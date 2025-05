Čína přestala dodávat Ukrajině jeden z nejoblíbenějších dronů

30. 5. 2025

Čína zastavila prodej dronů na Ukrajinu a řady evropských zemí, zatímco dodávky do Ruska pokračují, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. "Čínské Mavicy jsou k dispozici Rusům, ale Ukrajincům jsou upřeny," řekl v úterý. Tvrdí také, že v Rusku existují výrobní linky, na kterých jsou přítomni zástupci Číny. Čína zastavila prodej dronů na Ukrajinu a řady evropských zemí, zatímco dodávky do Ruska pokračují, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. "Čínské Mavicy jsou k dispozici Rusům, ale Ukrajincům jsou upřeny," řekl v úterý. Tvrdí také, že v Rusku existují výrobní linky, na kterých jsou přítomni zástupci Číny.

Podle jednoho z evropských úředníků je Zelenského prohlášení v souladu se závěry zpravodajských služeb. Poznamenal, že Čína také omezila dodávky některých komponentů - například magnetů pro motory - do západních zemí a zároveň zvýšila vývoz těchto dílů do Ruska.

Drony Mavic jsou populární civilní kvadrokoptéry, původně určené pro letecké snímkování. Staly se klíčovým nástrojem na bojišti: Poté, co byly upraveny tak, aby nesly různé zbraně, používají se jak k průzkumu, tak k úderům do týlu.

Jak napsala agentura Bloomberg na konci loňského roku, čínští výrobci začali snižovat dodávky klíčových komponentů dronů do Spojených států a Evropy. Západní analytici to pak považovali za přípravu na rozsáhlá omezení vývozu. Peking tvrdí, že přísně kontroluje vývoz zboží dvojího užití, včetně dronů. "Jsme odhodláni ukončit válku a podporovat mírové rozhovory," uvedlo čínské ministerstvo zahraničí v komentáři zaslaném agentuře Bloomberg. Čína nikdy nedodávala smrtící zbraně žádné ze stran a přísně kontroluje vývoz produktů dvojího užití. Důrazně odmítáme nepodložená obvinění a politickou manipulaci."

V létě 2023 agentura Bloomberg uvedla, že čínské a ruské společnosti spolupracují na vývoji útočných dronů. Spojené státy a Evropská unie uvalily sankce na řadu čínských společností za pomoc při výrobě dronů a dodávkách kritických komponent.

26. května šéf ukrajinské zahraniční rozvědky Oleg Ivaščenko oznámil čínskou pomoc Rusku. Tvrdil, že Čína dodává důležité zboží do 20 ruských vojenských továren a 80 % kriticky důležité elektroniky dronů. "Existují informace, že Čína dodává obráběcí stroje, speciální chemické výrobky, střelný prach a komponenty přímo obranným podnikům," řekl Oleg Ivaščenko státní agentuře Ukrinform. Minulý měsíc Zelenskyj řekl, že Čína dodává Rusku zbraně a střelný prach. Bylo to poprvé, co otevřeně obvinil Peking z poskytování přímé vojenské pomoci Moskvě. Kyjev uvalil sankce na tři čínské organizace.

Zdroj v angličtině: ZDE

