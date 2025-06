Channel 4: Izraelský prezident: Útokem na Írán hájíme světový mír

15. 6. 2025

Moderátor, Channel 4 News, neděle 15. června 2025: Bomby, další mrtví v Tel Avivu a Teheránu. Prezident Trump tvrdí, že strany brzy dosáhnou dohody. Dobré odpoledne. Není jasné, odkud se má vzít mír, který předpovídá prezident Trump, když Benjamin Netanjahu prohlásil, že Írán zaplatí vysokou cenu za smrt izraelských občanů.

V noci se v izraelském předměstí Bat Yam objevily další trhliny v systému Iron Dome. Raketa zasáhla byty, zabila šest lidí a mnoho dalších pohřbila pod troskami. V Íránu bylo při izraelských útocích zabito přes 100 lidí a téměř 1000 jich bylo zraněno. Co si dnes večer připijeme na příjezd premiéra na summit G7 v Kanadě? Přes hrozby Íránu se na Blízký východ soustředí další britské stíhačky, jejichž použití by však ohrozilo britské základny.

Izrael pokračuje v intenzivním bombardování Íránu útoky na ropné rafinerie a energetickou infrastrukturu. Británie mezitím doporučuje občanům, aby necestovali do Izraele poté, co některé íránské rakety prolomily její protivzdušnou obranu.

Zahynulo nejméně 15 lidí a přes 180 bylo zraněno. Jeden z nejtěžších útoků zasáhl předměstí Tel Avivu, kde jsou stále pohřešováni někteří lidé. Reportáž Paula McNamary obsahuje záběry, které mohou být pro některé diváky znepokojující.





Reportér: Bombardování v rozsahu, jaký Izrael málokdy zažil. Počet raket byl obrovský, byly velmi moderní. Škody jsou devastující. V 3:00 ráno v jižním Tel Avivu je noční vzduch nasycený zmatkem, panikou a betonovým prachem. Írán slíbil odvetu. Je to tady.





Tohle je obytná čtvrť. Útok na Bat Yama se odehrál asi před 40 minutami. Vidíte ten bytový dům, který byl zasažen. Kolem nás je moře lidí, kteří se snaží zjistit, co se stalo. Je tu spousta záchranářů. Právě jsme viděli několik mužů, kteří přinesli něco, co vypadá jako těžká vrtná technika. Pátrací a záchranné týmy se rychle dostaly do trosek. Ráno budou ještě stále prohrabávat sutiny.





Mladík: Pokoje se třásly. Ano, a byty nemají skla. Toto okno je pryč. Všechna skla a všechno, co bylo vpředu, se odtrhlo.





Reportér: Při tomto útoku zemřelo šest lidí, včetně dvou dětí. Dalších čtyři lidé zemřeli při dalším raketovém útoku a více než 200 lidí bylo zraněno. Ranní světlo odhalilo skutečný rozsah zničení.





V polovině odpoledne záchranáři uvedli, že stále pohřešováno sedm lidí, což je natolik vysoký počet, že izraelský prezident musel dnes ráno vyjít do ulic a obhajovat rozhodnutí zahájit válku s Íránem.





Izraelský prezident: „V podstatě tedy bráníme nejen Izrael, ale celý Blízký východ, celé lidstvo, světový mír. A vyzývám lídry G7, kteří se zítra sejdou, a Kanadu, aby se k nám připojili, protože pokud chcete odstranit jaderné zbraně, měli byste s námi spolupracovat a zajistit, aby Írán nedosáhl své kapacity.“





(Pozn. red. Izrael má vlastní jaderné zbraně.)





Reportér: vidět žádné známky uklidnění situace. Izrael včera v noci provedl třetí noc bombardování. Stíhačky zaútočily na nejméně 80 cílů v Teheránu, včetně íránského ministerstva obrany.









Izrael nyní vede válku na dvou frontách a konflikt se zdá být stále intenzivnější.





V posledních okamžicích jsme obdrželi aktualizované informace o počtu obětí. Celkový počet obětí včerejších útoků je nyní 11. V poslední půlhodině Benjamin Netanjahu prohlásil, cituji: „Udeříme na ně drtivým úderem.“ Tento úder však není vojenský, zaměřený na jaderný program, ale také ekonomický, protože včera v noci byly zasaženy rafinerie v Íránu. Íránci to potvrdili. Íránská ekonomika je již v nebezpečném stavu. Režim je silně závislý na ropě. Írán na oplátku také ostře zaútočil na ropné rafinerie zde.





Problém v Izraeli je však méně ekonomický. Na Tel Aviv se snáší nová hrůza.

Jaký to byl pocit?V Gaze se lidé neobávají jen bomb a kulek, ale také zásobování pod palbou. Palestinci v pátek doufali v pomoc v humanitárním centru poblíž Rafahu. Místní obyvatelé tvrdí, že na ně střílely izraelské ozbrojené síly. Požádali jsme izraelskou armádu o komentář, ale zatím jsme nedostali odpověď. Podle zdravotnických úřadů v Gaze bylo dnes ráno v jiném humanitárním centru zabito osm lidí.