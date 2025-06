USA nesplnily plán výroby munice

20. 6. 2025

čas čtení 3 minuty

Spojeným státům se do října 2025 nepodaří dosáhnout stanoveného cíle vyrábět 100 tisíc dělostřeleckých granátů ráže 155 mm měsíčně - protože realizace plánu je o několik měsíců pozadu. Spojeným státům se do října 2025 nepodaří dosáhnout stanoveného cíle vyrábět 100 tisíc dělostřeleckých granátů ráže 155 mm měsíčně - protože realizace plánu je o několik měsíců pozadu.

K dnešnímu dni je měsíční objem výroby asi 40 tisíc granátů, což je znatelný nárůst ze 14,5 tisíce v únoru 2022, kdy začala totální invaze Ruska na Ukrajinu. Tento výsledek je však asi dvakrát nižší než původně plánovaný objem, uvádějí údaje Pentagonu.

V únoru 2024 si americké vojenské oddělení stanovilo ambiciózní cíle: Do dubna 2025 zvýšit výrobu na 75 tisíc granátů měsíčně a do října téhož roku zvýšit výrobu na 100 tisíc. K dnešnímu dni již bylo na realizaci projektu vyčleněno přibližně 5 miliard dolarů - tyto prostředky byly investovány do dodatečného financování, modernizace stávajících výrobních zařízení a výstavby nových závodů. Pentagon nyní plánuje během roku 2026 vyrobit více než milion kusů munice ráže 155 mm.

Šéf Společné správy vyzbrojování a munice generálmajor John Reim v rozhovoru pro Defense One připustil, že některé investice se začaly projevovat až nyní, a to později, než se očekávalo. "Pustili jsme se do rozsáhlých projektů a pochopili jsme, že budeme muset jednat velmi rychle. Uvědomili jsme si rizika tím, že jsme uzavřeli několik sázek... Ale stále se posouváme vpřed," vysvětlil.

Jedním z klíčových problémů byla neexistence vlastní produkce TNT - Spojené státy nevyráběly TNT od roku 1986. Celou tu dobu armáda trhavinu nakupovala od Ukrajiny a Ruska, což už není možné. Podle Reima Pentagon našel nové dodavatele v Jižní Americe, Asii a Austrálii a také poskytl finanční prostředky na vytvoření nových průmyslových odvětví. "Zkušenosti z války na Ukrajině pro nás byly důležitým poučením. Máme štěstí, že tyto procesy zvládáme již nyní, a ne v situaci, kdy je již v sázce naše krev a bohatství," dodal.

Na pozadí těchto snah existují alarmující hodnocení ze strany NATO. Na začátku června 2025 generální tajemník NATO Mark Rutte uvedl, že Rusko stále vyrábí výrazně více munice než všechny země NATO dohromady. Roční objem produkce v Rusku podle něj šestnáctkrát překračuje ukazatele aliance a za tři měsíce Moskva vyrobí čtyřikrát více granátů než celý blok za rok. Rutte zdůraznil, že navzdory skutečnosti, že ruská ekonomika je pětadvacetkrát menší než HDP zemí NATO dohromady, současné tempo militarizace umožňuje Kremlu teoreticky připravit se na útok na alianci během tří až pěti let.

Zdroj v angličtině: ZDE

0