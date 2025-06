Elon Musk naznačuje, že by mohl ustoupit ve veřejné hádce s Donaldem Trumpem

6. 6. 2025

Majitel SpaceX ustoupil od hrozby vyřazení kosmické lodi Dragon z provozu poté, co mu jeden uživatel X poradil, aby „se uklidnil“





Elon Musk naznačil, že by mohl zmírnit svou veřejnou hádku s Donaldem Trumpem po jejich spektakulárním rozkolu.



Generální ředitel Tesly naznačil, že by mohl ustoupit od svého slibu vyřadit kosmickou loď Dragon – vyrobenou jeho společností SpaceX – z provozu, a to v rámci výměny názorů na své sociální síti X. Pozitivně také reagoval na výzvu svého kolegy, multimilionáře Billa Ackmana, aby „uzavřel mír" s americkým prezidentem.





Politico také v noci informovalo, že Bílý dům naplánoval na pátek telefonát s Muskem, aby zprostředkoval mírovou dohodu poté, co si oba muži ve čtvrtek vyměnili slovní útoky.



Souboj, který se odehrál na sociálních sítích a při Trumpově vystoupení v Bílém domě, zahrnoval prezidentovo prohlášení, že je „velmi zklamaný Elonem“ kvůli Muskově kritice jeho daňového a výdajového zákona. Musk také řekl, že obchodní politika prezidenta způsobí recesi, a připomněl Trumpovy vazby na odsouzeného pedofila Jeffreyho Epsteina.



Musk reagoval na Trumpovu hrozbu zrušit jeho kontrakty s americkou vládou ve čtvrtek příspěvkem na X, ve kterém uvedl, že vyřadí z provozu svou kosmickou loď Dragon, kterou používá NASA. V reakci na příspěvek uživatele X, který vyzval obě strany, aby „se uklidnily“, však Musk napsal: „Dobrá rada. Dobře, Dragon nevyřadíme z provozu.“



Musk také zdánlivě nabídl olivovou ratolest v odpovědi na příspěvek majitele hedgeového fondu Ackmana, který vyzval Trumpa a Muska, aby „uzavřeli mír v zájmu naší velké země“. Musk odpověděl: „Nemáte nepravdu.“



Politico také informovalo o možném mírovém jednání mezi Muskem a Bílým domem a tvrdilo, že Trumpovi poradci se snažili přesvědčit prezidenta, aby zmírnil svou veřejnou kritiku majitele Tesly, než domluvili páteční telefonický rozhovor.



Po krátkém rozhovoru s Trumpem o čtvrtečním Muskově výbuchu Politico informovalo, že prezident se k hádce stavěl „nonšalantně“. „To je v pořádku,“ řekl Trump, když byl dotázán na spor. „Jde to velmi dobře, nikdy to nebylo lepší.“ S odkazem na své preference Trump dodal: „Čísla jsou neuvěřitelná, nejvyšší, jaká jsem kdy měl, a já musím jít.“





Politico uvedlo, že Trumpovi poradci prezidenta naléhali, aby se soustředil na prosazení svého daňového a výdajového zákona v Senátu, místo aby se střetával s Muskem, a jeden z jeho příspěvků na Truth Social odrážel méně konfrontační tón. „Nevadí mi, že se Elon obrátil proti mně, ale měl to udělat už před měsíci,“ napsal na své platformě Truth Social a dodal, že zákon o snížení daní je jedním z „nejlepších zákonů, které kdy byly předloženy Kongresu“.



