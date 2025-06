Trumpova opatrnost ohledně útoku na Írán souvisí s pochybnostmi o bombě „bunker buster"

19. 6. 2025

Pravděpodobnost úspěšného útoku USA na íránské jaderné zařízení ukryté hluboko pod zemí ve Fordow je předmětem ostrých sporů, tvrdí američtí úředníci z oblasti obrany





Donald Trump navrhl představitelům ministerstva obrany, že by bylo rozumné, aby USA zaútočily na Írán pouze v případě, že by bylo zaručeno, že takzvaná „bunker buster“ bomba zničí klíčové zařízení na obohacování uranu ve Fordow, uvedly osoby obeznámené s jednáními.



Trumpovi bylo řečeno, že svržení bomby GBU-57 o hmotnosti 13,6 tuny by Fordow účinně zničilo, ale zdá se, že není zcela přesvědčen, uvedly tyto osoby, a odložil schválení úderů, protože také čeká na možnost, že hrozba zapojení USA do války přiměje Írán k jednání.



Trump neuvažuje o použití taktické jaderné zbraně na Fordow a tato možnost nebyla předložena ministrem obrany Petem Hegsethem a předsedou sboru náčelníků štábů generálem Danem Cainem na schůzkách v situační místnosti Bílého domu, uvedly dvě osoby obeznámené s touto záležitostí.



Obranným úředníkům, kteří byli informováni, však bylo řečeno, že použití konvenčních bomb, i jako součást širšího úderu několika GBU-57, by neproniklo dostatečně hluboko pod zem a způsobilo by pouze škody, které by vedly ke zhroucení tunelů a jejich zasypání troskami.



Úředníci ministerstva obrany byli také informováni, že k úplnému zničení Fordow, jehož hloubka podle odhadů izraelské rozvědky dosahuje až 100 metrů, by USA pravděpodobně musely nejprve změkčit půdu konvenčními bombami a poté svrhnout taktickou jadernou zbraň z bombardéru B2.



Tyto odhady vypracovala Agentura pro snižování obranných hrozeb (DTRA), součást ministerstva obrany, která testovala GBU-57 při přezkoumávání omezení americké vojenské výzbroje proti řadě podzemních zařízení.



Situace podtrhuje složitost takového úderu a to, co by jeho úspěch znamenal: svržení GBU-57 by pravděpodobně na několik let zpomalilo schopnost Íránu získat uran vhodný pro výrobu zbraní, ale program by to zcela nezastavilo.



Odstranění Fordow – diplomatickými nebo vojenskými prostředky – je považováno za klíčové pro zabránění Íránu v získání jaderných zbraní poté, co Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) zjistila, že v tomto zařízení byl obohacen uran na 83,7 %, což se blíží 90 % potřebným pro jaderné zbraně.



Jakýkoli pokus o zničení Fordow by vyžadoval zapojení USA, protože Izrael nedisponuje zbraněmi schopnými zasáhnout tak hluboko pod zemí ani letadly, která by je dopravila na místo.



Podle dvou úředníků obeznámených s briefingem DTRA spočívá obtížnost použití GBU-57 proti Fordow částečně v charakteristikách zařízení, které je ukryto uvnitř hory, a ve skutečnosti, že tato bomba nebyla dosud nikdy použita v podobné situaci.



„Nestačilo by to,“ řekl o omezeních GBU-57 bývalý zástupce ředitele DTRA, generálmajor ve výslužbě Randy Manner, a dodal, že Fordow by mohl být rychle znovu postaven. „Mohlo by to program zpozdit o šest měsíců až rok. Zní to dobře pro televizi, ale není to reálné.“



Bomba je obecně známá jako „bunker buster“, protože byla navržena k ničení podzemních bunkrů, ale může ji nést pouze bombardér B2, který má vzdušnou převahu a k zaměření cíle potřebuje silný signál GPS.



Izrael sice prohlásil, že nad Íránem získal vzdušnou převahu, ale úspěšný úder by i tak vyžadoval, aby byly předem vyřazeny všechny rušičky GPS a další obranné systémy a aby GBU-57 pronikla dostatečně hluboko do země, aby neutralizovala zařízení.



Írán postavil zařízení na obohacování uranu v Fordow pod zemí, aby ho ochránil před hrozbou leteckých útoků. V roce 1981 Izrael bombardoval jaderné zařízení poblíž Bagdádu, které se nacházelo nad zemí, aby zabránil Iráku ve vývoji jaderných zbraní.





V posledních letech Izrael vypracoval řadu plánů na zničení Fordow bez pomoci Spojených států. V jednom případě Izrael navrhl naložit do vrtulníků komanda, která by se probojovala do zařízení a vyhodila ho do vzduchu – tuto možnost však Trump podle lidí obeznámených s touto záležitostí zamítl.





