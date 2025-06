Channel 4 News: V úterý Izraelci vyvraždili rekordní počet 59 hladových Palestinců, čekajících na jídlo

17. 6. 2025

čas čtení 21 minut







Moderátor z Tel Avivu, Channel 4 News, úterý 17. června 2025, 19 hodin: Zatímco prezident Trump zvažuje, zda se připojit k izraelskému útoku na Írán, izraelská armáda zabila nejméně 59 obyvatel Gazy, kteří se snažili sehnat jídlo. Dobrý večer z Tel Avivu. Zatímco se Izrael a Írán připravují na další noc leteckých bombardování, chystá se Amerika vojensky zasáhnout na straně Izraele? Mohl by prezident, který ještě před několika dny sliboval, že se Amerika nezaplete do další války na Blízkém východě, udělat právě to?

Dnes večer, právě když vysíláme, se Trump schází se svými poradci v Bílém domě, aby učinil toto rozhodnutí. Izraelská vláda by z toho měla radost, a zatímco jeden konflikt hrozí rozšířením, druhý se vyostřuje. Jen dnes byly v Gaze izraelskou armádou zabity desítky dalších Palestinců, kteří se snažili sehnat jídlo. Balistická přestřelka mezi Teheránem a Tel Avivem možná odvádí pozornost od Gazy, ale dohromady tyto konflikty ohrožují celý region, jehož osud leží v rukou nevyzpytatelného amerického prezidenta.



Zatímco svět sleduje pokračující konflikt mezi Izraelem a Íránem, dramaticky stoupá počet Palestinců zabitých při pokusu o získání pomoci v Gaze. Zdravotníci v Gaze uvádějí, že dnes ráno bylo zabito nejméně 59 lidí. Čekali na pomoc, která měla dorazit do jižního města Khanis. Svědci uvádějí, že nedaleko zasáhl letecký úder. Poté izraelské síly zahájily palbu z tanků a kvadrokoptér. Upozorňujeme, že v mé reportáži jsou velmi znepokojivé záběry.

More than 50 Gazans killed by IDF in scramble for food

Mrtví leží na zemi, říká muž, který natáčí. Přivezte oslí povoz. Desítky těl, mnoho z nich s katastrofálními zraněními... Jedna z hlavních ulic v Khan Yunis v jižní Gaze. Podle očitých svědků je to výsledek střelby izraelských tanků do davu. Lidé se shromáždili v naději, že dostanou jídlo z projíždějících nákladních vozů. Přeživší utíkali o život. IDF uvedla, že identifikovala shromáždění v blízkosti místa, kde operovaly její jednotky, a že prověřuje podrobnosti incidentu. Uvedla, že lituje jakéhokoli zranění nezúčastněných osob, což je chabá omluva, která sotva uznává realitu.





Pro hladovějící obyvatelstvo Gazy se distribuce pomoci stala každodenní ruskou ruletou, která zahrnuje strach, paniku a možnost smrti v neúprosné míře. Podle místních zdravotnických úředníků bylo zabito nejméně 59 lidí a dalších 200 zraněno, dalších 14 lidí zemřelo při samostatných izraelských útocích a střelbě v celé pásmu. Mezi Izraelem a Íránem létají rakety. Gaza zůstává zdaleka nejnebezpečnějším místem v regionu. V Násirově nemocnici Nasir se shromáždili příbuzní, někteří zoufalí, jiní zdrcení.





Matka: „Bylo mu 24 let, byl to můj nejstarší syn. Šel pro pomoc pro své sourozence, pro mouku a jídlo. Kam šel? Šel se bavit? Šel pro jídlo.“









Muž: „Snažil se nám přinést jídlo domů. Řekli mi, ať si pospíším. Oba vaši synové byli zabiti. Přišel jsem sem a jednoho z nich jsem našel ještě živého. Lidé ho přinesli spolu s osmi mučedníky.“









Lékař: Nyní se k počtu pacientů, které již máme a přijímáme, přidala nová kategorie pacientů. Jedná se o pacienty se střelnými zraněními, kteří přicházejí z předávacího místa. To je obrovská zátěž pro nemocnice, které již jsou v podstatě kolabující, takže situace je opravdu katastrofální, horší než katastrofální.





Reportér: Zatímco Izrael obrací svou pozornost a zaměřuje se na Írán, každodenní hrůzy v Gaze pokračují nezměněnou měrou. Rozhovory s Hamasem o alespoň dočasném zastavení krveprolití a propuštění zbývajících izraelských rukojmích se zdají být v mučivé slepé uličce. Jak dlouho to ještě potrvá, je otázka, kterou si obyvatelé Gazy kladou již 20 měsíců.





Moderátor: Zatímco Izrael a Írán si již pátý den vyměňují údery, prezident Trump nechává lidi hádat, co udělá. Včera večer vyvolal paniku v Teheránu, když všem obyvatelům města nařídil evakuaci, a o den dříve opustil summit G7 v Kanadě. Po návratu do Washingtonu prohlásil, že nechce jen příměří, ale skutečný konec války. Nyní požaduje bezpodmínečnou kapitulaci a Teheránu vzkazuje, že máme úplnou kontrolu nad vaším vzdušným prostorem a americká armáda mezitím podle zpráv přesouvá stíhačky na Blízký východ. Nejnovější informace nám přináší naše washingtonská korespondentka Siobhan Kennedyová. Siobhan:













Reportérka: Matte, situace ve Washingtonu se velmi rychle vyvíjí. Víme, že prezident svolal schůzi Národní bezpečnostní rady, svých nejbližších poradců, do situační místnosti v Bílém domě. Ta právě probíhá. Následuje to po sérii příspěvků prezidenta, ve kterých jsme slyšeli a viděli velmi odlišný tón, zejména, jak jste právě zmínil, začal používat slovo „my“, když hovořil o konfliktu v Íránu. Pamatujte, že teprve před týdnem Bílý dům tvrdil, že Izrael jedná jednostranně a že USA se na tomto posledním útoku nepodílí.









Moderátor: Máme nějakou představu, co tím myslí?





Reportérka: Absolutně žádnou, Matte. Jako obvykle je to velmi nejasné. Prezident Trump něco říká, ale není úplně jasné, co tím přesně myslí. Na jedné straně se nezdá, že by volal po změně režimu, ale na druhé straně požaduje bezpodmínečnou kapitulaci. Myslí tím kapitulaci režimu, nebo úplnou kapitulaci před americkými a izraelskými požadavky? V tuto chvíli to prostě není jasné.





Víme, jaké jsou Trumpovy požadavky, slyšeli jsme je na cestě zpět z G7. Nechce jen příměří, chce konec, řekl. Skutečný konec, úplnou kapitulace, pravděpodobně íránských jaderných ambicí a jakýchkoli aktivit souvisejících s obohacováním uranu, jinak.





A právě o tom "jinak", víme, že prezident Trump právě teď diskutuje se svými nejbližšími spolupracovníky v situační místnosti, protože pokud Írán nevzdá vše, jak Trump požaduje, vstoupí Amerika do této války? Schválí prezident použití velkých bomb určených k ničení bunkrů, které americké bombardéry B2 pilotované americkými piloty shodí na jaderné cíle hluboko v Íránu? To Izrael v současné době sám nedokáže. To je obrovská otázka, kterou si Donald Trump právě teď klade sám sobě a svému kabinetu. Prezident, který vedl kampaň jako prezident míru, bez dalších válek, a přesto se zdá, že je na pokraji schválení americké účasti v další válce na Blízkém východě.





Moderátor: To byla Siobhan ve Washingtonu, moc děkuji. No, pozdní noční příspěvek amerického prezidenta, ve kterém vyzval všechny obyvatele Teheránu, města s 11 miliony obyvatel, k evakuaci, vedl k dopravnímu kolapsu na silnicích vedoucích z města. Na západ od íránského hlavního města byly slyšet silné výbuchy a také útoky ze vzduchu. Francie tvrdí, že Izrael zahájil masivní kybernetickou válku proti íránské digitální infrastruktuře a zprávy přicházející z Washingtonu jsou pro Teherán, kde se režim drží navzdory ztrátě mnoha svých nejvýznamnějších představitelů, stále více zlověstné. Naše mezinárodní redaktorka Lindsay Hilsumová nyní podává zprávu.





Reportérka: „Nezastavujte!“ křičí pasažér, když dnes izraelský dron zasáhl muniční sklad poblíž Isfahánu. Isfahánská policie zveřejnila video s hudbou, které údajně ukazuje tajnou skrýš dílů dronů propašovaných do Íránu izraelskými špiony. Loni vyšlo najevo, že šéf jednotky pověřené odhalováním agentů Mossadu byl ve skutečnosti sám agentem Mossadu. V posledních dnech policie zatýká podezřelé špiony. Poněkud pozdě.









Některé vlivné hlasy uvnitř Íránu volají po tom, aby Islámská republika odstoupila od moci.





Íránská nositelka Nobelovy ceny míru: „Islámská republika nemá ani schopnost, ani vůli reagovat na požadavky lidu nebo řešit vnitřní konflikty a spory. Proto musí dojít k přechodu k demokracii. Musí přijmout tuto realitu. Celý režim musí přijmout nutnost demokratického přechodu. Žádám současnou vládnoucí garnituru, aby odstoupila.“





Reportérka: Dnes se reportér chráněný motocyklovou přilbou procházel po ruinách sídla státní televize a hovořil s lidmi. Symbol toho, jak se zdá, že režim ztrácí moc, je údajný útěk ministrů a úředníků z Teheránu. Před digitálním pozadím zůstal odpovídat na otázky pouze mluvčí ministerstva obrany:









„Islámská republika dospěla ke svému konci a je na pokraji kolapsu. Chameneí se schoval pod zem jako zbabělá krysa a ztratil kontrolu nad zemí. Cokoli se začalo, je nezvratné. Budoucnost je jasná a všichni společně překonáme tento historický okamžik.“





Moderátor v Tel Avivu: Nyní tu je náš zahraniční korespondent Sekunder Kamani. Co jste se dozvěděl?





Nad Izraelem se opět objevily rakety a stíhačky, Írán zatím útočí v mnohem menším rozsahu než v předchozích dnech. Několik balistických raket však proniklo izraelským protivzdušným systémem. Jedna zasáhla autobusové depo v centru země. Je zde jen několik lehce zraněných, ale z rozsahu škod a velikosti kráteru, který zde zůstal, je patrné, jak silný výbuch to musel být. Kolem nás jsou samozřejmě bytové domy, kde žijí civilní rodiny, ale máme informace, že v této oblasti se nachází také nějaká vojenská základna.





Jonathan bydlí nedaleko. Přivedl sem své malé děti, aby je uklidnil. Nikdo nebyl zabit při hlasitých výbuších, které slyšeli ze svého bezpečného úkrytu. Jindy byli v Izraeli při podobných událostech lidé zraněni. Myslíte si, že válka s Íránem stojí za to?





„Rozhodně ano, protože by to mohla být naše poslední šance, pokud získají bombu. Izrael by přestal existovat. Židovský národ by přestal existovat. Nezbylo by nic. Poslouchejte, jediné, co jsme se naučili z poslední války s Gazou, je, že pokud vám někdo řekne, že vás chce zabít a má na to zbraně, věřte mu.“





Reportér: Škody, které Izrael utrpěl, se nedají srovnat s těmi, které způsobil, ale i tak jsou v rozsahu, jaký jsme neviděli desítky let. A politici se chtějí ukázat jako vůdci. Dnes odpoledne izraelský ministr zahraničí navštívil toto město nedaleko Tel Avivu, kde o víkendu zahynuli dva lidé.





"Jaký je nyní váš cíl v této válce? Je to zničení íránských jaderných kapacit? Je to změna režimu, jak mnozí navrhují?"









"Íránský režim udělal strašné věci, ale mnozí by řekli, že Izrael je skutečným mezinárodním vyvrhelem obviněným z genocidy. V Mezinárodním soudním dvoře je váš premiér hledán pro válečné zločiny Mezinárodním trestním soudem"









Reportér: V autobusovém depu se také scházejí politici. Navzdory rozdílům v názorech na vládu v Gaze jsou ministři a opoziční vůdci zajedno, pokud jde o Írán, který volá po jednotě. Jen malá menšina nadále otevřeně kritizuje izraelskou vládu a její války.





„Proč teď vedou válku s Íránem? Naší vládě vůbec nevěřím. Je to všechno pro Bibiho, pro jejich prospěch. Nechce, aby se mluvilo o jeho procesu. Nechce, aby se pozornost soustředila na rukojmí, které vzdal. Nechce, aby se pozornost soustředila na genocidu, která se děje v Gaze.“





Prozatím však drtivá většina Izraelců útoky na Írán pevně podporuje. I když nikdo neví, jak přesně by vítězství mělo vypadat.





Moderátor: To byl Sekunder Kamani z místa událostí. Nyní se ke mně připojuje bývalý izraelský premiér Naftali Bennett. V minulosti byl členem koalice s Benjaminem Netanjahuem, ale v nedávném průzkumu veřejného mínění byl Izraelci považován za vhodnějšího kandidáta na premiéra. Vítejte v pořadu, Naftali Bennette.

(…)









Naftali Bennet: To je naprostá lež. Izraelští vojáci nestřílejí otevřeně na civilisty, kteří hledají jídlo. Ve všech případech, a my to vyšetřujeme. Jsme demokracie.





Moderátor: Není to naprostá lež. Je to naprostá pravda. I IDF přiznala, že došlo k obětem, a řekla, že to vyšetřuje. To je nepřijatelné chování.





Naftali Bennet: Nepřijatelné je to, že smrt je špatná. Nikdo nechce umřít. Byl jsem bojovník. Nenávidím boj. Nikdo nechce umřít. Nikdo nechce, aby umírali naši vojáci. Nikdo nechce, aby umírali civilisté. Poslouchejte, kdybychom chtěli zabíjet civilisty, kdybychom chtěli genocidu, neměli bychom každý den v Gaze umírající vojáky, měli bychom dva miliony mrtvých Palestinců. Pracujeme velmi přesně. Ale tady je základní fakt, který nechcete slyšet, a to, že základem strategie Hamásu je obklopit se civilisty. Neexistuje žádný zázračný lektvar, který by to zmizel, kromě toho, co děláme.





Moderátor: Mezitím v Kanadě se opuštění lídři G7 snaží zachránit svůj summit a ukázat, že stále mají vliv na světové scéně. Keir Starmer má alespoň obchodní dohodu mezi USA a Velkou Británií, kterou může předvést, i když se musel snažit, aby ji nezmařil prezident Trump. Emmanuel Macron však dostal facku. A prezident Zelenskyj zůstal diskutovat o válce na Ukrajině s G6. Náš politický redaktor Gary Gibbon je stále na místě a připojí se k nám. Gary.





Reportér: Ano, jsem tady, ale je to poněkud ochlazená událost. Z G7 vyprchalo napětí. Jak jste řekl, máte pocit, že se jedná spíše o G6, a to kvůli předčasnému odchodu Donalda Trumpa a jeho velmi agresivním výrokům, které pronesl při odchodu z budovy na cestě zpět do Washingtonu, kdy prakticky převrhl nábytek. A než odešel, stihl ještě zlikvidovat prohlášení o Blízkém východě, které hostitel Mark Carney a ostatní lídři chtěli přijmout. Mělo vyzvat Izrael i Írán k příměří. Donald Trump tato slova vymazal ze všeho, co měl podepsat, a to včetně výzvy k deeskalaci na Blízkém východě. Nyní ta slova změnil a řekl, že k deeskalaci dojde až po vyřešení situace v Íránu.





Samozřejmě se zde řeší i další otázky, a řada lídrů v budově, kteří nejsou daleko ode mě, je v obchodním konfliktu se Spojenými státy. Možná ne tak moc Spojené království, ale mnoho dalších zemí ano, a to se nemění. Někteří lidé sem přijeli speciálně, absolvovali velmi dlouhou cestu. Aby se setkali s Donaldem Trumpem a možná ovlivnili obchodní jednání, přijel premiér Modi, vidíte zde ukrajinského prezidenta Zelenského. Přijel z velké dálky, aby samozřejmě hovořil o své zemi. Australan Anthony Albanese absolvoval 36hodinovou cestu tam a zpět.





Všichni členové delegace hovořili o tom, jak to bude okamžik, kdy si konečně podají ruce, ne s Donaldem Trumpem. Ale stále je zde velká věc, která s tím souvisí, a to je krize na Blízkém východě a to, co s ní Donald Trump vlastně hodlá udělat. Velmi zajímavá slova pronesl německý kancléř Friedrich Merz. Dříve řekl, že pokud Írán neustoupí, je na pořadu dne úplné zničení íránského jaderného programu, čehož Izrael sám nemůže dosáhnout. Je to jasný signál, že z našeho včerejšího setkání s Donaldem Trumpem si odnesl, že Donald Trump se chystá připojit k boji na straně Izraele.





Zvláštní je, že jen čtyři metry od Friedricha Merze, když dával ten rozhovor, stál Keir Starmer a dával rozhovory americkým a britským médiím. A zatímco jste tady, podal úplně jinou interpretaci toho, kam se Donald Trump v otázce Íránu ubírá.

V chodbách se tlačí zranění, podlahy jsou pokryté krví. Je to poslední velká funkční nemocnice na jihu pásma Gazy. Zdravotníci jsou schopni ošetřit pouze nejvážnější zranění. Tomuto muži bylo řečeno, že oba jeho synové byli zabiti, ale v nemocnici zjistil, že jeden z nich ještě žije.Dnešní incident se nestal na jednom z míst provozovaných izraelskou Humanitární nadací pro Gazu. Ale od té doby, co Izrael převzal kontrolu nad distribucí pomoci od OSN, je celý proces chaotičtější a smrtelnější. Pro muže na motorce je to realita, se kterou se těžko vyrovnává. Zdravotníci v Gaze říkají, že za několik týdnů, co nový systém funguje, bylo při pokusu o získání pomoci zabito asi 400 lidí.Ale dnes, v příspěvku, podívejte se na to, prezident Trump řekl: „Nyní MY máme úplnou a totální kontrolu nad íránským vzdušným prostorem, nikdo to nedělá lépe než staré dobré USA.“ A o minutu později prezident řekl: „MY VÍME přesně, kde se skrývá takzvaný nejvyšší vůdce. MY ho nehodláme zabít, alespoň prozatím. Ale my nechceme, aby byly odpalovány rakety na civilisty nebo americké vojáky. Naše trpělivost se tenčí" a v posledním příspěvku, Matte, vyzval k bezpodmínečné kapitulaci.V pátek nejvyšší vůdce prohlásil, že Írán zasadí nepříteli těžké rány. Dnes se však do sporu, alespoň rétoricky, zapojil i prezident Trump, který na sociálních sítích napsal, že přesně ví, kde se takzvaný nejvyšší vůdce skrývá, a dodal, že ho nezabijí, alespoň prozatím.„Sionistický nepřítel podle zkušeností z posledních 75 let a s ohledem na různé vojenské a nevojenské důvody a různé strategické dimenze nemá možnost odolat a vydržet dlouhou válku.“Íránská tisková agentura dnes zveřejnila fotografii, na které je podle ní zachyceno odpálení rakety směrem na Izrael, není však jasné, kdy byla pořízena ani kdo vydal rozkaz k odpálení. Islámská revoluce v roce 1979 svrhla íránského šáha. V posledních minutách promluvil z exilu jeho syn, ale vzhledem k tomu, že v současné době má přístup k internetu jen velmi málo Íránců, není jasné, kdo jeho slova slyšel:Někteří z těch, kteří se snaží opustit Teherán, natočili videa na TikTok, ve kterých se loučí se svými domovy, ale odjet je nyní téměř nemožné, protože dochází benzín a dopravní síť je paralyzovaná. Zůstat je také nemožné, protože nikdo neví, co přinese zítřek.V posledních 24 hodinách došlo k velmi znatelnému poklesu počtu balistických raket, které Írán vystřelil na Izrael. Izrael tvrdí, že zničil asi 40 % všech íránských raket a že nad Íránem má letadla, která ničí další. V tuto chvíli je také možné, že Írán se snaží šetřit síly pro delší válku, ale izraelští vojenští představitelé dnes informovali, že očekávají dosažení svých cílů během příštího týdne. Není to jasné. Nicméně, jak plánují zcela zničit íránské jaderné kapacity? Určitě způsobili velké škody, ale klíčové podzemní zařízení na obohacování uranu, i když izraelský ministr obrany dnes řekl, že se jím budou zabývat.Vždy však panoval konsensus, že je mohou zničit pouze silné americké bomby typu „bunker buster“. Proto Izrael tak naléhavě žádá prezidenta Trumpa, aby se přímo zapojil do těchto rychle se vyvíjejících událostí. Řada zkušených komentátorů nyní tvrdí, že skutečným cílem Izraele v Íránu je vzhledem k dosavadnímu úspěchu změna režimu. Členové vlády, se kterými jsme dnes hovořili, to však popřeli.„Nyní máme velmi jasné cíle. Především vážně poškodit jaderný program. Změna režimu není cílem této války. Může to být výsledek, ale není to cíl, který jsme si v této válce stanovili.“„Tento směšný a zkorumpovaný soud nikdy ani neprojednal otázku jurisdikce, protože nad Izraelem nemá žádnou pravomoc.“Jedním z důvodů, proč jsou některé západní vlády a mnoho západních občanů velmi znepokojeni tím, co Izrael právě dělá s Íránem, je to, že vidí míru brutality a ničení po masakru Hamásu 7. října v Gaze a jen dnes bylo izraelskou armádou zabito nejméně 59 Palestinců, kteří se pokoušeli sehnat jídlo. Právě takové chování izraelské armády vyvolává u lidí velkou nejistotu ohledně toho, co v Íránu.