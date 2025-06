Američané míří na Blízký východ, aby se věnovali svému národnímu sportu: umírat za Izrael. To je tak vzrušující...

14. 6. 2025

čas čtení 4 minuty

(Ironický komentář britské autorky Laury K., který je jako obvykle až děsivě blízko faktům...)



Američané, kteří nemají přístup ke zdravotnictví, jsou nadšení, že dostanou něco mnohem lepšího: nevyhratelnou válku na Blízkém východě. Život prostě není totéž, když nebojují ve nevyhratelné válce na Blízkém východě, že?



Války v Iráku, Afghánistánu a v celém regionu proběhly tak dobře, že zemřely miliony lidí a zrodilo se krásné dítě jménem ISIS. V dojemném příběhu ISIS vyrostlo, oženilo se s Al-Káidou a jejich dítě, HTS, převzalo vládu nad Sýrií, takže kdo ví, jaké nepředstavitelné hrůzy se tentokrát mohou rozpoutat?



Vím jen to, že válka přichází v pravý okamžik, aby zachránila politickou kariéru Netanjahua a pomohla mu vyhnout se odpovědnosti za genocidu. Osobně mě nenapadá lepší důvod, proč obětovat americké vojáky. Pamatujte, děti, je antisemitské nechtít zemřít za Izrael.



Írán hanebně podkopal naše směšné fantazie, že „Írán nikdy nebyl slabší než teď“ a že „rovnováha sil na Blízkém východě se nezvratně posunula ve prospěch Izraele“. Írán měl být poslušně zničen, ale bez zjevného důvodu se rozhodl bránit. Není divu, že Macron řekl, že Izrael má právo se bránit.



Je děsivé, že Írán při útoku na izraelskou vojenskou infrastrukturu v centru Tel Avivu zasáhl obytné budovy. Izrael nedokázal vysvětlit, proč takto využívá lidské štíty.



Uklidní vás, že mnoho Izraelců se skrývá v podzemních bunkrech, které někteří přirovnávají k „tunelům“. Mohu vás ujistit, že Netanjahu se v žádném z těchto tunelů neskrývá. Ukázalo se, že odjel do Řecka, protože si chce užít dovolenou, zatímco jeho lidé umírají, aby zajistili jeho politické přežití.



Izraelská žena, která se narodila s poruchou známou jako „nedostatek sebeuvědomění“, plakala, že byl zničen dům, který si právě koupila. Není jasné, zda dům postavili Izraelci, nebo zda je to jeden z těch, které byly ukradeny Palestincům v roce 1948, ale v každém případě měla ta žena k domu hluboký a citový vztah. Obává se, že teď bude muset žít ve stanu, a to je kurva nelidské.



Podle ministerstva zdravotnictví vedeného Likudem zatím zemřelo několik civilistů, ale kdo věří něčemu, co vede Likud? Izraelci se obávají, že vytvořili precedens, podle kterého jsou školy, univerzity a nemocnice legitimními vojenskými cíli. Teď, když se mohou stát oběťmi, chtějí od toho ustoupit.



Izraelský mluvčí řekl: „Je pobuřující, že Írán nám udělal to, co my jsme udělali Gaze, jen proto, že bombardujeme Írán a vraždíme jeho vědce, vojenské vůdce a náhodné děti.“



Íránský mluvčí jednoduše odpověděl: „Nezačínejte válku, kterou nemůžete vyhrát.“



Z telavivské krajiny stoupají oblaka kouře, zatímco Izraelci čelí hrůzám, jaké jsme neviděli od doby, kdy IDF udělala totéž Gaze den předtím. Scény v celém Izraeli byly tak zničující, že policie zatýkala každého, kdo byl přistižen při natáčení, protože nemůžeme přece dopustit, aby se svět dozvěděl, že Izrael prohrává, že ne?



Ukázalo se, že železná kupole byla vyrobena z mokrého toaletního papíru a nikdo neřekl Íráncům, že F-35 jsou neviditelné, protože je sestřelují a zajímají piloty. Izrael nyní zoufale čeká, až mu přijde na pomoc armáda ovládaná AIPAC.



Můžeme jen doufat, že Trumpovi příznivci se proti němu neobrátí, protože pokud ano, mohl by dostat strach a Izrael by byl v prdeli. Na to ani nemyslete, že ne?

