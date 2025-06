Izrael zahájil nové útoky, USA údajně přesunuly bombardéry B-2 na Guam

22. 6. 2025

čas čtení 11 minut



Íránský ministr zahraničí vyzval USA, aby se nepřipojily k válce po noci útoků z Teheránu a Izraele



Americká armáda přesouvá bombardéry B-2 z pevniny USA na Guam

Egyptský prezident Abdel Fattah el-Sissi vyjádřil „úplné odmítnutí“ izraelské kampaně proti Íránu a vyzval k vyjednání řešení konfliktu.



El-Sissi se tak vyjádřil během sobotního telefonického rozhovoru s íránským prezidentem Masoudem Pezeškianem, uvedla egyptská prezidentská kancelář v prohlášení.



Prohlášení uvádí, že el-Sissi vyjádřil „úplné odmítnutí pokračující eskalace izraelských akcí proti Íránu“ jako hrozbu pro bezpečnost a stabilitu Blízkého východu.



Egyptský vůdce vyzval k okamžitému příměří a obnovení jednání s cílem dosáhnout „udržitelného a mírového řešení této krize“.

Útok Izraele na Írán, včetně jeho jaderného a balistického zbrojního programu, pravděpodobně nezajistí dlouhodobé strategické cíle, i kdyby se Benjamin Netanjahu podařilo přesvědčit Trumpovu administrativu, aby se v příštích dnech a týdnech připojila ke konfliktu, uvedli odborníci.



Podle diplomatů, vojenských specialistů a bezpečnostních analytiků bude Izrael – a jeho premiér – v kampani pravděpodobně čelit rostoucímu odporu, protože existují varování, že riskuje nebezpečné destabilizování regionu.



Rostou pochybnosti o tom, zda by i použití masivních bomb pronikajících do země ze strany USA dokázalo zničit íránské jaderné zařízení Fordow, které je ukryto hluboko pod horou, a objevují se otázky ohledně schopnosti Izraele udržet dlouhodobou ofenzivu, která vystavuje jeho města protiútokům balistickými raketami.



Odborníci rozlišují mezi operačním úspěchem Izraele při útoků na klíčová íránská zařízení a osoby a jeho strategickými cíli, které se zdají být rozšířeny o změnu režimu v Teheránu, kromě zničení jeho jaderného programu.

Americká armáda přesouvá bombardéry B-2 z pevniny USA na tichomořský ostrov Guam, sdělili v sobotu agentuře Reuters dva američtí úředníci.



New York Times dále uvádí, že bombardéry, které mají dolet přes 6 000 námořních mil a nosnost více než 40 000 liber pro přepravu různých konvenčních a jaderných zbraní, vzlétly z letecké základny Whiteman v Missouri.



Podle komunikace letového provozu se zdá, že bombardéry doprovázejí tankovací letouny.



Hlášený pohyb bombardérů přichází v době, kdy Donald Trump zvažuje, zda USA vojensky zapojit do probíhajícího konfliktu mezi Íránem a Izraelem.



Bílý dům zatím pohyb bombardérů nepotvrdil. New York Times dále uvádí, že bombardéry, které mají dolet přes 6 000 námořních mil a nosnost více než 40 000 liber pro přepravu různých konvenčních a jaderných zbraní, vzlétly z letecké základny Whiteman v Missouri.Podle komunikace letového provozu se zdá, že bombardéry doprovázejí tankovací letouny.Hlášený pohyb bombardérů přichází v době, kdy Donald Trump zvažuje, zda USA vojensky zapojit do probíhajícího konfliktu mezi Íránem a Izraelem.Bílý dům zatím pohyb bombardérů nepotvrdil.



Íránské revoluční gardy oznámily vypuštění sebevražedných dronů směrem k Izraeli, což je nejnovější vlna útoků v době, kdy boje mezi oběma stranami vstoupily do desátého dne, informuje agentura AFP.



„Obrovská vlna útoků a sebevražedných dronů směřuje již několik hodin k jejich (izraelským) strategickým cílům na celém území režimu, od severu k jihu okupovaných území,“ citovala íránská státní televize mluvčího revolučních gard Aliho Mohammada Nainiho.



Humanitární nadace pro Gazu požádala Trumpovu administrativu o poskytnutí počáteční částky 30 milionů dolarů, aby mohla pokračovat ve své pečlivě sledované a Izraelem podporované distribuci pomoci v Gaze, informovala agentura AP s odvoláním na tři americké úředníky a žádost organizace o finanční prostředky.



Žádost, kterou získala agentura AP, také obsahuje některé první finanční podrobnosti o Humanitární nadaci pro Gazu a její práci na tomto území.



Nadace tvrdí, že od konce května poskytla v jižní Gaze miliony jídel, ale při této činnosti docházelo téměř denně k smrtelným střelbám na Palestince, kteří se snažili dostat k místům distribuce. Významné humanitární organizace také nadaci obviňují ze spolupráce s Izraelem způsobem, který porušuje humanitární zásady.



V dokumentech podporujících žádost skupiny GHF uvedla, že na květnové operace obdržela téměř 119 milionů dolarů od „jiných vládních dárců“, ale neposkytla žádné podrobnosti. V červnu očekává od těchto nespecifikovaných vládních dárců 38 milionů dolarů, kromě 30 milionů dolarů, které doufá získat od Spojených států. Žádost neuvádí žádné financování ze soukromých filantropických zdrojů ani z jiných zdrojů.



Íránský prezident Masoud Pezeshkian varoval před „ještě ničivějšími“ odvetnými opatřeními, pokud Izrael bude pokračovat v útocích na Írán, a dodal, že Írán „za žádných okolností“ nezastaví svůj jaderný program, informovala agentura Agence France-Presse. Írán popírá, že usiluje o jadernou bombu, a v sobotu Pezeshkian uvedl, že jeho právo na civilní jaderný program „nelze odebrat... hrozbami nebo válkou“.



Izrael v sobotu zahájil nové útoky proti jižnímu Íránu. Jeho armáda uvedla, že se zaměřuje na oblasti Bandar Abbas, kde se nacházejí sklady dronů a zbrojní zařízení. Izraelské síly „v současné době útočí na sklady bezpilotních letounů a zbrojní zařízení v jihozápadním Íránu v oblasti Bandar Abbas“, uvedlo vojenské prohlášení, informuje agentura Agence France-Presse.



Jemenští Húsíové zaútočí na americké lodě v Rudém moři, pokud se Washington zapojí do izraelských útoků na Írán, uvedl v sobotu vojenský mluvčí skupiny. „Pokud se USA zapojí do útoku a agrese proti Íránu spolu s izraelským nepřítelem, ozbrojené síly zaútočí na jeho lodě a válečné lodě v Rudém moři,“ uvedl ve videoprohlášení vojenský mluvčí skupiny Jahja Saree.



Íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi uvedl, že pokud se Spojené státy aktivně zapojí do války s Izraelem, bude to „velmi, velmi nebezpečné pro všechny“. Řekl to novinářům v Istanbulu na cestě domů z jednání v Ženevě.



Izraelská armáda v sobotu oznámila, že při nočních útocích zabila dva vysoké íránské vojenské představitele. Izraelský vojenský představitel v sobotu uvedl, že Saeed Izadi, velitel Palestinského sboru al-Quds, zahraniční pobočky Íránských revolučních gard, byl zabit při útoku na byt v městě Qom ve středním Íránu.



Írán v sobotu brzy ráno vystřelil salvu raket na Izrael. Budova v centrálním Izraeli začala hořet poté, co byla zasažena střepinou zachycené íránské rakety. Později v sobotu zasáhl útok dronů obytnou budovu v severním Izraeli a poškodil ji. Při raketovém útoku ani při útoku dronů nebyly hlášeny žádné oběti.



Íránská média v sobotu uvedla, že Izrael zaútočil na jižní město Šíráz, kde se nacházejí vojenské základny, což spustilo systémy protivzdušné obrany, informuje agentura Agence France-Presse.



„Protiletecká obrana Šírázu byla aktivována v některých částech města a zapojila se do boje proti nepřátelským cílům a sionistickým letadlům,“ informovala agentura Mehr.



Šéf íránské atomové agentury Mohammad Eslami v sobotu uvedl, že těžkovodní reaktor v Araku, který byl počátkem týdne zasažen Izraelem, byl určen pro „zdravotnictví a medicínu“.



„Produkty závodu na těžkou vodu v Araku se používají v oblasti zdravotnictví a medicíny. Vy [Izrael] útočíte na centrum, které se zabývá výzkumem v oblasti radiofarmak pro lékařské účely,“ uvedl Eslami podle vládního prohlášení, které viděla agentura Agence France-Presse.





Izraelská armáda uvedla, že při nočních útocích zabila dva vysoké íránské vojenské představitele, zatímco evropské diplomatické snahy o návrat USA a Íránu k jednacímu stolu uvízly na mrtvém bodě.



Izraelský vojenský představitel v sobotu uvedl, že Saeed Izadi, šéf palestinského oddílu al-Quds, zahraniční pobočky Islámské revoluční gardy (IRGC), byl zabit při útoku na byt v městě Qom v centrálním Íránu.



Izraelská armáda uvedla, že Izadi hrál klíčovou roli ve financování a vyzbrojování Hamásu před jeho útokem na Izrael 7. října 2023, při kterém zahynulo 1 200 lidí, převážně civilistů.



Úředník uvedl, že při útoku byl zabit také Behnam Shahriyari, další vysoký představitel al-Quds odpovědný za pomoc při financování libanonské milice Hizballáh.





Írán pohrozil útokem na dodávky vojenské pomoci Izraeli.



„Varujeme, že zaslání jakéhokoli vojenského nebo radarového vybavení lodí nebo letadlem z jakékoli země na pomoc sionistickému režimu bude považováno za účast na agresi proti islámskému Íránu a bude legitimním cílem ozbrojených sil,“ uvedl mluvčí v videoprohlášení vysílaném v sobotu ve státní televizi, informuje agentura Agence France-Presse.





Bývalý bodyguard Hassana Nasralláha, bývalého vůdce Hizballáhu, který byl loni zavražděn Izraelem, byl v sobotu zabit při izraelském leteckém úderu v Íránu, informovala agentura Agence France-Presse.



Hussein Khalil – známý jako Abu Ali a přezdívaný Nasralláhův „štít“ – byl zabit poblíž iráckých hranic poté, co překročil hranici do Íránu, sdělil agentuře AFP představitel Hizballáhu pod podmínkou anonymity.



Irácká ozbrojená skupina uvedla, že při útoku byl zabit jeden z jejích velitelů, a potvrdila smrt Khalila a jeho syna.





Izraelský útok v západním Íránu zabil v sobotu nejméně pět vojáků a dalších devět zranil, informovala agentura Agence France-Presse s odvoláním na íránská média.



„Při dnešním útoku izraelského režimu na západní město Sumar“ v provincii Kermanshah bylo zabito pět armádních důstojníků a dalších devět bylo zraněno, informovala agentura Fars s odvoláním na provinčního úředníka.









Izrael v sobotu obvinil íránské revoluční gardy z pokusu o útok na izraelské občany na Kypru.



Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar na Twitteru napsal, že útok byl zmařen „díky činnosti kyperských bezpečnostních orgánů ve spolupráci s izraelskými bezpečnostními službami“. Další podrobnosti o útoku neuvedl.



Mezitím agentura Reuters v sobotu informovala, že kyperská policie zatkla britského muže podezřelého z teroristických činů a špionáže.



Několik kyperských zpravodajských agentur uvedlo, že podezřelý je muž ázerbájdžánského původu a byl zatčen v předměstí Zakaki pobřežního města Limassol, informuje agentura Reuters.



Podle kyperského zpravodajského portálu ANT1 měl podezřelý od poloviny dubna sledovat britskou vojenskou základnu RAF v nedalekém Akrotiri a také kyperskou leteckou základnu Andreas Papandreou v západní části Paphosu.



Zatím není jasné, zda má zmařený útok, o kterém hovořil Saar, a zatčení britského občana nějakou souvislost.



Zdroj v angličtině ZDE

0