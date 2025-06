Po neúspěchu v polských prezidentských volbách vyhlásí Donald Tusk hlasování o důvěře

2. 6. 2025

čas čtení 4 minuty



Premiér se snaží upevnit svou křehkou koalici a slibuje, že neustoupí



Donald Tusk oznámil, že vyhlásí hlasování o důvěře své vládě, aby se pokusil upevnit podporu své koalice po drtivé porážce v polských prezidentských volbách.



Ve svém prvním veřejném vystoupení od vyhlášení výsledků nedělních voleb polský premiér slíbil, že „se pustí do práce“ a předloží řadu návrhů zákonů.



Tusk poblahopřál příznivcům pravicového opozičního kandidáta Karola Nawrockého k vítězství a v pondělí večer uvedl, že vláda má „nouzový plán“ a slíbil, že „se ani na okamžik nezastaví“ a zdvojnásobí úsilí v legislativní agendě. Donald Tusk oznámil, že vyhlásí hlasování o důvěře své vládě, aby se pokusil upevnit podporu své koalice po drtivé porážce v polských prezidentských volbách.Ve svém prvním veřejném vystoupení od vyhlášení výsledků nedělních voleb polský premiér slíbil, že „se pustí do práce“ a předloží řadu návrhů zákonů.Tusk poblahopřál příznivcům pravicového opozičního kandidáta Karola Nawrockého k vítězství a v pondělí večer uvedl, že vláda má „nouzový plán“ a slíbil, že „se ani na okamžik nezastaví“ a zdvojnásobí úsilí v legislativní agendě.



V televizním prohlášení v hlavním vysílacím čase řekl, že chce, „aby všichni, včetně našich oponentů doma i v zahraničí, viděli, že si uvědomujeme vážnost situace, ale neustoupíme ani o krok“. Uvedl, že bude usilovat o parlamentní hlasování, aby potvrdil svou většinu.



Tento dramatický krok podtrhuje obtížnou pozici vlády, která se musí vyrovnat s důsledky prohry v prezidentských volbách.



Tusk vede ideologicky rozmanitou a politicky křehkou alianci proevropských stran, od agrární pravice po sociálně demokratickou levici, která slíbila zvrátit erozi demokratických kontrolních mechanismů, která poznamenala osm let vlády strany Právo a spravedlnost (PiS).



Po 18 měsících obtížného soužití s odcházejícím prezidentem a spojencem PiS Andrzejem Dudou vláda doufala, že volby vyhraje proevropský varšavský starosta Rafał Trzaskowski a odstraní hrozbu prezidentského veta nad progresivní legislativou.



Nedělní porážka však vládě velmi zkomplikuje splnění jejích slibů a prodlouží politickou patovou situaci.



Nawrocki, který získal veřejnou podporu od vysokých představitelů Trumpovy administrativy, je ostře kritický vůči EU a pravděpodobně se spojí s dalšími euroskeptickými lídry, jako je maďarský Viktor Orbán. To může vést k rozkolu v rámci bloku v době, kdy čelí výzvám, jako jsou cla USA a válka na Ukrajině.



Ačkoli je role prezidenta převážně ceremoniální, s určitým vlivem na zahraniční a obrannou politiku, má rozhodující pravomoc vetovat zákony, které lze zrušit pouze 60% většinou v parlamentu, kterou Tuskovo koalice nemá.



Datum hlasování o důvěře nebylo stanoveno, ale mohlo by se konat již tento týden, protože parlament zasedá v úterý a ve středu. Pokud nedojde k vzpouře, vládní koalice má v parlamentu dostatek hlasů k vítězství.



Jasné vítězství by také ukončilo jakékoli spekulace o možném vzniku alternativní pravicové většiny v případě, že by někteří vládní poslanci přešli do opozice.



Jen několik minut před Tuskem vystoupil lídr PiS a bývalý premiér Jarosław Kaczyński, který výsledek voleb označil za „červenou kartu“ pro vládu a vyzval premiéra k rezignaci.



V nepříliš skryté výzvě ostatním stranám, aby zvážily vytvoření alternativní většiny, vyzval k sestavení „technické vlády“, která by nahradila současnou vládu, a připustil, že by ji mohl vést i premiér, který „nemusí mít žádné vazby na nás“.



Ve snaze oslabit koalici zdůraznil, že vláda by mohla mít přátelské vztahy s novým prezidentem a mohla by „obnovit klid v Polsku, zmírnit napětí a zlepšit situaci ve všech klíčových oblastech našeho společenského života“.



V neděli vysoký představitel PiS Przemysław Czarnek naznačil, že jeho strana by mohla brzy začít s odlákáváním členů Tuskovy široké a již rozdělené koalice s cílem vytvořit pravicovou většinu v parlamentu.





„Mohu vás ujistit, že možná ne zítra, ale od úterý začneme velmi energicky pracovat na tom, abychom polskému lidu dali další dárek – konec Tuskovy vlády,“ řekl Czarnek.





Zdroj v angličtině ZDE

0