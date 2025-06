Co měl premiér říci v souvislosti s kauzou Blažek: dary od drogových dealerů nejsou přijatelné

7. 6. 2025 / Boris Cvek

Především jasně a jednoznačně: vážení spoluobčané, dary od drogových dealerů a kriminálníků obecně stát nepřijímá a nebude nikdy přijímat, byť by byly čisté jako lilie. Nikdy! Nedělá se to, nesmí se to dělat! Tím méně pokud není jasný jejich původ, tím ještě méně, pokud tečou přímo z účtu napojeného na kriminální tržiště, kde se prodávaly drogy a zbraně.

Bez ohledu na bitcoiny, moderní technologie, bez ohledu na cokoli, dary od drogových dealerů nebereme. A už vůbec nebudeme říkat, že pokud je něco příjem pro státní kasu, je to dobré. Příjem daru od drogového dealera dobrý není a být nemůže. Není pravda, že sto miliard od drogového dealera je dost na to, aby to bylo dobro. Opak je pravdou: čím více, tím hůře! Chceme jako stát být nejméně tak důvěryhodní jako solidní banky, nota bene v době akutního ohrožení bezpečnosti republiky Putinovou dezinformační propagandou.





Vážení spoluobčané, nejde o bitcoiny, o moderní technologie, jde o to, že dary od drogových dealerů se neberou. A teď vám vysvětlím, jak se stalo, že ministerstvo spravedlnosti přijalo miliardu od drogového dealera, jak bylo možné, že to pan ministr veřejně prohlašoval za dobrou věc, za formu pokání ze strany toho dealera, že se hlásil veřejně a jmenovitě k tomu drogovému dealerovi jako dárci miliardy pro stát. A až vám to vysvětlím, podám rezignaci a se mnou celá vláda, protože jsme tomu nedokázali zabránit.

