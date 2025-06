O bitcoinové aféře a dnešní České republice v polské televizi

20. 6. 2025 / Jan Čulík

čas čtení 8 minut

Jan Čulík byl v těchto dnech už po několikáté interviewován o české politice polskou televizní stanicí vysílající v angličtině TVP World. Zde je český překlad jeho včerejšího rozhovoru pro tuto stanici:



Moderátor: Dámy a pánové, vítejte u dalšího vydání pořadu World Talks na TVP World. Jsem moderátor Millie a prosím, přivítejte mě a mého hosta v následujícím rozhovoru. Česká vláda čelí politickému tlaku kvůli kontroverznímu daru v bitcoinech, který přijalo ministerstvo spravedlnosti. Tento rozruch vyvolal hlasování o vyslovení nedůvěry v parlamentu a vyvolal otázky ohledně transparentnosti jen několik měsíců před celostátními volbami. Abychom lépe porozuměli širším dopadům na českou politiku a stabilitu, přivítáme Jana Čulíka, docenta českých studií na Univerzitě v Glasgow a odborníka na středoevropské záležitosti.



Dobrý den, pane Čulíku, vítejte v TVP World.

Jan Čulík: Dobrý den.

Moderátor: Nejnovější vývoj ukazuje, že česká vláda přežila hlasování o vyslovení nedůvěry. Ale když se vrátíme o krok zpět, proč tento případ bitcoinu v České republice vůbec vyvolal takovou politickou bouři?

Jan Čulík: Problém České republiky spočívá v tom, že vláda je opravdu velmi nepopulární. Bohužel, pokud to mohu říci stručně, není koho volit, protože opozici v podstatě vede oligarcha Andrej Babiš, který vlastní většinu českého potravinářského průmyslu. Je také obviňován z toho, že jako mladý muž byl informátorem komunistické tajné policie. Máme tedy dva nesmiřitelné protiklady, ale obyvatelstvo je opravdu velmi zklamané vládou centristické koalice Petra Fialy, a to nejen kvůli kauze bitcoinu, ale také kvůli sociálním problémům. Jedním z nich je, že v České republice je pro mladé lidi neuvěřitelně těžké pořídit si byt, protože jsou velmi drahé. Existuje tedy problém, že se rodí velmi málo dětí, protože lidé nemají kde bydlet.

Existují i další problémy. Armáda, která by podle mě měla být vzhledem k nebezpečí ze strany Ruska řádně financována a podporována, si stěžuje, že není dostatečně placena. Stejně tak nejsou dostatečně placeni hasiči ani učitelé.





V zásadě je docela zajímavé, že současný premiér Petr Fiala je naprosto necharismatický. Příležitostně učím na univerzitě v Brně, kde Petr Fiala studoval politologii, a když se stal premiérem, moji kolegové říkali, že je v pohodě a že to bude v pořádku, ale on bohužel nedokáže řešit stávající problémy a pak samozřejmě přišla kauza s bitcoiny a problém je, že nejsilnější stranou ve vládní koalici je Občanská demokratická strana, která je pravicovou stranou a po pádu komunismu dominovala české politice s ekonomem Václavem Klausem.





Chtěli být jako Thatcherová a v podstatě tvrdili, že se všechno vyřeší samo, ale ukázalo se, že jsou to vlastně jen korupční úředníci. Mnoho kritiků nyní říká, že ODS, která má v současné vládní koalici nejsilnější vliv, se vrací ke svým zkorumpovaným kořenům, a aféra s bitcoiny samozřejmě jejich reputaci ještě více zničila.





Jak vaši diváci vědí, byl tu ministr spravedlnosti Blažek, který přijal asi miliardu českých korun v bitcoinech v podstatě od nějakého zločince. Předpokládám, že doufal, že mu bude odpuštěno stíhání za jeho trestnou činnost. Tento muž, Blažek, nyní rezignoval, ale nahradila ho nová ministryně spravedlnosti Eva Decroixová, která má francouzské jméno. Bohužel se ale ukázalo, že nelegálně používala nějaký vysokoškolský titul, takže tento malý skandál pokračuje.





Ale jak říkám, není snadné se rozhodnout, koho volit, protože opoziční lídr Babiš včera v českém parlamentu mluvil naprosté nesmysly. Přesto ho podporuje asi 30 % lidí v České republice, hlavně proto, že slibuje, že všechno zaplatí. Že zvýší důchody důchodcům, že dá víc peněz učitelům. Že dá víc peněz armádě. Ale odkud to všechno vezme? Je to složité.





Moderátor: Podle toho, co říkáte, se tedy zdá, že celý tento bitcoinový skandál byl spíše zápalkou, která zapálila oheň proti už tak nepopulární české vládě. A pokud je tomu tak, jak si máme představit, že vláda přežije to hlasování o nedůvěře? Nebo je to možná jen předzvěst toho, co přijde? Myslíte si, že i po přežití hlasování o nedůvěře budou její politické výzvy v budoucnu stále narůstat?





Jan Čulík: Situace v českém parlamentu je taková, že je to samozřejmě výsledek posledních voleb. Opozice nikdy nemůže porazit vládnoucí koalici. Český parlament má 200 křesel. Abyste porazili vládu, potřebujete 101 hlasů, že? To se nikdy nestane. Vládnoucí koalice má 98 hlasů, alespoň to tak bylo při včerejším hlasování. Opozice, která chtěla vyjádřit nedůvěru, měla 94 hlasů. Byli to Babiš a extrémně pravicová, téměř fašistická strana SPD s paradoxně japonským lídrem Okamurou a pak, což je docela zajímavé, Pirátská strana, která je takovou téměř sociálně demokratickou stranou, která byla dříve ve vládní koalici, ale byla z ní vyloučena.





A ozývají se hlasy, že Piráti by se mohli stát opravdu užitečnou opozicí, kdyby se původně distancovali od vládní koalice, ale bohužel to neudělali, a já jsem právě četl jeden komentář, že jeden člověk dříve volil Piráty, ale je neuvěřitelně zklamaný kvůli jejich pokusům podlézat vládní koalici.





Znovu se snažím říct, že za daných okolností nemůže opozice v parlamentu nikdy porazit vládní koalici. Problémem však je, co se stane v říjnových parlamentních volbách, protože vládní koalice je v současné době opravdu velmi nepopulární. A čeští voliči se samozřejmě nacházejí v dilematu. Rozumní voliči, pokud to tak mohu říci, v zásadě říkají, že je to hrozné, ale že budou muset hlasovat pro Fialu, pro současnou koalici, navzdory aféře s bitcoiny, protože Babiš by byl ještě horší.





Moderátor: Dobře, takže to vypadá, že čeští voliči jsou nyní v bezvýchodné situaci, mezi mlýnskými kameny. Myslíte si, že tento vývoj bude mít krátkodobý vliv na volební chování v příštím kole, nebo jak jste zmínil, lidé budou i nadále volit stejnou vládu, protože nevidí lepší alternativu?









Jedna věc mi přijde opravdu pozoruhodná. V České republice se hodně mluví ideologicky. Spousta lidí se ohání tím, že jsou proti komunistům, což mi připadá jako kopání do mrtvoly, protože komunistický režim padl před 36 lety. Přesto je ale spousta lidí, kteří o tom pořád mluví. Bylo by lepší, kdyby vláda byla pragmatická a řešila problémy lidí, místo aby se zabývala komunismem, byla by pak populárnější.





Jeden příklad z jednoho města v České republice: právě odstranili nějakou sochu sovětských vojáků, která tam stála 35 let po pádu komunismu. A mluvčí vládní koalice řekl, že je to skvělé, že odstranili sochu sovětského vojáka, a někdo pod to napsal, že by bylo mnohem užitečnější, kdyby v tomto regionu byli lékaři, psychologové, více učitelů, a oni se namísto toho zabývají nějakou zatracenou sochou. To v podstatě vystihuje celou situaci.





No, nerad dělám předpovědi, protože situace je velmi nestabilní, ale faktem je, že průzkumy veřejného mínění dávají většinu Babišově straně a lidé, kteří podporují vládní koalici, kteří se stylizují do prozápadních postojů, obviňují lidi, kteří chtějí volit Babiše, z komunistických tendencí.Moderátor: Aha. Takže bude asi prospěšnější, když politici začnou mluvit o skutečné politice. Moc děkuji za váš příspěvek a postřehy. Velmi si toho vážím. A děkuji, že jste byl s námi v TVP World.