzivněným deportacím a vzdorovali státním a místním úřadům v ukázce vojenské síly, jaká se v USA od dob boje za občanská práva neviděla. Podle organizátorů se v důsledku toho zvýšil zájem o sobotní protesty, a to i v místě poblíž Trumpova sídla Mar-a-Lago na jihu Floridy.



Organizátoři akce No Kings odhadují, že se jí zúčastnily miliony lidí, přičemž několik set demonstrací stále probíhá ve všech 50 státech a v některých městech v zahraničí. Mezi nimi bylo přes 200 000 lidí v New Yorku a přes 100 000 ve Filadelfii, plus několik malých měst s ohledem na počet obyvatel značným počtem účastníků, včetně města Pentwater v Michiganu, kde se podle koalice No Kings k protestu připojilo 400 lidí z 800 obyvatel.



Protesty byly převážně pokojné, i když některé – v Los Angeles a Portlandu – byly později označeny za nezákonné shromáždění a zasáhla je policie se slzným plynem.



Den byl také poznamenán politickým násilím. Brzy ráno došlo ke střelbě na dva demokratické zákonodárce v Minnesotě, z nichž jeden byl spolu se svým manželem zabit, což místní úřady označily za politicky motivovaný útok. Státní policie a guvernér varovali lidi, aby se „z opatrnosti“ neúčastnili demonstrací po celém státě.



Tisíce lidí se přesto sešly na hlavní demonstraci v Minnesotě před budovou státního kapitolu, aby daly jasně najevo, že politické násilí je nezastaví. Davy se táhly několik bloků a lidé nesli transparenty proti Trumpovi a některé s jmény zastřelených zákonodárců. Na hlavním pódiu organizátoři zmínili tragédii a zdůraznili, že jejich odhodlání ještě posílila a podtrhla důležitost společného setkání.





V Texasu úředníci uvedli, že „identifikovali věrohodnou hrozbu vůči státním zákonodárcům, kteří se plánují zúčastnit“ demonstrace No Kings v hlavním městě státu, informovala agentura Associated Press.





„Celkově jsou čísla z roku 2017 v porovnání s rozsahem a rozměry mobilizace v roce 2025 nepatrná – což je fakt, který je v veřejné diskusi o reakci na Trumpovy kroky často opomíjen,“ uvádí nová analýza konsorcia.





Ve Filadelfii mezitím v časných odpoledních hodinách tisíce lidí pochodovaly z Love Parku s deštníky a transparenty.V některých státech vedených republikány guvernéři preventivně signalizovali, že bezpečnostní složky potlačí jakékoli protesty, které budou považovat za násilné.Texaský guvernér Greg Abbott, republikán, nasadil Národní gardu svého státu, aby zvládla protesty před akcí No Kings a uprostřed pokračujících demonstrací proti Trumpově imigrační agendě. Na Floridě republikánský guvernér Ron DeSantis řekl, že lidé mohou legálně přejet protestující svými auty, pokud budou obklíčeni. „Nemusíte tam sedět jako terč a nechat dav, aby vás vytáhl z auta a táhl vás ulicemi. Na Floridě máte právo se bránit,“ řekl.Ačkoli většina protestů proběhla bez incidentů, někteří viděli hrozby a bezpečnostní problémy.Protesty No Kings v hlavním městě Georgie proběhly bez střetů s policií, ale policie rozehnala demonstraci kouřovým a slzným plynem v předměstské čtvrti, kde žije vysoký podíl hispánských obyvatel.A v San Franciscu NBC News oznámila, že řidič srazil nejméně čtyři demonstranty, kteří utrpěli „zranění neohrožující život“, zatímco ve Virginii muž najel dodávkou do davu a zranil jednoho demonstranta.Brzy ráno se před radnicí v Los Angeles shromáždili demonstranti, kteří mávali americkými vlajkami. Poté, co představitelé Trumpovy administrativy a jejich spojenci celý týden kritizovali mexické vlajky, kterými mávali demonstranti v ulicích Los Angeles, a označovali je za příznaky zahraniční invaze, si mnozí přinesli z domova americké vlajky, které mávali nebo si je ovinuli kolem ramen. Jiní si je vzali od dobrovolníků, kteří je rozdávali na různých místech během demonstrace.Později během dne se v Los Angeles před federální budovou shromáždil dav, který začal skandovat „Opusťte LA!“ na členy Národní gardy rozmístěné před budovou a někteří údajně házeli předměty na budovu.V 16:00 policie v Los Angeles také prohlásila shromáždění demonstrantů mimo schválenou oblast za „nezákonné“, vydala rozkaz k rozehnání a krátce nato začala střílet slzný plyn a gumové projektily. Většina davu se rychle rozešla. Na rozdíl od ranních protestů bylo večer více maskovaných demonstrantů.V Portlandu ve státě Oregon údajně federální agenti také použili slzný plyn proti demonstrantům před budovou Imigrační a celní policie (ICE), poté co podle nich demonstranti pokusili se vniknout dovnitř.Koalice neuspořádala protest ve Washingtonu DC – šlo o záměrné rozhodnutí, aby se odlišila od vojenské přehlídky a nedala prezidentovi záminku k potlačení pokojného protestu. Organizace se sídlem ve Washingtonu DC však uspořádala v okrese „DC Joy Day“, který měl „oslavit obyvatele Washingtonu DC, jejich kulturu a vzájemné vazby“.Samostatná skupina asi 300 lidí, organizovaná hnutím Refuse Fascism, pochodovala k Bílému domu, aby protestovala. Mezi demonstranty byl i veterán armády Chris Yeazel, který řekl, že přišel v reakci na Trumpovo nasazení vojáků v Los Angeles a jeho projev k vojákům ve Fort Bragg, který byl kritizován za stranický tón.„Toto je hlavní město země,“ řekl Yeazel. „Právě tady musíme protestovat.“Trump původně prohlásil, že lidé protestující proti přehlídce se setkají s „velmi silným zásahem“, ale Bílý dům se poté pokusil objasnit, že s pokojnými protesty nemá problém. Na otázku ohledně protestů No Kings během čtvrteční akce v Bílém domě Trump odpověděl: „Necítím se jako král. Musím projít peklem, aby mi něco schválili.“Od začátku jeho druhého funkčního období roste odpor proti Trumpovi, který se projevuje protesty a demonstracemi, mimo jiné proti Elonu Muskovi v jeho automobilce, proti deportacím, proti jeho programu odplaty a vládním škrtům.Harvardské konsorcium Crowd Counting Consortium, které sleduje politické demonstrace, zjistilo, že do konce března 2025 se konalo třikrát více protestů než v roce 2017, během Trumpova prvního funkčního období, a to ještě před velkými protesty v dubnu a květnu. Dosud největším protestem byl 5. duben, kdy se konala akce „Hands Off“, která podle odhadů konsorcia přilákala až 1,5 milionu lidí, což je méně než uváděli organizátoři.