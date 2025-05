Proč jsou Václav Klaus i Donald Trump kremlofilní báby

28. 5. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty

Jsou lidé, kteří se podivují, proč poslouchám pořad Barbory Tachecí na ČRo Plus (Osobnost Plus). Ale i oni by měli uznat, že tam bývají zajímaví hosté. V pondělí Ivan Kytka, ve středu Adam Sybera (dával rozhovory taky pro Britské listy). A v úterý? Ex-prezident Klaus.

Klaus samozřejmě tvrdil, že skutečná svoboda tu byla v 90. letech, zatímco teď už jsme zotročení Unií, ve které má hlavní slovo Brusel (ve skutečnosti hlavní slovo mají stále národní státy, tzv. Evropská rada… Evropský parlament dokonce nemá ani zákonodárnou iniciativu). Podle Klause byla svoboda v Rusku před únorem 2022 větší než na Ukrajině a Ukrajina byla nejhorší ze všech postkomunistických států. Prý to všichni vědí. Už jen chybělo vyzvednout Bělorusko nebo Kyrgyzstán jako vybroušené skvosty demokracie a svobody.





Jak si vysvětlit, že říká takové pitomosti? No, když pro někoho neexistují špinavé peníze a nenávidí právní stát, hned se to vyloupne. I ta nenávist k EU. I ta glorifikace mafiánských devadesátek. Spekuluje se o tom, že v Rusku musejí mít na Klause nějaké kompro, jinak by nebyl tak proruský. Podle mě je to obecnější trend lidí navázaných na mafiánské struktury a mentalitu. Zdaleka nejde jen o Klause. Rusko jim prostě vyhovuje. Volný trh bez přívlastků s „vory v zakoně“. Nízké daně, zkorumpované soudy a policie. Krásná svoboda a demokracie. O to se ostatně dnes hraje dokonce už i v západní Evropě a USA.





Pikantní bylo, když Klaus začal obviňovat paní Tachecí i sebe z toho, že nezabránili válce na Ukrajině. Všichni jsme vinni! Mělo to téměř náboženský rozměr. Putin prý udělal chybu, ale Rusko mělo právo na obavy o svou bezpečnost. Klaus zatlačen do kouta uznal, že neexistuje žádný písemný závazek Rusku v souvislosti se sjednocením Německa, že se NATO nebude rozšiřovat na východ. Nicméně začal mluvit o ústním závazku. Ten prý zazněl.





V životopise Gorbačova od Williama Taubmana o tom není ani slovo. Ale i kdyby někdo dal nějaký ústní závazek, tak to přece je jen osobní komunikace, to nezavazuje žádný stát k ničemu. Měl Clinton závazek držet Bushovy konverzace? Absurdní. Klaus je argumentačně úplně na dně.





Když ale tak uvažuji nad Klausovou mentalitou, nemůže mě nenapadnout Trump. Říkají a chtějí prakticky to samé. Možná i na něj mají Rusové nějaké kompro, ale myslím, že on opravdu takový je, stejně jako Klaus. Aneb jak normalizační mentalita a mentalita neschopného podvodníka a lháře krásně konvergují v úběžníku mafiánské poměry obdivující služebnosti Kremlu. Právní stát? Den lásky!





Mimochodem vzpomínáte, jak svého času označil prezidenta Klause poradce premiéra Nečase Joch? Kremlofilní bába. Už tehdy to sedělo. A dnes nejen na Klause, ale i na Trumpa.













0

467

p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; line-height: 115%; text-align: left; orphans: 2; widows: 2; background: transparent }