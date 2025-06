Palantir, die heimliche größte Bedrohung für unsere Zukunft

21. 6. 2025 / Fabiano Golgo

Es gibt ein Unternehmen in Amerika - wenig bekannt, wenig verstanden -, das uns einen Einblick in die Seele unserer sich verändernden Zivilisation bietet. Es ist kein soziales Netzwerk oder ein Konsumriese. Er sucht nicht deine Aufmerksamkeit mit Dopaminschleifen oder stiehlt deine Daumen mit endlosem Scrollen. Stattdessen arbeitet es still und leise im Hintergrund und treibt die Motoren von Regierung, Krieg, Bürokratie und Polizei an. Dieses Unternehmen heißt Palantir, und sein Aufstieg erzählt eine tiefere Geschichte als nur die Technologie. Er erzählt die Geschichte der philosophischen Richtung, die liberale Demokratien im 21. Jahrhundert einschlagen.

Übersetzt aus dem Tschechischen von Uwe Ladwig

Mit großem Ehrgeiz gegründet und von einem CEO geleitet, der Heidegger zitiert und allein in den verschneiten Wäldern von New Hampshire spazieren geht, baut Palantir etwas auf, das mehr als nur Anwendung ist: eine neue Art von Wissen für den modernen Staat – nicht auf Vernunft oder menschlichem Urteilsvermögen, sondern auf probabilistischen Modellen, Datensynthese und algorithmischer Vorhersage.





Es ist einfach, sich auf die Tools selbst zu konzentrieren: Gotham, Foundry und jetzt die bedrohlich benannte Artificial Intelligence Platform (AIP). Diese Systeme absorbieren riesige Mengen an Informationen – Social-Media-Posts, Schulunterlagen, Krankenakten, Einwanderungsdaten – und synthetisieren sie zu Porträts des individuellen Risikos. Die Logik ist kalt, klinisch und zunehmend glaubwürdig. Wenn Facebook uns Produkte gemacht hat, hat Palantir uns Wahrscheinlichkeiten gemacht.





Aber wichtiger als das, was die Technologie tut, ist das, was sie voraussetzt.





Die bloße Existenz von Palantir ist eine philosophische Wette: dass die menschliche Intuition nicht mehr ausreicht, um zu regieren, dass Gesellschaften nur dann sicher verwaltet werden können, wenn Individuen nicht als willenswillige Bürger betrachtet werden, sondern als Knotenpunkte in einem massiven, reaktiven System. In den Händen von Bürokraten und Armeen verwandelt diese Logik Vorhersagen in Politik, Überwachung in Entscheidungen. Der Algorithmus verfolgt nicht nur; Sie suggeriert, entscheidet, befiehlt. Die Software handelt, und wir halten uns daran. Diese Verschiebung ist weder dystopisch noch utopisch. Es ist etwas Subtileres und vielleicht Gefährlicheres: eine Ästhetik der Kontrolle, verpackt in die Sprache der Effizienz.





Alex Karp, der rätselhafte CEO von Palantir, beschreibt sich selbst als Sozialist, Verteidiger westlicher Werte und als Mann, der davon besessen ist, den Liberalismus zu schützen. Und damit verkauft es Software, die stillschweigend demokratische Deliberation durch technokratisches Urteilsvermögen ersetzt. Es ist ein Paradoxon, das unserer Zeit würdig ist. Wie Platons Philosophenkönige glaubt auch Karpf, dass die meisten Menschen zu instabil und zu leicht manipulierbar sind, um sich selbst zu regieren. Demokratie ist nicht heilig - sie ist ein Fehler, der korrigiert werden muss. Und Palantir, so scheint es, ist die Lösung.





Die Kundenliste des Unternehmens gleicht einem Schattenregister institutioneller Nervosität: ICE, das US-Verteidigungsministerium, das FBI, lokale Polizeidienststellen, der britische National Health Service, europäische Anti-Terror-Einheiten und operative Einsätze auf dem ukrainischen Schlachtfeld. Palantir verkauft keine Hoffnung oder Verbundenheit; verkauft die Bestellung. Eine Ordnung, die sich daraus ergibt, dass man alles sieht und das Schlimmste erwartet.





In Zeiten der Unsicherheit – Pandemien, Fehlinformationen, geopolitische Instabilität – bietet Palantir einen Wert namens Klarheit. Sie bietet den Regierungen die Illusion der Kontrolle in einer Welt, die nicht mehr kontrolliert werden kann. Und wie jede Illusion hat auch diese ihren Preis.





Die wirkliche Gefahr liegt hier nicht in böswilliger Absicht, sondern in der Repression. Langsam und leise werden die Gewohnheiten der liberalen Selbstverwaltung durch etwas Cooleres ersetzt: das Vertrauen in die algorithmische Gewissheit, auf die statistische Triage, auf Maschinen, die nicht denken, sondern sich bewegen. Die Menschen verwandeln sich in Veränderungen. Aus Risiko wird Schicksal.





Darin liegt eine seltsame Ruhe, als hätten Algorithmen eine postmoralische Ära des Regierens herbeigeführt. Nicht tyrannisch, streng genommen, aber gesichtslos, verantwortungslos und still und leise unumkehrbar. Das ist nicht Big Brother, der vom Bildschirm schreit. Es ist ein leises Flüstern von der Benutzeroberfläche, das Ihren Namen markiert, Ihren Fall eskaliert und nach Intervention ruft. In einer solchen Welt wird der Grad der Macht nicht davon bestimmt, wer die Armee befehligt, sondern davon, wer die Modelle schreibt.





In der Geschichte von Palantir geht es nicht nur um Überwachung oder Daten. Es ist eine Geschichte des Vertrauens. Früher haben wir Institutionen vertraut, weil sie Legitimität verdienten - Transparenz, Rechenschaftspflicht, moralische Autorität. Heute vertrauen wir ihnen, weil sie mehr Informationen haben als wir. Es ist nicht die Tugend, die uns beruhigt, sondern die Rechenleistung. Und es ist dieser kulturelle Wandel, den Palantir verkörpert. Sie programmiert nicht nur die Zukunft, sondern artikuliert so, wie wir sie verstehen.

