Izrael zaútočil na íránskou továrnu na plutonium

20. 6. 2025

Íránská tisková agentura ISNA oznámila, že těžkovodní reaktor v jaderném zařízení v Chondabu byl pod palbou. Takové reaktory produkují plutonium, které lze stejně jako obohacený uran použít v jaderných zbraních. Íránská tisková agentura ISNA oznámila, že těžkovodní reaktor v jaderném zařízení v Chondabu byl pod palbou. Takové reaktory produkují plutonium, které lze stejně jako obohacený uran použít v jaderných zbraních.

V týdnu od začátku konfliktu Írán vypálil na Izrael asi 400 raket a asi 40 z nich proniklo do systému protivzdušné obrany a zabilo 24 lidí, všechny civilisty, podle oficiálních izraelských údajů.

Íránská strana oznámila smrt nejméně 224 lidí, většinou civilistů, ale tyto údaje nebyly několik dní aktualizovány.

Íránská zpravodajská agentura HRANA se sídlem ve Spojených státech uvedla, že k 18. červnu izraelské nálety v Islámské republice zabily 639 lidí a zranily 1 329.

Íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí v předem nahraném televizním projevu – prvním od začátku izraelské bombardovací kampaně – odsoudil Trumpovu výzvu k totální kapitulaci Teheránu a varoval Washington, že vojenské zapojení do konfliktu by způsobilo Spojeným státům nenapravitelné škody.

Sám Trump se vyhnul otázce, zda přijal rozhodnutí týkající se zapojení americké armády do izraelské letecké vojenské operace.

"Možná do toho půjdu. Možná to neudělám. Obecně nikdo neví, co budu dělat," řekl prezident Trump ve středu novinářům.

USA zároveň přemístily několik letadel a lodí námořnictva ze základen na Středním východě, aby je dostaly mimo nebezpečí, řekli ve středu agentuře Reuters dva američtí představitelé.

Trump později řekl, že íránští představitelé chtějí navštívit Washington, a poznamenal, že na rozhovory je trochu pozdě.

Trump na své sociální síti na začátku týdne hovořil o likvidaci Chameneího, jehož místo pobytu je podle prezidenta známo jak izraelským, tak americkým zpravodajským službám.

