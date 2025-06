Putin nemá z války na Ukrajině cestu ven

6. 6. 2025

Ruský prezident Vladimir Putin je v úzkých. A ukrajinská bezpečnostní služba ho tam dostala tím, že provedla spektakulární útok bezpilotními letouny na několik vojenských letišť a možná zničila nebo poškodila 41 letadel, píše Alexander Motyl. Ruský prezident Vladimir Putin je v úzkých. A ukrajinská bezpečnostní služba ho tam dostala tím, že provedla spektakulární útok bezpilotními letouny na několik vojenských letišť a možná zničila nebo poškodila 41 letadel,

Bez ohledu na taktický nebo strategický význam úderů a jejich důsledky pro válčení je ukrajinský útok pro Putina osobní a politickou ostudou.

Putinova válka na Ukrajině: Pandořina skříňka, kterou nemůže zavřít

Na jedné straně nestoudnost útoku podkopává Putinovu legitimitu coby vševědoucího a všemocného ruského vůdce.

Kdo jiný než neschopný by dovolil, aby se před jeho zrakem stala taková katastrofa?

Na druhou stranu tento útok podtrhuje prohnilost Putinova politického a vojenského systému.

Ukrajinci propašovali více než 100 dronů, umístili je do nákladních automobilů řízených Rusy, kteří zřejmě nevěděli, co převážejí, a řídili celou operaci z místa poblíž místního sídla ruské bezpečnostní služby.

Je zřejmé, že velké množství ruských představitelů nedělalo svou práci.

Jak Putin zareaguje na útok bezpilotních letounů?

Putin teď stojí před několika obtížnými volbami.

Nemohl nic dělat a říkat, jak to dělal bezprostředně po úderech.

Ruská média byla ve svých zprávách výjimečně zdrženlivá, což může svědčit o ohromeném zmatku nebo o záměrné strategii, dobře známé Rusům od dob Potěmkinových vesnic, předstírat, že je vše v pořádku i v těch nejhorších časech.

Ruští xenofobní bloggeři to vědí lépe a vyjádřili pobouření, ale jejich publikum je omezené a Putinovi by pravděpodobně prošlo předstírání, že se ve skutečnosti nic nestalo.

Samozřejmě až na to, že ruské politické, bezpečnostní a ekonomické elity – jinými slovy lidé, na kterých záleží – to vědí lépe. Vědí, že Putin a jeho systém selhali a že on ví, že musí něco udělat, aby obnovil svou autoritu.

Ale co? A kdy?

Někteří pomatení Rusové volali po odvetě jadernými zbraněmi, ale i Putin ví, že by to okamžitě proměnilo Rusko ve vyvrhele.

Rozsáhlý útok proti ukrajinským městům a civilistům by byl proveditelný, ale problém je v tom, že už to bylo provedeno mnohokrát a spíše by to bylo interpretováno jako známka ne síly, ale slabosti.

To znamená, že se musíme zaměřit na některá ukrajinská vojenská zařízení, ale přijít na to, jak překonat jejich obranu, by mohlo nějakou dobu trvat.

Putin má ještě více problémů

A to vede k Putinově další výzvě. V ideálním případě měl provést odvetu okamžitě po úderu – ale neudělal to. Pokud bude čekat příliš dlouho, riskuje, že si znepřátelí ruské elity. Pokud si pospíší, riskuje, že udělá něco hloupého, co by mohlo skončit vojenskou ostudou a ztrátou tváře.

Ukrajinský útok ukázal, že Ukrajina zdaleka není poražena a že matka Rus může být na šikmé ploše ke katastrofě.

Její syn Putin začal válku. Může ji ukončit prohrou.

