Palantir, tajná největší hrozba pro naši budoucnost

Založena s velkolepými ambicemi a vedená generálním ředitelem, který cituje Heideggera a prochází se osamocen po zasněžených lesích v New Hampshiru, Palantir buduje něco trvalejšího než aplikaci: nový druh poznání pro moderní stát - zakotvený ne na uvažování či na lidském úsudku, ale v pravděpodobnostních modelech, syntéze dat a algoritmickém předvídání.





Snadné je soustředit se na samotné nástroje: Gotham, Foundry a nyní i hrozivě pojmenovaná Platforma umělé inteligence (AIP). Tyto systémy pohlcují obrovské množství informací - příspěvky na sociálních sítích, školní záznamy, zdravotnické soubory, imigrační data - a syntetizují je do portrétů individuálního rizika. Logika je chladná, klinická a stále více důvěryhodná. Pokud z nás Facebook udělal produkty, Palantir z nás dělá pravděpodobnosti.





Ale podstatnější než to, co technologie dělá, je to, co předpokládá.





Samotná existence Palantiru je filozofická sázka: že lidská intuice už nestačí k vládnutí, že společnosti lze bezpečně řídit jen tehdy, když se na jednotlivce nehledí jako na občany s vůlí, ale jako na uzly v masivním, reaktivním systému. V rukou byrokratů a armád tato logika mění předpověď v politiku, dohled v rozhodnutí. Algoritmus nejen sleduje; naznačuje, rozhoduje, velí. Software koná, a my se podřizujeme. Tento posun není ani dystopický, ani utopický. Je to něco jemnějšího a možná nebezpečnějšího: estetika kontroly, zabalená do jazyka efektivity.





Alex Karp, záhadný generální ředitel Palantiru, se popisuje jako socialista, obránce západních hodnot a muž posedlý ochranou liberalismu. A přitom prodává software, který tiše nahrazuje demokratickou deliberaci technokratickým úsudkem. Je to paradox hodný naší doby. Jako Platónovi filozofové-králové, i Karp věří, že většina lidí je příliš nestálá, příliš snadno zmanipulovatelná, než aby si mohla vládnout sama. Demokracie není posvátná - je to chyba, kterou je třeba opravit. A Palantir, jak se zdá, je tou opravou.





Seznam klientů společnosti připomíná stínový registr institucionální nervozity: ICE, americké ministerstvo obrany, FBI, místní policejní oddělení, britská státní zdravotní služba, evropské protiteroristické jednotky, a operační nasazení na ukrajinském bojišti. Palantir neprodává naději ani spojení; prodává řád. Řád, který vyplývá z toho, že vidíte vše a očekáváte to nejhorší.





V době nejistoty - pandemií, dezinformací, geopolitické nestability - Palantir nabízí hodnotu zvanou jasnost. Nabízí vládám iluzi kontroly ve světě, který už ovládnout nelze. A jako každá iluze, i tato má svou cenu.





Skutečné nebezpečí zde není ve zlém úmyslu, ale ve vytěsnění. Pomalu a tiše jsou zvyky liberální samosprávy nahrazovány něčím chladnějším: spoléháním se na algoritmickou jistotu, na statistickou triáž, na stroje, které neuvažují, ale řadí. Lidé se mění ve změněné. Riziko se stává osudem.





Je v tom zvláštní klid, jako by algoritmy přinesly post-morální éru vládnutí. Ne tyranskou, přesně řečeno, ale bez tváře, neodpovědnou a potichu nevratnou. Toto není Velký bratr, který křičí ze obrazovky. Je to tichý šepot z uživatelského rozhraní, který označuje vaše jméno, eskaluje váš případ, vyzývá k zásahu. V takovém světě se míra moci neurčuje podle toho, kdo velí armádě, ale kdo píše modely.





Příběh Palantiru není jen o dohledu či datech. Je to příběh o důvěře. Dříve jsme důvěřovali institucím, protože si legitimitu zasloužily - transparentností, odpovědností, morální autoritou. Dnes jim důvěřujeme, protože mají více informací než my. Uklidňuje nás ne ctnost, ale výpočetní výkon. A právě tento kulturní posun Palantir zosobňuje. Nejen že programuje budoucnost - formuluje způsob, jakým jí rozumíme.