Channel 4 News: Mohl by se Trump už naštvat na Netanjahua?

31. 5. 2025

čas čtení 8 minut

Moderátor, Channel 4 News, sobota 31. května 2025: Zatímco v Gaze pokračuje zoufalý chaos kolem humanitární pomoci, hnutí Hamás stanovilo nové podmínky pro příměří, včetně propuštění rukojmích. Jak na to nyní zareagují Izrael a Spojené státy?

Dobrý večer. Hamás reagoval na americké návrhy na příměří v Gaze a nabídl propuštění 10 rukojmích a vydání těl dalších osob, které drží v zajetí. Výměnou za to požaduje propuštění palestinských vězňů z Izraele s cílem dosáhnout trvalého příměří. Situace v Gaze však zůstává kritická, konvoj s humanitární pomocí byl unesen ozbrojenci ještě předtím, než dorazil na místo určení.



Vzhledem k tomu, že se potravinová pomoc jen s obtížemi dostává na místo určení a OSN varuje před dalším zhoršováním humanitární situace, je pro obyvatele Gazy situace kritická. Hamás uvedl, že reagoval pozitivně na návrh příměří předložený zvláštním vyslancem prezidenta Trumpa pro Blízký východ Witkoffem. Izraelské zprávy však naznačují, že izraelská vláda považuje reakci Hamásu za faktické odmítnutí. Harry Fawcett připravil reportáž:





Reportér: Dnes brzy ráno na jednom z kontroverzních nových míst pro distribuci pomoci na jihu Gazy pořídila toto video americká organizace Gaza Humanitarian Foundation, která celý týden popírala zprávy o chaosu. Dnes to možná nebylo tak zlé, ale rozhodně to nebylo nijak organizované. Svědčí to však o pokračující beznaději obyvatel Gazy. Podívejte se na radost této ženy nesoucí mouku. Nezáleží na tom, jak dlouhá cesta ji čeká, když se vrací z izraelské vojenské zóny.

Katastrofální situace v Gaze je nejhorší od začátku války. Humanitární potřeby v Gaze explodovaly po 80 dnech téměř úplné blokády pomoci do pásma.



To, co si tolik lidí v Gaze zoufale přeje, je samozřejmě konec války. Alespoň její zastavení. A dnes Hamás konečně reagoval na návrh příměří předložený USA tento týden a souhlasil s některými jeho body, jako je 60denní příměří a propuštění 10 živých a 18 mrtvých izraelských rukojmí, ale méně jasná je otázka, která bránila předchozím plánům příměří, a to zda a kdy bude válka definitivně ukončena. Ve svém prohlášení Hamás uvedl, že cílem tohoto návrhu je dosáhnout trvalého příměří, úplného stažení z pásma Gazy a zajištění dodávek pomoci našim lidem a rodinám v pásmu Gazy. Včera večer byl prezident Trump optimistický, že Hamás návrh přijme.





Trump: „Chtějí se dostat z téhle šlamastyky. Jsou v pořádném průšvihu. Myslím, že se z toho chtějí dostat.“





Podle agentury Reuters se v Izraeli objevily zprávy, že Hamás chce revidovat harmonogram propuštění rukojmích. Představitel Hamásu uvedl, že na návrh USA reagují kladně, ale požadují některé změny. V minulosti Izrael takové protinávrhy považoval za odmítnutí a podobná slova zazněla i dnes večer na briefingu pro izraelské novináře. Mezitím se zoufalá situace v Gaze dále zhoršuje. 77 nákladních vozů s humanitární pomocí Světového potravinového programu bylo zablokováno a vypleněno, než se dostaly na místo určení. Pracovníci WFP z aut prosili lidi, aby si vzali každý jen jeden pytel mouky.





Moderátor: Nyní se ke mně připojil britsko-izraelský analytik Daniel Levy, který je prezidentem amerického projektu pro Blízký východ a během premiérství Jicchaka Rabina a Ehuda Baraka působil jako mírový vyjednavač. Danieli, děkuji vám, že jste přišel. Jedná se pouze o další zvrat v šachové partii, nebo má tato situace skutečně nějaký význam?





Daniel Levy: Vzhledem k zoufalství, hladovění a hrůzám, které jsou páchány na Palestincích v Gaze, by člověk rád věřil, že se jedná o skutečný obrat. Bohužel v tuto chvíli Netanjahu usilovně pracuje na tom, aby Trumpova administrativa a ti v Západě a jinde, kteří se rétoricky přiklánějí k většímu nasazení, považovali tuto situaci za dostatečnou k tomu, aby ustoupili. Rodiny těch, kteří jsou zadržováni v Gaze a právě teď protestují v Izraeli, jsou přesvědčeny, že Netanjahu dohodu nechce. Myslím, že mají pravdu. Raději dává vinu druhé straně, protože dokud je to součástí trvalého příměří –





Moderátor: To pro Netanjahua nepřichází v úvahu, že?





Daniel Levy: A dal jasně najevo, že i po propuštění rukojmích bude pokračovat v likvidaci. Bude pokračovat v tom, co podle mě je etnická čistka a genocida.





Moderátor: Ale budou USA nutně postupovat tak, jak jste naznačil? Už dříve obešly Izrael a jednali přímo s Hamasem.





Daniel Levy: To je jedna z zajímavých dynamik, které zde hrají roli, Alexi. Jedna z věcí, která se v posledních týdnech stala, je, že američtí vyslanci, a to by mělo být samozřejmé, mluvit s Hamásem, mělo by to být samozřejmě i pro Británii. Ale oni mluvili s vedením Hamásu, někdo jménem Bashara Baba pendloval sem a tam. Zdá se, že to, co navrhl Hamásu, a to, co vyslanec Witkoff, o kterém jsme všichni slyšeli, dohodl s Izraelci, se liší. Hamás v zásadě trvá na původní dohodě. Mezi Trumpovou administrativou a Netanjahuem panují rozdíly ohledně jednání s Íránem o zrušení sankcí vůči Sýrii a návštěvě regionu bez zastávky v Izraeli.





Moderátor: Mohla by jim tedy dojít trpělivost?





Daniel Levy: Zatím to na palestinské frontě nevidíme. Mohla by? Ano, existuje napětí mezi Izraelem a Amerikou. Pravděpodobně bude nutné, aby i jiné země převzaly větší iniciativu a překlenuly propast mezi slovy, která slyšíme ve Velké Británii a jinde, a činy, které jsou podnikány.





Moderátor: Hamás není v žádném případě zničen. Stále existuje. Stále je tam. Ale je značně oslaben, což musí být faktorem při vyjednávání, že?





Daniel Levy: S následujícími opravdu důležitými výhradami, Alexi, za prvé, Hamás dlouhodobě zastává stanovisko, že předá vládu v Gaze. To by mělo stačit. Žádné hnutí odporu neřekne, že se odzbrojí, dokud bude pokračovat okupace. A co je nejdůležitější, pokud je izraelský závazek takový, že ať už vrátíte rukojmí, nebo ne, budeme vás i nadále tlačit do stále menších oblastí, násilím vás odtud chceme vyhnat a zničit Gazu, pak za těchto okolností nikdo nevytáhne bílou vlajku, protože jejich vlastní lidé budou i nadále trpět.





Moderátor: A velmi stručně, je to proto, že nám často říkají, že kritici tvrdí, že Netanjahu čelí přímo nihilistické situaci. Buď válka, nebo vězení kvůli obvinění z korupce. To je další důvod, proč je u moci a drží ho u moci krajní pravice.





Daniel Levy: To je pravda. Je tu jeho osobní úvaha a je tu ideologie, ke které se jeho koalice hlásí, a kterou vidí jako trvalé odstranění Palestinců. Pokud bude vládnout beztrestnost, stane se to, protože to Netanjahu dělá pokaždé. Zkoumá, jaká je atmosféra a stále mu to prochází. Budou to z Velké Británie a odjinud jen slova, nebo dojde k činům? Budou média trvat na tom, aby tam přišli novináři a natočili to? To pokaždé zkouší. Pokud výsledky budou stejné, tedy beztrestnost, je to v pořádku, šéfe. Uvidíme pokračování.







0