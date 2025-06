Vývoz ruské pšenice se v červnu takřka pětinásobně propadl

18. 6. 2025

čas čtení 2 minuty

Objem vývozu ruské pšenice od 1. června do 15. června 2025 se ve srovnání se stejným obdobím roku 2024 snížil 4,8krát a činil 565 tisíc tun, vyplývá z výpočtů Ruského obilného svazu (RGU). Objem vývozu ruské pšenice od 1. června do 15. června 2025 se ve srovnání se stejným obdobím roku 2024 snížil 4,8krát a činil 565 tisíc tun, vyplývá z výpočtů Ruského obilného svazu (RGU).

Na začátku června Rusko dodalo 37,7 tisíce tun pšenice denně oproti 185 tisícům tun o rok dříve, uvedla Jelena Ťurina, ředitelka analytického oddělení svazu. Do konce měsíce bude vývoz činit přibližně 1,1-1,15 milionu tun.

Obilí bylo dodáno do 11 zemí (ve stejném období loňského roku do 40). Egypt se stal klíčovým dovozcem, ale objem dodávek do této země se snížil téměř čtyřnásobně na 179 tisíc tun (oproti téměř 700 tisícům tun v první polovině června 2024), uvedla Ťurina. Druhým největším odběratelem je Turecko (91,6 tis. tun oproti 374 tis. tun – 4,1násobný pokles vývozu). Na třetím místě je Súdán (65 tisíc tun).

Letos v červnu dodávalo pšenici 14 ruských společností oproti 77 v předchozím roce prostřednictvím 11 přístavů (v loňském roce až 29), vysvětlila zástupkyně RGU. "Prudký pokles- 7,4krát, na 154 tisíc tun - přes terminály Novorossijsk. Dodávky přes Rostov na Donu klesly 3,4krát, na 74 tisíc tun, přes Tuapse 2,7krát, na 33 tisíc tun, přes Azov 4,3krát, na 23 tisíc tun, uvedla Ťurina.

Pokles vývozu je způsoben mimo jiné poklesem zásob pšenice v Rusku (o 30-35 % méně než v minulé sezóně) a také nižšími cenami obilí v evropských zemích, uvedla Ťurina. Podle ní byla k 15. červnu vývozní hodnota ruské pšenice 238 dolarů za tunu, francouzské pšenice 227 dolarů a americké pšenice 219 dolarů.

V prosinci 2024 ruská vláda snížila kvóty na vývoz obilnin ze zemí mimo Euroasijskou ekonomickou unii téměř 2,5krát ve srovnání s předchozím rokem. Od 15. února do 30. června 2025 bylo podle usnesení kabinetu ministrů povoleno vyvézt 10,6 milionu tun obilnin, oproti 24 milionům tun od 15. února do 30. června 2024. Mechanismus pro omezení vývozu obilí z Ruska byl schválen v roce 2021.

Dmitrij Rylko, generální ředitel Institutu pro studium zemědělského trhu, poznamenal, že tak prudké snížení vývozní kvóty má za cíl udržet ceny v zemi pod kontrolou.

Zdroj v ruštině: ZDE

0